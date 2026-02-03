Россия повредила музей под монументом "Родина-мать" в Киеве

В Киеве в результате российской атаки поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента Родина-мать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины Татьяны Бережной.

По ее словам, атака имеет особенно циничный и символический характер, ведь удар нанесен по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке.

Сейчас на территории музея работают профильные службы - специалисты учреждения, технические службы и полиция. Они фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. Объем восстановительных работ станет известен после завершения обследования.

В Министерстве культуры напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. Это, по словам Бережной, является сознательным уничтожением культуры и исторической памяти Украины.

Министр подчеркнула необходимость консолидированного международного ответа, в частности через усиление санкций против РФ и предоставление Украине дополнительных средств ПВО. Она также отметила, что Украина вместе с партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия как международный инструмент для восстановления разрушенных объектов.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

