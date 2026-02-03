УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9680 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Києва
4 897 32

Росія пошкодила музей під монументом "Батьківщина-мати" в Києві

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташований у підніжжі монумента Батьківщина-мати. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України Тетяни Бережної.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія пошкодила музей під монументом "Батьківщина-мати"
Фото: Тетяна Бережна

За її словами, атака має особливо цинічний і символічний характер, адже удару завдано по місцю, яке зберігає пам’ять про боротьбу з агресією у ХХ столітті.

Наразі на території музею працюють профільні служби - фахівці закладу, технічні служби та поліція. Вони фіксують пошкодження і проводять первинну оцінку завданих збитків. Обсяг відновлювальних робіт стане відомий після завершення обстеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масовані удари РФ по Харківській області: одна загибла, п’ятеро поранених, масштабні руйнування. ФОТОрепортаж

Росія пошкодила музей під монументом "Батьківщина-мати"
Фото: Тетяна Бережна

У Міністерстві культури нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. Це, за словами Бережної, є свідомим знищенням культури та історичної пам’яті України.

Міністерка наголосила на необхідності консолідованої міжнародної відповіді, зокрема через посилення санкцій проти РФ і надання Україні додаткових засобів ППО. Вона також зазначила, що Україна разом із партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини як міжнародний інструмент для відновлення зруйнованих об’єктів.

Попри пошкодження, музей продовжує роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 70 ракет та 450 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 450 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (20652) обстріл (33857)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ниття,ниття,ниття....Коли буде знищуватися кацапська інфраструктура.
показати весь коментар
03.02.2026 10:50 Відповісти
+8
Давно треба знести це одоробло і зробити парк
показати весь коментар
03.02.2026 10:43 Відповісти
+4
Ну так, ламати - не будувати. Який парк?? Там -3 поверхи вниз, й бетоном весь пагорб залитий. Аби тільки гроші з бюджету вивести.

Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
показати весь коментар
03.02.2026 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діди ваєвалі теж ********
показати весь коментар
03.02.2026 10:42 Відповісти
Давно треба знести це одоробло і зробити парк
показати весь коментар
03.02.2026 10:43 Відповісти
Ну так, ламати - не будувати. Який парк?? Там -3 поверхи вниз, й бетоном весь пагорб залитий. Аби тільки гроші з бюджету вивести.

Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
показати весь коментар
03.02.2026 10:56 Відповісти
Ну якщо є пропозиції подібні проросійські "світлини" ламати, то чому саме цей самий валикий монумент "руського міра" має існувати?
показати весь коментар
03.02.2026 10:59 Відповісти
А чому нік росісранською у Вас?

Ще раз, для альтернативнообдарованих:
1. Вона стоїть ідеологічно вірно - погрожуючи росісляндії мечем й обороняючись щитом. Щит декомунізований.
2. Там музей ІІ світової, та оглядова площадка. Все це в бюджет Києва приносить гроші.
3. Щоб її знести - треба зрити весь пагорб - там один бетон. На знесення треба купа грошей, яких немає. Чи ви проспосуєте це?

Аби пернуть щось "патріотичне".
показати весь коментар
03.02.2026 11:20 Відповісти
Як самокритично))
показати весь коментар
03.02.2026 12:06 Відповісти
Там був музей так званої "Великої Вітчизняної" - яку створили ІПСОшники сраліна, щоб не пояснювати чому радянський союз - допоміг гітлеру прийти до влади - допоміг нацистській німеччині відновити армію - допоміг почати ІІ Світову Війну розпочавши окупацію Польши. І дивиться за задумом радянського архітектора-скульптора на свою сестру у сралінгарді (тепер волгорад), а наративи масквабаду, щоб зберегти світлину "руського міра" розповсюджувати не трема. Має бути нормальний музей ІІ Світової, а на на місці музею радянської історії спільної з нацистською німеччиною.
показати весь коментар
03.02.2026 12:05 Відповісти
Ще раз. Для альтернативнообдарованих - знесун - сам підеш зносити, чи проспонсуєш?

