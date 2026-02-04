Партнери передали Україні енергообладнання потужністю понад 145 МВт, - Свириденко

Україна продовжує отримувати енергетичне обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання громад та об’єктів життєзабезпечення.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, партнери надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт. Це дозволить оперативно відновити електропостачання у складних регіонах.

Допомога від партнерів

За словами прем'єрки, Європейський Союз надав 447 генераторів на понад 7 МВт, Італія — 78 котлів потужністю 112 МВт, а Німеччина — дві когенераційні установки потужністю 3,8 МВт. Польща передала 379 генераторів на 4,5 МВт, Франція — 30 генераторів на 3,4 МВт, а ЮНІСЕФ — 106 генераторів загальною потужністю 15,1 МВт.

Обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії вже в дорозі. Італія, Ірландія, Німеччина та Велика Британія внесли кошти до Фонду підтримки енергетики України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія виділяє 25 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Логістика та швидке підключення

"Уряд надає логістичну підтримку, спрощує процедури розмитнення та сприяє швидкому підключенню техніки", — підкреслила Свириденко. Вона також закликала громади оперативно встановити і підключити обладнання.

Прем’єрка висловила вдячність міжнародним партнерам за екстрену допомогу та підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Раніше Свириденко повідомила, що українцям перерахують оплату за комуналку.

Також читайте: Росія з початку року вже завдала 217 ударів по енергетиці України, – Свириденко