Партнери передали Україні енергообладнання потужністю понад 145 МВт, - Свириденко
Україна продовжує отримувати енергетичне обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання громад та об’єктів життєзабезпечення.
Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
За її словами, партнери надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт. Це дозволить оперативно відновити електропостачання у складних регіонах.
Допомога від партнерів
За словами прем'єрки, Європейський Союз надав 447 генераторів на понад 7 МВт, Італія — 78 котлів потужністю 112 МВт, а Німеччина — дві когенераційні установки потужністю 3,8 МВт. Польща передала 379 генераторів на 4,5 МВт, Франція — 30 генераторів на 3,4 МВт, а ЮНІСЕФ — 106 генераторів загальною потужністю 15,1 МВт.
Обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії вже в дорозі. Італія, Ірландія, Німеччина та Велика Британія внесли кошти до Фонду підтримки енергетики України.
Логістика та швидке підключення
"Уряд надає логістичну підтримку, спрощує процедури розмитнення та сприяє швидкому підключенню техніки", — підкреслила Свириденко. Вона також закликала громади оперативно встановити і підключити обладнання.
Прем’єрка висловила вдячність міжнародним партнерам за екстрену допомогу та підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури країни.
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись.