Скульптура повернена на схід - Брежнєв тоді навіть дивувався - чому вона мацкві погрожує. І, мабудь, ви в музеї ані разу не були.
показати весь коментар
03.02.2026 12:14 Відповісти
кацапоцетричка пояснюю це система з двох стел: сралінграду і Київа, і не треба казок про брєжнева, сраліна, леніна, про їх кмітливість і розумність, не треба тут повторювати казки боброєдки, алкодімона та солов'їного помета, яки ти видно дуже *********, ти на ремонт та утримання зі свого карману гроші даєш, чи з українського бюджету пропонуєш красти в угоду твого коханого кремля на шляху захисту його історичних пам'яток
показати весь коментар
03.02.2026 12:20 Відповісти
Ти обдовбався по повній, зеленобот - ще раз, оце все, що мені закидуєш - то твоє, обізнаний в цьому дуже. Повторюю, для тих, хто у бункері - знось, але власним коштом, якщо у сраці так свербить. Але - власним коштом. І, я так зрозуміла, ви не киянин.
показати весь коментар
03.02.2026 12:38 Відповісти
там замість цього червоного ріпоїдо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, одоробала має стояти найвеличніший у Європі пам'ятник одному з найгеніальніших політиків Європи ХХ-половини ХХ-сторіччя, визволителю України, решти країн сходу Європи від червоної чуми вуйкові Адіку, а давньо-риським жестом "від серця до сонця" цей пам'ятник має показувати на мацкву, кремль, щоб українці знали хто їх споконвічний більш як 400 літній ворог !!!
показати весь коментар
03.02.2026 11:43 Відповісти
Ниття,ниття,ниття....Коли буде знищуватися кацапська інфраструктура.
показати весь коментар
03.02.2026 10:50 Відповісти
При цій владі?? Ніколи..
показати весь коментар
03.02.2026 10:57 Відповісти
Це пам'ятник радянської історії, один із стовпів історії за які воює країна-агресора, чому він досі інсує, це як пам'ятники мавру чі катькі-німецькій.
показати весь коментар
03.02.2026 10:58 Відповісти
Спочатку збудуйте самі щось, потім ламайте. Це пам'ятник радянській історіїї тілтки в кацапсячих мізках.
показати весь коментар
03.02.2026 11:22 Відповісти
ні !!! це пам'ятник червоній ріпоїдо-совковій, комуно-нацистькій окупації 1918-91 років під час якої червоні комуно-нацисти, трьома Голодоморами-геноцидами, розв₴язаною 2Світовою війною, гулогами, сибірами, соловками, трійками нквд і тд.тп. щзнищили 35 мільйонів етнічних українців !!! замість українців заселили різне ріпоїдне, мацковіцьке лайно що вимагає зараз сруцькій недо-язік, окупаційні мацковіцькі празднікі типу "1 та 9 мая", "8 марта", мацковіцьких героїв типу "петь1", "кать2", "кольки2", а тако ж ч-леніна, сталіна, жукова, ватутіна, тетровського і тд.тп., мацковітьку "церкву" - упц-мп, яка по факту була та є філією нквд/кгб/фсб !!!
показати весь коментар
03.02.2026 11:54 Відповісти
То йдіть зносьте все на Банківській!! Хто булував урядовий квартал?? Комуняки. Зносьте Андріївську церков, Маріїнінський палац, булиночок Петра і т.і. Все було збудоване кацапами в свої роки! Що ж такий однобокий підхід?? А ще, можна знести Софію - там в арнамееті курка двоголова! Поф, що то герб Візантії, який скоммуніздмла сросія. Можно зносити все, що проекиували й будували сросійські архітектори, розписували їх художники!

