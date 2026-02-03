Масовані удари РФ по Харківській області: одна загибла, п’ятеро поранених, масштабні руйнування

Протягом доби ворог атакував Харків і 16 населених пунктів області. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинула жінка, є постраждалі, люди евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

"У с. Новоосинове Курилівської громади загинула 85-річна жінка, постраждали 61-річна жінка і 58-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Дергачі постраждали 22-річний чоловік і 79-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Удари по Харкову та району

Ворог атакував БпЛА Слобідський, Шевченківський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

Під ударами армії РФ була енергетична інфраструктура Харкова та області.

Постраждали двоє чоловіків. Зазнали уражень торгівельні павільйони. Внаслідок нічних обстрілів пошкоджені житлові будинки та цивільні автівки.

Під масованим обстрілом опинився Харківський район. В Дергачах постраждали 22-річний чоловік та 79-річна жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу. Зазнали уражень житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок удару з РСЗВ в селі Циркуни пошкоджено будинок. В Пісочині теж пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Чим бив ворог?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 ракет (тип встановлюється);

5 КАБ;

25 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони;

36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження цивільної інфраструктури

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, торгівельні павільйони, зупинку транспорту, 2 автомобілі;

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів), автомобіль (с. Світличне);

У Куп’янському районі пошкоджено дитячий садок (с. Грушівка);

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Рідне); 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Гороховатка);

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Смородське), 2 приватні будинки (с. Циркуни), 2 приватні будинки (с. Подвірки), 4 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Пісочин), 3 приватні будинки (м. Дергачі);

У Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Зарічне).

