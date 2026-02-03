Росія пошкодила музей під монументом "Батьківщина-мати" в Києві
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташований у підніжжі монумента Батьківщина-мати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України Тетяни Бережної.
За її словами, атака має особливо цинічний і символічний характер, адже удару завдано по місцю, яке зберігає пам’ять про боротьбу з агресією у ХХ столітті.
Наразі на території музею працюють профільні служби - фахівці закладу, технічні служби та поліція. Вони фіксують пошкодження і проводять первинну оцінку завданих збитків. Обсяг відновлювальних робіт стане відомий після завершення обстеження.
У Міністерстві культури нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. Це, за словами Бережної, є свідомим знищенням культури та історичної пам’яті України.
Міністерка наголосила на необхідності консолідованої міжнародної відповіді, зокрема через посилення санкцій проти РФ і надання Україні додаткових засобів ППО. Вона також зазначила, що Україна разом із партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини як міжнародний інструмент для відновлення зруйнованих об’єктів.
Попри пошкодження, музей продовжує роботу.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
Ще раз, для альтернативнообдарованих:
1. Вона стоїть ідеологічно вірно - погрожуючи росісляндії мечем й обороняючись щитом. Щит декомунізований.
2. Там музей ІІ світової, та оглядова площадка. Все це в бюджет Києва приносить гроші.
3. Щоб її знести - треба зрити весь пагорб - там один бетон. На знесення треба купа грошей, яких немає. Чи ви проспосуєте це?
Аби пернуть щось "патріотичне".
Скульптура повернена на схід - Брежнєв тоді навіть дивувався - чому вона мацкві погрожує. І, мабудь, ви в музеї ані разу не були.
У всьому можно дійти до абсурду. А давайте почнемо зносити хрущівки, сталінські та дореволюційні будинки! А краще знести все, що збудовано до 1991 року!
І починайте вже Банкову зносити..там все совєтами збудоване, Філармонію - архітектор Ніколаєв кацап, Маріїнінський палац - архітектор Мічурін кацап, Андріївська церква - Растеллі інженер, кацап італійського походження, художники - Чайковський українець + два кацапи Вишняков та Антропов. Національна опера - архітектор Шретер, кацап. Цих прикладів Вам вистачить на перший час. Зносьте. Але, власним коштом. Доводьте до абсурду.
І дивиться вона не в бік орди - а в бік Дніпра, щоб з річки було видно.
Совкодрочери намагались любими засобами зберегти це. Ждуть орків по цей день.