У всьому можно дійти до абсурду. А давайте почнемо зносити хрущівки, сталінські та дореволюційні будинки! А краще знести все, що збудовано до 1991 року!
показати весь коментар
03.02.2026 12:23 Відповісти
комуняки нічого не будували, вони нацисти хитрозроблені що знищували Україну, українців у 10 раз гірше ніж коричневі начисти 1941-45 рр. !!!
показати весь коментар
03.02.2026 12:59 Відповісти
Тобто, урядовмй квартал не они будували..хрощоб, сталінок і т.і. - не існує. Тобто, до 1991 року нічого не будували?
показати весь коментар
03.02.2026 13:08 Відповісти
Ви, наративи путлерівські направлені на легалізацію "російських історичних цінностей" тут не розповсюджуйте.
показати весь коментар
03.02.2026 11:59 Відповісти
Не перекладайте свої нарративи на інших. Ще раз - бажаєте зносити - зносіть. Але власним коштом. Чи на зелень працюєте?? Допомагаєте більше грошей вивести, закапати в цей знос? Скільки обіцяли за просування цієї теми?
показати весь коментар
03.02.2026 12:25 Відповісти
на зе і його банду ніхто не працює !!! але Україна повинна бути насамперед для українців, з українськими мово, історією, культурою, святами, Церквами і тд.тп., а не досі дивитися що там скажуть "старші брати", послуговуватися ріпоїдно-совковими комуно-нацистькими пропагандистькими міфами, пропагандою !!! одиним з таких міфів як раз є так звана "вов" з її окупаційним "асвабежденієм ат націзьма" !!! іншій міфі "гражданская вайна 1918-22" - по факту успішна спроба чеервоних комуно-нацистів, заколотників мацковії відродити рацейську імперію !!! так звана "ркка/са" не звільняла Україну, країни Балтії та схооду Європи від "націзьма", а червоно-жопиий кацап не є "асвабадітелем", а окупантом !!! ч-ленін, сталін, жуков, фрунзе це окупанти, а щорс, котовській, кожедуб, ковпак - запроданці, колоборанти, зраднитки українського народу !!!!
показати весь коментар
03.02.2026 13:12 Відповісти
То спочатку - давайте, вивчайте, хто будував культурні, історичні пам'ятки в Україні. Багато чого збудували саме кацапи. Пропонуєте зносити?? Ні, звісно фізично - будували українці. Але архитектори, інженери - то були мокшани. Розписували теж мокшани. Доречі, оточення Брєжнєва взагалі бажало вкрити статую золотом))))

І починайте вже Банкову зносити..там все совєтами збудоване, Філармонію - архітектор Ніколаєв кацап, Маріїнінський палац - архітектор Мічурін кацап, Андріївська церква - Растеллі інженер, кацап італійського походження, художники - Чайковський українець + два кацапи Вишняков та Антропов. Національна опера - архітектор Шретер, кацап. Цих прикладів Вам вистачить на перший час. Зносьте. Але, власним коштом. Доводьте до абсурду.
показати весь коментар
03.02.2026 14:12 Відповісти
гарні у таблетки, забористі !!! пішіте єщо ...
показати весь коментар
03.02.2026 14:35 Відповісти
Ясно все з вами. Очуєнний аргумент.
показати весь коментар
03.02.2026 14:47 Відповісти
І на пост вище у вас аргументів немає? Чи куратор ще методичку не надіслав?
показати весь коментар
03.02.2026 12:40 Відповісти
памʼятник цей безумовно абсурдний як і той режим який таке встановлював ...
показати весь коментар
03.02.2026 11:00 Відповісти
Це гидке совкове мавпування статуї Свободи.
І дивиться вона не в бік орди - а в бік Дніпра, щоб з річки було видно.
Совкодрочери намагались любими засобами зберегти це. Ждуть орків по цей день.
показати весь коментар
03.02.2026 11:02 Відповісти
Цей пам'ятник - найвищий у Європі. Туристичний об'єкт. Навіщо зносити, якщо можна заробляти.
показати весь коментар
03.02.2026 12:28 Відповісти
Доречі, він вищий за відому Статую Свободи.
показати весь коментар
04.02.2026 00:02 Відповісти
Цей монумент погодили і утвердили свого часу два великий українці - Леонід Брєжнєв і Володимир Щербицький. Не думаю, що Батьківщина Мати з повернутим на росію щитом і мечем була випадковістю. Історія все поставить на свої місця. Але "зносити" ви заї.етесь - це вам не лєнін, не фелікс, не ватутін.
показати весь коментар
04.02.2026 00:11 Відповісти
 
 