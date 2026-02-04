Франция передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки, - Шмыгаль

Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов для критических нужд, а также выделит 71 млн евро на поддержку энергетического сектора в 2026 году.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, французская сторона приняла решение передать Украине генераторы для обеспечения критических нужд, а также предоставить финансовую помощь для восстановления поврежденных энергетических объектов.

Во время встречи Шмыгаль проинформировал министра-делегата по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности Франции Николя Форисье о последствиях российских обстрелов украинской критической инфраструктуры. Стороны также обсудили двусторонние проекты между Украиной и Францией в сфере энергетики.

Министр отметил, что в целом от Франции уже поступили 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования, которые задействованы в восстановлении украинской энергосистемы.