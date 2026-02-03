ТЕЦ-5 і 2 підстанції пошкоджені у Харкові, без тепла 105 тис. абонентів, оголошено надзвичайну ситуацію, - Терехов

Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".

Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, частина обладнання на цих об’єктах зазнала серйозних руйнувань. У результаті було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 - житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів.

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян", - зазначив мер.

Рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюються 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

03.02.2026 15:02 Відповісти
АУ, ЛОГОЗЯК, сучий пес, ти де? ХАРКІВ - БРЕНД ГОСПОДАРЮВАЛЬНОСТІ, ЯКИЙ МАЄ ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ! ЧОМУ КИЇВ МЕРЗНЕ, А МИ ЖИВЕМО? Джерело: https://censor.net/ua/b3597301
03.02.2026 15:02 Відповісти
Логозяк - то не сучий пес, а власне *****!
03.02.2026 17:27 Відповісти
ну я так не міг написати я цитував Гепу
03.02.2026 17:35 Відповісти
Коли те падло в черговий раз ляпнуло про нормальну підготовку Харкова до обстрілів, подумалося пи....ь Харкову. Як у воду. Всьому, до чого воно хоч якимось боком долучається , стає потім дуже погано або поганим
03.02.2026 15:14 Відповісти
А як це, млять, "Харківська ТЕЦ-5", яка весь час була у комунальній власності міста, раптом стала приватним акціонерним товариством???
03.02.2026 17:25 Відповісти
 
 