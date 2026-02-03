Россия повредила музей под монументом "Родина-мать" в Киеве
В Киеве в результате российской атаки поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента Родина-мать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины Татьяны Бережной.
По ее словам, атака имеет особенно циничный и символический характер, ведь удар нанесен по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке.
Сейчас на территории музея работают профильные службы - специалисты учреждения, технические службы и полиция. Они фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. Объем восстановительных работ станет известен после завершения обследования.
В Министерстве культуры напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. Это, по словам Бережной, является сознательным уничтожением культуры и исторической памяти Украины.
Министр подчеркнула необходимость консолидированного международного ответа, в частности через усиление санкций против РФ и предоставление Украине дополнительных средств ПВО. Она также отметила, что Украина вместе с партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия как международный инструмент для восстановления разрушенных объектов.
Несмотря на повреждения, музей продолжает работу.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
Крім того, вона стоїть ідеологічно вірно - диветься у бік сросії.
Ще раз, для альтернативнообдарованих:
1. Вона стоїть ідеологічно вірно - погрожуючи росісляндії мечем й обороняючись щитом. Щит декомунізований.
2. Там музей ІІ світової, та оглядова площадка. Все це в бюджет Києва приносить гроші.
3. Щоб її знести - треба зрити весь пагорб - там один бетон. На знесення треба купа грошей, яких немає. Чи ви проспосуєте це?
Аби пернуть щось "патріотичне".
Скульптура повернена на схід - Брежнєв тоді навіть дивувався - чому вона мацкві погрожує. І, мабудь, ви в музеї ані разу не були.
У всьому можно дійти до абсурду. А давайте почнемо зносити хрущівки, сталінські та дореволюційні будинки! А краще знести все, що збудовано до 1991 року!
І починайте вже Банкову зносити..там все совєтами збудоване, Філармонію - архітектор Ніколаєв кацап, Маріїнінський палац - архітектор Мічурін кацап, Андріївська церква - Растеллі інженер, кацап італійського походження, художники - Чайковський українець + два кацапи Вишняков та Антропов. Національна опера - архітектор Шретер, кацап. Цих прикладів Вам вистачить на перший час. Зносьте. Але, власним коштом. Доводьте до абсурду.
І дивиться вона не в бік орди - а в бік Дніпра, щоб з річки було видно.
Совкодрочери намагались любими засобами зберегти це. Ждуть орків по цей день.