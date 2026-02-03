ТЭЦ-5 и 2 подстанции повреждены в Харькове, без тепла 105 тыс. абонентов, объявлена чрезвычайная ситуация, - Терехов

В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, часть оборудования на этих объектах подверглась серьезным разрушениям. В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов.

Читайте также: Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре и Лозовой, - Зеленский

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - отметил мэр.

Решением КТЭБ эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления