Массированные удары РФ по Харьковщине: одна погибшая, пять раненых, масштабные разрушения
В течение суток враг атаковал Харьков и 16 населенных пунктов области. Повреждена гражданская инфраструктура, погибла женщина, есть пострадавшие, люди эвакуированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.
"В с. Новоосиново Куриловской громады погибла 85-летняя женщина, пострадали 61-летняя женщина и 58-летний мужчина; в сел. Кившаровка Купянской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Дергачи пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Удары по Харькову и району
Враг атаковал БПЛА Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова.
Под ударами армии РФ оказалась энергетическая инфраструктура Харькова и области.
Пострадали двое мужчин. Повреждены торговые павильоны. В результате ночных обстрелов повреждены жилые дома и гражданские автомобили.
Под массированным обстрелом оказался Харьковский район. В Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Пострадали жилые дома и хозяйственные постройки. В результате удара из РСЗО в селе Циркуны поврежден дом. В Песочине также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Чем бил враг?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 5 ракет (тип устанавливается);
- 5 КАБ;
- 25 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 4 fpv-дрона;
- 36 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения гражданской инфраструктуры
В Харькове повреждены многоквартирный дом, частный дом, торговые павильоны, остановка транспорта, 2 автомобиля;
В Богодуховском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Золочев), автомобиль (с. Светличное);
В Купянском районе поврежден детский сад (с. Грушевка);
В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Родное); 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);
В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Смородское), 2 частных дома (с. Циркуны), 2 частных дома (с. Подворки), 4 частных дома, хозяйственная постройка (пгт. Песочин), 3 частных дома (г. Дергачи);
В Лозовском районе повреждены электросети (г. Лозовая);
В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Заречное).
