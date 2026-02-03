Дарницкая ТЭЦ в Киеве сильно повреждена после ночной атаки РФ, восстановление займет значительное время, - Шмыгаль

Вследствие ночного российского обстрела в Киеве значительные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановление ТЭЦ

Шмыгаль рассказал, что в целом российские захватчики во время атаки повредили объекты генерации и магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.

"Ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов [...] Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время", - заявил Шмыгаль.

Глава Минэнерго поручил также проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, лишившиеся тепла в своих домах.

Как сообщил Шмыгаль, сейчас в Украине проводят перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза". Также прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, оказавшихся в зоне длительного отключения.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

