Россия повредила музей под монументом "Родина-мать" в Киеве

В Киеве в результате российской атаки поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента Родина-мать. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины Татьяны Бережной.

Россия повредила музей под монументом "Батьківщина-мати"
Фото: Татьяна Бережная

По ее словам, атака имеет особенно циничный и символический характер, ведь удар нанесен по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке.

Сейчас на территории музея работают профильные службы - специалисты учреждения, технические службы и полиция. Они фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. Объем восстановительных работ станет известен после завершения обследования.

Фото: Татьяна Бережная

В Министерстве культуры напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. Это, по словам Бережной, является сознательным уничтожением культуры и исторической памяти Украины.

Министр подчеркнула необходимость консолидированного международного ответа, в частности через усиление санкций против РФ и предоставление Украине дополнительных средств ПВО. Она также отметила, что Украина вместе с партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия как международный инструмент для восстановления разрушенных объектов.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Киев (26265) обстрел (32515)
Топ комментарии
+11
Ниття,ниття,ниття....Коли буде знищуватися кацапська інфраструктура.
03.02.2026 10:50 Ответить
+8
Давно треба знести це одоробло і зробити парк
03.02.2026 10:43 Ответить
+4
Ну так, ламати - не будувати. Який парк?? Там -3 поверхи вниз, й бетоном весь пагорб залитий. Аби тільки гроші з бюджету вивести.

Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
03.02.2026 10:56 Ответить
Діди ваєвалі теж ********
03.02.2026 10:42 Ответить
Ну так, ламати - не будувати. Який парк?? Там -3 поверхи вниз, й бетоном весь пагорб залитий. Аби тільки гроші з бюджету вивести.

Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
03.02.2026 10:56 Ответить
Ну якщо є пропозиції подібні проросійські "світлини" ламати, то чому саме цей самий валикий монумент "руського міра" має існувати?
03.02.2026 10:59 Ответить
А чому нік росісранською у Вас?

Ще раз, для альтернативнообдарованих:
1. Вона стоїть ідеологічно вірно - погрожуючи росісляндії мечем й обороняючись щитом. Щит декомунізований.
2. Там музей ІІ світової, та оглядова площадка. Все це в бюджет Києва приносить гроші.
3. Щоб її знести - треба зрити весь пагорб - там один бетон. На знесення треба купа грошей, яких немає. Чи ви проспосуєте це?

Аби пернуть щось "патріотичне".
03.02.2026 11:20 Ответить
Як самокритично))
03.02.2026 12:06 Ответить
Там був музей так званої "Великої Вітчизняної" - яку створили ІПСОшники сраліна, щоб не пояснювати чому радянський союз - допоміг гітлеру прийти до влади - допоміг нацистській німеччині відновити армію - допоміг почати ІІ Світову Війну розпочавши окупацію Польши. І дивиться за задумом радянського архітектора-скульптора на свою сестру у сралінгарді (тепер волгорад), а наративи масквабаду, щоб зберегти світлину "руського міра" розповсюджувати не трема. Має бути нормальний музей ІІ Світової, а на на місці музею радянської історії спільної з нацистською німеччиною.
03.02.2026 12:05 Ответить
Ще раз. Для альтернативнообдарованих - знесун - сам підеш зносити, чи проспонсуєш?

Скульптура повернена на схід - Брежнєв тоді навіть дивувався - чому вона мацкві погрожує. І, мабудь, ви в музеї ані разу не були.
03.02.2026 12:14 Ответить
кацапоцетричка пояснюю це система з двох стел: сралінграду і Київа, і не треба казок про брєжнева, сраліна, леніна, про їх кмітливість і розумність, не треба тут повторювати казки боброєдки, алкодімона та солов'їного помета, яки ти видно дуже *********, ти на ремонт та утримання зі свого карману гроші даєш, чи з українського бюджету пропонуєш красти в угоду твого коханого кремля на шляху захисту його історичних пам'яток
03.02.2026 12:20 Ответить
Ти обдовбався по повній, зеленобот - ще раз, оце все, що мені закидуєш - то твоє, обізнаний в цьому дуже. Повторюю, для тих, хто у бункері - знось, але власним коштом, якщо у сраці так свербить. Але - власним коштом. І, я так зрозуміла, ви не киянин.
03.02.2026 12:38 Ответить
там замість цього червоного ріпоїдо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, одоробала має стояти найвеличніший у Європі пам'ятник одному з найгеніальніших політиків Європи ХХ-половини ХХ-сторіччя, визволителю України, решти країн сходу Європи від червоної чуми вуйкові Адіку, а давньо-риським жестом "від серця до сонця" цей пам'ятник має показувати на мацкву, кремль, щоб українці знали хто їх споконвічний більш як 400 літній ворог !!!
03.02.2026 11:43 Ответить
При цій владі?? Ніколи..
03.02.2026 10:57 Ответить
Це пам'ятник радянської історії, один із стовпів історії за які воює країна-агресора, чому він досі інсує, це як пам'ятники мавру чі катькі-німецькій.
03.02.2026 10:58 Ответить
Спочатку збудуйте самі щось, потім ламайте. Це пам'ятник радянській історіїї тілтки в кацапсячих мізках.
03.02.2026 11:22 Ответить
ні !!! це пам'ятник червоній ріпоїдо-совковій, комуно-нацистькій окупації 1918-91 років під час якої червоні комуно-нацисти, трьома Голодоморами-геноцидами, розв₴язаною 2Світовою війною, гулогами, сибірами, соловками, трійками нквд і тд.тп. щзнищили 35 мільйонів етнічних українців !!! замість українців заселили різне ріпоїдне, мацковіцьке лайно що вимагає зараз сруцькій недо-язік, окупаційні мацковіцькі празднікі типу "1 та 9 мая", "8 марта", мацковіцьких героїв типу "петь1", "кать2", "кольки2", а тако ж ч-леніна, сталіна, жукова, ватутіна, тетровського і тд.тп., мацковітьку "церкву" - упц-мп, яка по факту була та є філією нквд/кгб/фсб !!!
03.02.2026 11:54 Ответить
То йдіть зносьте все на Банківській!! Хто булував урядовий квартал?? Комуняки. Зносьте Андріївську церков, Маріїнінський палац, булиночок Петра і т.і. Все було збудоване кацапами в свої роки! Що ж такий однобокий підхід?? А ще, можна знести Софію - там в арнамееті курка двоголова! Поф, що то герб Візантії, який скоммуніздмла сросія. Можно зносити все, що проекиували й будували сросійські архітектори, розписували їх художники!

