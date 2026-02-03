ТЭЦ-5 и 2 подстанции повреждены в Харькове, без тепла 105 тыс. абонентов, объявлена чрезвычайная ситуация, - Терехов
В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".
Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Так, часть оборудования на этих объектах подверглась серьезным разрушениям. В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов.
"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - отметил мэр.
Решением КТЭБ эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
