РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7173 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Киева
3 539 15

Дарницкая ТЭЦ в Киеве сильно повреждена после ночной атаки РФ, восстановление займет значительное время, - Шмыгаль

ТЭЦ в Киеве

Вследствие ночного российского обстрела в Киеве значительные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей. 

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление ТЭЦ

Шмыгаль рассказал, что в целом российские захватчики во время атаки повредили объекты генерации и магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.

"Ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов [...] Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба

Глава Минэнерго поручил также проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, лишившиеся тепла в своих домах.

Как сообщил Шмыгаль, сейчас в Украине проводят перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза". Также прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, оказавшихся в зоне длительного отключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об энергетическом перемирии: Россияне просто отсрочили удары

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия повредила музей под монументом "Родина-мать" в Киеве. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26269) обстрел (32529) ТЭЦ (175) энергетика (3452) Шмыгаль Денис (2965)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А попереджали ж Зельону шваль!

показать весь комментарий
03.02.2026 23:47 Ответить
+4
Віслюк зелений грозився за це відповісти дзеркально три місяці тому...але тиша..тоді виходить віслюка потрібно за ноги тягнути з крісла президента примусово, бо чим далі такого "правління" тим ще більша школа державі
показать весь комментарий
04.02.2026 00:23 Ответить
+3
показать весь комментарий
04.02.2026 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А попереджали ж Зельону шваль!

показать весь комментарий
03.02.2026 23:47 Ответить
Хто буде? Населення розбіглося з зеленого раю, хто міг. Вже в новинах читаю, що й операторів на 112 не вистачає.
показать весь комментарий
04.02.2026 01:51 Ответить
а потом после восстановления через неделю(в лучшем случае) опять прилет и все по новой, красиво жить не запретишь. Интересно сколько там бабок разворуют на этом🤔
показать весь комментарий
04.02.2026 00:13 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2026 00:29 Ответить
Віслюк зелений грозився за це відповісти дзеркально три місяці тому...але тиша..тоді виходить віслюка потрібно за ноги тягнути з крісла президента примусово, бо чим далі такого "правління" тим ще більша школа державі
показать весь комментарий
04.02.2026 00:23 Ответить
Місцеві патріоти з диванів проти виборів, їх все влаштовує.
показать весь комментарий
04.02.2026 01:52 Ответить
***** і трамп давно казали що Україні потрібно вибори провести і Лавров на це вказував
показать весь комментарий
04.02.2026 05:55 Ответить
А де поділись гаранти що гарантували енергетичне перемир'я? Хай за свій кошт і своїми силами і відновлюють. Бо в цьому світі всі гарантують а потім хер вони клали на вас
показать весь комментарий
04.02.2026 00:35 Ответить
Він якомусь чуваку показував цю ТЕЦ. Чи секретар Нато чи хтось з генералів . Рютте по-моєму звуть..
показать весь комментарий
04.02.2026 01:21 Ответить
Але Найпісяйший посварив саме Кличка!!
І ніколи тих, хто зробив напад не_минучим. ( Пагтія слух урода )
показать весь комментарий
04.02.2026 01:19 Ответить
Треба у метро будувати центри незламності, де люди можуть ночувати у теплі та спокої.
показать весь комментарий
04.02.2026 01:26 Ответить
А чого досі Найем не у вʼязниці? Що це за дитячий садок? Цьому афганцю доручили захистити енерго обьккти і де? Де гроши ,Зін? ( я знаю де гроши , а ось влада дуркує)
чому бувші міністри енергетики не у вʼязницях ? Чому проти міндича нема звинувачень У ЗРАДІ? Бо усім нормальним українцям зрозуміло ЩО енергетична війна - це комплекс дій від розкрадання в енергетиці і до знищення енргообьектів.
ТОБТО МІНДІЧА ТРЕБА САДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ . Може СБУ і Зе цього не розуміють? ( а звинувачення у коррупціі- це просто зелений цирк)
показать весь комментарий
04.02.2026 03:06 Ответить
І ЩЕ ВАЖЛИВО
застарілий підхід до енергозабезпечення в інтересах розкрадачів, бо в цьому болоті інтересів ахметова , премьерів та інших володарів в енергетиці , в бардаці з нарахуваннями комунальних порядку не буде
ТРЕБА закінчувати з цим ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЩАКОМ .
кожна будівля має обігріватися індивідуально . Е нормальні газові котли і нормальні кришні котельні . Обігріваються ж ТРЦ своїми котельнями на кришах . Чому б у домах не поставити індивідуальні котли ?
і це війде дешевше споживачам , ніж сплачувати кожний чих ахметову і іншим олігархам . Бо комуналка вже з глузду зʼїхала
При азарові проектувальники почали розробляти дома з індивідуальними кришними котельнями , але уряд Азарова це заборонив ( мабуть в інтересах ахметова і хутина) . І ось результат - зруйнували ЧИЇСЬ ТЕЦ - а хто власник? Чіє там призвіще?
показать весь комментарий
04.02.2026 03:35 Ответить
Да Шалова я Шалова
показать весь комментарий
04.02.2026 04:46 Ответить
Саме врем'я переходити на індівідуальне опалення,але є таке маленьке але
показать весь комментарий
04.02.2026 04:48 Ответить
 
 