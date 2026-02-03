Массированные удары РФ по Харьковщине: одна погибшая, пять раненых, масштабные разрушения

В течение суток враг атаковал Харьков и 16 населенных пунктов области. Повреждена гражданская инфраструктура, погибла женщина, есть пострадавшие, люди эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В с. Новоосиново Куриловской громады погибла 85-летняя женщина, пострадали 61-летняя женщина и 58-летний мужчина; в сел. Кившаровка Купянской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Дергачи пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Удары по Харькову и району

Враг атаковал БПЛА Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова.

Под ударами армии РФ оказалась энергетическая инфраструктура Харькова и области.

Пострадали двое мужчин. Повреждены торговые павильоны. В результате ночных обстрелов повреждены жилые дома и гражданские автомобили.

Под массированным обстрелом оказался Харьковский район. В Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Пострадали жилые дома и хозяйственные постройки. В результате удара из РСЗО в селе Циркуны поврежден дом. В Песочине также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг применил более 70 ракет и 450 ударных дронов для прицельного удара по объектам энергетики, - Зеленский. ВИДЕО

Чем бил враг?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

5 ракет (тип устанавливается);

5 КАБ;

25 БПЛА типа "Герань-2";

3 БПЛА типа "Молния";

4 fpv-дрона;

36 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения гражданской инфраструктуры

В Харькове повреждены многоквартирный дом, частный дом, торговые павильоны, остановка транспорта, 2 автомобиля;

В Богодуховском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Золочев), автомобиль (с. Светличное);

В Купянском районе поврежден детский сад (с. Грушевка);

В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Родное); 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);

В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Смородское), 2 частных дома (с. Циркуны), 2 частных дома (с. Подворки), 4 частных дома, хозяйственная постройка (пгт. Песочин), 3 частных дома (г. Дергачи);

В Лозовском районе повреждены электросети (г. Лозовая);

В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Заречное).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре, - Шмыгаль



















