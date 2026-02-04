Плату за комуналку перерахують. Люди мають платити лише за отримані послуги, - Свириденко
В Україні буде проведено перерахунок плати за окремі комунальні послуги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненій після наради з урядовцями та керівниками профільних відомств.
Глава уряду доручила забезпечити контроль за виконанням рішення про перерахунок та реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів. За її словами, українці мають платити виключно за фактично отримані послуги, особливо в умовах регулярних ворожих обстрілів.
Перерахунок здійснять автоматично
Раніше прем'єрка повідомляла, що перерахунок мають провести самі надавачі комунальних послуг. Йдеться про підприємства теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
- Перерахунок має відбутися без подання заяв від споживачів.
Результати перерахунку повинні відобразитися у платіжках уже в лютому. Відповідальність за правильність нарахувань покладається безпосередньо на комунальні підприємства.
"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо тепла або води не було, перерахунок є обов’язковим", – заявила Свириденко.
Пошкодження енергосистеми
Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.
Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.
Але вони не перерахують - бо це не комуналка
КОМУ доручила?
ОДА/РДА, меріям, сільрадам, Поліції, НБУ, СБУ, ГУР, ГШ, МінЄду, МінОсвіти, Лізі сексуальних реформ, свідкам пласкої Землі, адвентистам сьомої п'ятки третього коліна свідків зачаття рептилоїда?
КОМУ? Хто буде нести за це відповідальність?
і Йулька лише як про це дізналась... так одразу...
Ви з Зе як перший день країною керуєте...
Все ще не навчилися?
Транспортування газу(ЗА ТРУБУ),тобто платиш за те що ти чи твої батьки за свої кошти приєднались до трубопроводу. Водоканал,Теплоенерго - абонентська плата.
Хоч не користуєшся - плати.