У всьому можно дійти до абсурду. А давайте почнемо зносити хрущівки, сталінські та дореволюційні будинки! А краще знести все, що збудовано до 1991 року!
03.02.2026 12:23 Ответить
комуняки нічого не будували, вони нацисти хитрозроблені що знищували Україну, українців у 10 раз гірше ніж коричневі начисти 1941-45 рр. !!!
03.02.2026 12:59 Ответить
Тобто, урядовмй квартал не они будували..хрощоб, сталінок і т.і. - не існує. Тобто, до 1991 року нічого не будували?
03.02.2026 13:08 Ответить
Ви, наративи путлерівські направлені на легалізацію "російських історичних цінностей" тут не розповсюджуйте.
03.02.2026 11:59 Ответить
Не перекладайте свої нарративи на інших. Ще раз - бажаєте зносити - зносіть. Але власним коштом. Чи на зелень працюєте?? Допомагаєте більше грошей вивести, закапати в цей знос? Скільки обіцяли за просування цієї теми?
03.02.2026 12:25 Ответить
на зе і його банду ніхто не працює !!! але Україна повинна бути насамперед для українців, з українськими мово, історією, культурою, святами, Церквами і тд.тп., а не досі дивитися що там скажуть "старші брати", послуговуватися ріпоїдно-совковими комуно-нацистькими пропагандистькими міфами, пропагандою !!! одиним з таких міфів як раз є так звана "вов" з її окупаційним "асвабежденієм ат націзьма" !!! іншій міфі "гражданская вайна 1918-22" - по факту успішна спроба чеервоних комуно-нацистів, заколотників мацковії відродити рацейську імперію !!! так звана "ркка/са" не звільняла Україну, країни Балтії та схооду Європи від "націзьма", а червоно-жопиий кацап не є "асвабадітелем", а окупантом !!! ч-ленін, сталін, жуков, фрунзе це окупанти, а щорс, котовській, кожедуб, ковпак - запроданці, колоборанти, зраднитки українського народу !!!!
03.02.2026 13:12 Ответить
То спочатку - давайте, вивчайте, хто будував культурні, історичні пам'ятки в Україні. Багато чого збудували саме кацапи. Пропонуєте зносити?? Ні, звісно фізично - будували українці. Але архитектори, інженери - то були мокшани. Розписували теж мокшани. Доречі, оточення Брєжнєва взагалі бажало вкрити статую золотом))))

І починайте вже Банкову зносити..там все совєтами збудоване, Філармонію - архітектор Ніколаєв кацап, Маріїнінський палац - архітектор Мічурін кацап, Андріївська церква - Растеллі інженер, кацап італійського походження, художники - Чайковський українець + два кацапи Вишняков та Антропов. Національна опера - архітектор Шретер, кацап. Цих прикладів Вам вистачить на перший час. Зносьте. Але, власним коштом. Доводьте до абсурду.
03.02.2026 14:12 Ответить
гарні у таблетки, забористі !!! пішіте єщо ...
03.02.2026 14:35 Ответить
Ясно все з вами. Очуєнний аргумент.
03.02.2026 14:47 Ответить
І на пост вище у вас аргументів немає? Чи куратор ще методичку не надіслав?
03.02.2026 12:40 Ответить
памʼятник цей безумовно абсурдний як і той режим який таке встановлював ...
03.02.2026 11:00 Ответить
Це гидке совкове мавпування статуї Свободи.
І дивиться вона не в бік орди - а в бік Дніпра, щоб з річки було видно.
Совкодрочери намагались любими засобами зберегти це. Ждуть орків по цей день.
03.02.2026 11:02 Ответить
Цей пам'ятник - найвищий у Європі. Туристичний об'єкт. Навіщо зносити, якщо можна заробляти.
03.02.2026 12:28 Ответить
Доречі, він вищий за відому Статую Свободи.
04.02.2026 00:02 Ответить
Цей монумент погодили і утвердили свого часу два великий українці - Леонід Брєжнєв і Володимир Щербицький. Не думаю, що Батьківщина Мати з повернутим на росію щитом і мечем була випадковістю. Історія все поставить на свої місця. Але "зносити" ви заї.етесь - це вам не лєнін, не фелікс, не ватутін.
04.02.2026 00:11 Ответить
 
 