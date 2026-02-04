Новости Помощь Украине от Франции
Франция передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки, - Шмыгаль

шмигаль

Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов для критических нужд, а также выделит 71 млн евро на поддержку энергетического сектора в 2026 году.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, французская сторона приняла решение передать Украине генераторы для обеспечения критических нужд, а также предоставить финансовую помощь для восстановления поврежденных энергетических объектов.

Во время встречи Шмыгаль проинформировал министра-делегата по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности Франции Николя Форисье о последствиях российских обстрелов украинской критической инфраструктуры. Стороны также обсудили двусторонние проекты между Украиной и Францией в сфере энергетики.

Министр отметил, что в целом от Франции уже поступили 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования, которые задействованы в восстановлении украинской энергосистемы.

Топ комментарии
+4
А що виділить Україні хуцпа Голобородька? Я дуже переживаю про міндичів і цукерманів(братів), щоб не замерзли на курортах. Переживаю за баканова, наумова, як вони бідненькі будуть ховати мільярди від українців, за які продали Запорізьку АЕС і Азовське море. А як бідолазі шефіру сидіти і охороняти "общак", коли багато про нього знають? А генератори? То хай поставляє Європа.
04.02.2026 12:13 Ответить
+1
150 генераторів це рівень нашого прем^ер-міністра.
04.02.2026 12:12 Ответить
+1
Все що попадає до рук зеленої шобли не доходить до тих, кому це конче потрібно
Потім десь знаходиться у загашниках провладних прихвостнів.
Потім, під час виборіа вони вам це подаруютть напару з гречкою
Про гроші годі й казати
Вони потраплять до валіз міндічів
04.02.2026 12:43 Ответить
Это бесплатно) Или пойдет в гос. долг. 98% ВВП?
04.02.2026 12:03 Ответить
скільки забере собі Шлагбаумна система на кордоні,міністерствах,ова? На двушку на маскву хватить?
04.02.2026 12:30 Ответить
генератори - в маєтки міндічей
71 млн євро - в кишеню міндічей
04.02.2026 12:42 Ответить
Генератори то таке, а грошенята це добре - "да дєніска"? ахмєтушка чекає
04.02.2026 12:49 Ответить
Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів для критичних потреб, а також виділить 71 млн євро на підтримку енергетичного сектору у 2026 році. ( згідно чого.ми "зелені граьіжники" і заберем вартість французької допомоги з кишень українців і заникаємо їх в офшори....
04.02.2026 13:36 Ответить
 
 