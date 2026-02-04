Партнери передали Україні енергообладнання потужністю понад 145 МВт, - Свириденко

Енергетична допомога Україні

Україна продовжує отримувати енергетичне обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання громад та об’єктів життєзабезпечення.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, партнери надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт. Це дозволить оперативно відновити електропостачання у складних регіонах.

Допомога від партнерів

За словами прем'єрки, Європейський Союз надав 447 генераторів на понад 7 МВт, Італія — 78 котлів потужністю 112 МВт, а Німеччина — дві когенераційні установки потужністю 3,8 МВт. Польща передала 379 генераторів на 4,5 МВт, Франція — 30 генераторів на 3,4 МВт, а ЮНІСЕФ — 106 генераторів загальною потужністю 15,1 МВт.

Обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії вже в дорозі. Італія, Ірландія, Німеччина та Велика Британія внесли кошти до Фонду підтримки енергетики України.

Логістика та швидке підключення

"Уряд надає логістичну підтримку, спрощує процедури розмитнення та сприяє швидкому підключенню техніки", — підкреслила Свириденко. Вона також закликала громади оперативно встановити і підключити обладнання.

Прем’єрка висловила вдячність міжнародним партнерам за екстрену допомогу та підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Негайно це обладнання під трирівневий захист. Де Мустафа.
04.02.2026 21:34 Відповісти
04.02.2026 22:01 Відповісти
И где это оборудование? По кабинетам растащили.
04.02.2026 21:45 Відповісти
тільки, Йулька, не переплутай передали не Міндічу, не д'Єрмаку, не Зе і його монабільшовикам...
А як прийдуть просить що-небудь (а ці прийдуть), то цитуй найвеличнішого "Йдіть у $p@ку!!!" або "я Вам нічєго не должєн".
Нахіба їм ще потужності...Вони у нас і так патужні
04.02.2026 21:44 Відповісти
ото дивина !
ЗЄлєнський електрогенерації на Гігіват передав... на словах

04.02.2026 23:59 Відповісти
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
04.02.2026 21:40 Відповісти
04.02.2026 21:45 Відповісти
А где 1ГВт от Потужеого и компании?
04.02.2026 21:49 Відповісти
Тільки 145 мегават? Тю, один обіцяв гігавати
04.02.2026 21:51 Відповісти
04.02.2026 22:01 Відповісти
Бо якщо все буде добре... То що тоді "відновлювати"?) Просто так гроші не дадуть...
04.02.2026 22:14 Відповісти
за 11 мільярдів можна було в мегаполісах побудувати рознесену електро-тепло генерацію!

05.02.2026 00:04 Відповісти
Бо як людина міндіча ця стерва наклала "шлагбауми", де тільки можна. І поки їй не заплатять хабаря, вона дозволу на відновлення не дає! Що тут не зрозумілого? Гнати її треба нахрін!
05.02.2026 00:40 Відповісти
Росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень, - Шмигаль

Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись.
04.02.2026 22:13 Відповісти
відновлюйте далі ці монстрячі ТЕС - динозаврів развітого соціалізму !

гроші на вітер !

.
05.02.2026 00:06 Відповісти
Італія - 78 котлів потужністю 112 Мвт, - а це газові котли? Вони щоб воду гріти для гвп, чи опалення?
04.02.2026 22:16 Відповісти
а де гігаватт к кінцю 2025 року?
05.02.2026 07:47 Відповісти
 
 