Дарницкая ТЭЦ в Киеве сильно повреждена после ночной атаки РФ, восстановление займет значительное время, - Шмыгаль
Вследствие ночного российского обстрела в Киеве значительные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Восстановление ТЭЦ
Шмыгаль рассказал, что в целом российские захватчики во время атаки повредили объекты генерации и магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.
"Ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов [...] Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время", - заявил Шмыгаль.
Глава Минэнерго поручил также проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, лишившиеся тепла в своих домах.
Как сообщил Шмыгаль, сейчас в Украине проводят перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза". Также прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, оказавшихся в зоне длительного отключения.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
І ніколи тих, хто зробив напад не_минучим. ( Пагтія слух урода )
чому бувші міністри енергетики не у вʼязницях ? Чому проти міндича нема звинувачень У ЗРАДІ? Бо усім нормальним українцям зрозуміло ЩО енергетична війна - це комплекс дій від розкрадання в енергетиці і до знищення енргообьектів.
ТОБТО МІНДІЧА ТРЕБА САДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ . Може СБУ і Зе цього не розуміють? ( а звинувачення у коррупціі- це просто зелений цирк)
застарілий підхід до енергозабезпечення в інтересах розкрадачів, бо в цьому болоті інтересів ахметова , премьерів та інших володарів в енергетиці , в бардаці з нарахуваннями комунальних порядку не буде
ТРЕБА закінчувати з цим ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЩАКОМ .
кожна будівля має обігріватися індивідуально . Е нормальні газові котли і нормальні кришні котельні . Обігріваються ж ТРЦ своїми котельнями на кришах . Чому б у домах не поставити індивідуальні котли ?
і це війде дешевше споживачам , ніж сплачувати кожний чих ахметову і іншим олігархам . Бо комуналка вже з глузду зʼїхала
При азарові проектувальники почали розробляти дома з індивідуальними кришними котельнями , але уряд Азарова це заборонив ( мабуть в інтересах ахметова і хутина) . І ось результат - зруйнували ЧИЇСЬ ТЕЦ - а хто власник? Чіє там призвіще?