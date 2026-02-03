Рятували людей після обстрілів: Зеленський нагородив орденами воїна Рожковського та воєнкора Кушніра
Президент Зеленський нагородив орденами "За мужність" сержанта 93-ї бригади "Холодний Яр" Владислава Рожковського та воєнного кореспондента Мар’яна Кушніра, які рятували людей після російських обстрілів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислав на позивний Омар рятував людей після російської терористичної атаки ударними дронами по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня.
Владислав був одним із більш ніж 200 пасажирів потяга. Одразу після обстрілу почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував", - зазначив президент.
Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір зміг урятувати чотирирічну дитину з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині.
Обстріл 27-28 січня
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль