Франция передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки, - Шмыгаль
Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов для критических нужд, а также выделит 71 млн евро на поддержку энергетического сектора в 2026 году.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, французская сторона приняла решение передать Украине генераторы для обеспечения критических нужд, а также предоставить финансовую помощь для восстановления поврежденных энергетических объектов.
Во время встречи Шмыгаль проинформировал министра-делегата по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности Франции Николя Форисье о последствиях российских обстрелов украинской критической инфраструктуры. Стороны также обсудили двусторонние проекты между Украиной и Францией в сфере энергетики.
Министр отметил, что в целом от Франции уже поступили 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования, которые задействованы в восстановлении украинской энергосистемы.
71 млн євро - в кишеню міндічей
Потім десь знаходиться у загашниках провладних прихвостнів.
Потім, під час виборіа вони вам це подаруютть напару з гречкою
Про гроші годі й казати
Вони потраплять до валіз міндічів