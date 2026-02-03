РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
2 337 7

ТЭЦ-5 и 2 подстанции повреждены в Харькове, без тепла 105 тыс. абонентов, объявлена чрезвычайная ситуация, - Терехов

Нет отопления в Харькове

В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, часть оборудования на этих объектах подверглась серьезным разрушениям. В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов.

Читайте также: Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре и Лозовой, - Зеленский

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - отметил мэр.

Решением КТЭБ эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления

Автор: 

Тарифы на отопление (806) ТЭЦ (175) Харьков (7828) Харьковская область (2629)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.02.2026 15:02 Ответить
АУ, ЛОГОЗЯК, сучий пес, ти де? ХАРКІВ - БРЕНД ГОСПОДАРЮВАЛЬНОСТІ, ЯКИЙ МАЄ ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ! ЧОМУ КИЇВ МЕРЗНЕ, А МИ ЖИВЕМО? Джерело: https://censor.net/ua/b3597301
показать весь комментарий
03.02.2026 15:02 Ответить
Логозяк - то не сучий пес, а власне *****!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:27 Ответить
ну я так не міг написати я цитував Гепу
показать весь комментарий
03.02.2026 17:35 Ответить
Коли те падло в черговий раз ляпнуло про нормальну підготовку Харкова до обстрілів, подумалося пи....ь Харкову. Як у воду. Всьому, до чого воно хоч якимось боком долучається , стає потім дуже погано або поганим
показать весь комментарий
03.02.2026 15:14 Ответить
А як це, млять, "Харківська ТЕЦ-5", яка весь час була у комунальній власності міста, раптом стала приватним акціонерним товариством???
показать весь комментарий
03.02.2026 17:25 Ответить
 
 