УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16685 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення енергосистеми Відновлення електропостачання
2 309 15

Плату за комуналку перерахують. Люди мають платити лише за отримані послуги, - Свириденко

в Україні перерахують плату за комуналку

В Україні буде проведено перерахунок плати за окремі комунальні послуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненій після наради з урядовцями та керівниками профільних відомств.

Глава уряду доручила забезпечити контроль за виконанням рішення про перерахунок та реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів. За її словами, українці мають платити виключно за фактично отримані послуги, особливо в умовах регулярних ворожих обстрілів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перерахунок здійснять автоматично

Раніше прем'єрка повідомляла, що перерахунок мають провести самі надавачі комунальних послуг. Йдеться про підприємства теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

  • Перерахунок має відбутися без подання заяв від споживачів.

Результати перерахунку повинні відобразитися у платіжках уже в лютому. Відповідальність за правильність нарахувань покладається безпосередньо на комунальні підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з початку року вже завдала 217 ударів по енергетиці України, – Свириденко

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо тепла або води не було, перерахунок є обов’язковим", – заявила Свириденко.

Пошкодження енергосистеми

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Читайте також: Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та області вже отримали перші 10 тис. "Пакунків тепла", - Свириденко

Автор: 

оплата (119) перерахунок (25) комунальні послуги (587) Свириденко Юлія (893)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Полтава:
Транспортування газу(ЗА ТРУБУ),тобто платиш за те що ти чи твої батьки за свої кошти приєднались до трубопроводу. Водоканал,Теплоенерго - абонентська плата.
Хоч не користуєшся - плати.
показати весь коментар
04.02.2026 20:36 Відповісти
+3
З вуст Зельоних це звучить загрозливо.
показати весь коментар
04.02.2026 20:49 Відповісти
+1
Кабельне телебачення не працює - або в мене світла немає або на сервері TV...
Але вони не перерахують - бо це не комуналка
показати весь коментар
04.02.2026 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабельне телебачення не працює - або в мене світла немає або на сервері TV...
Але вони не перерахують - бо це не комуналка
показати весь коментар
04.02.2026 20:08 Відповісти
але в платіжки введуть новий пункт - за спожиту електроенергію при зарядці гаджетів в т.з. пупках незламності! зараз тільки визначаться, скілки кіловат-годин споживає кожний посполитий відвідавши такий пункт.
показати весь коментар
04.02.2026 20:09 Відповісти
"Глава уряду доручила забезпечити контроль за виконанням рішення про перерахунок та реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів." Джерело: https://censor.net/ua/n3598941

КОМУ доручила?
ОДА/РДА, меріям, сільрадам, Поліції, НБУ, СБУ, ГУР, ГШ, МінЄду, МінОсвіти, Лізі сексуальних реформ, свідкам пласкої Землі, адвентистам сьомої п'ятки третього коліна свідків зачаття рептилоїда?
КОМУ? Хто буде нести за це відповідальність?
показати весь коментар
04.02.2026 20:11 Відповісти
Не поручила-др очила чи не др очила
показати весь коментар
04.02.2026 20:37 Відповісти
а до цього доручення люди платили не лише за отримані послуги?

і Йулька лише як про це дізналась... так одразу...

Ви з Зе як перший день країною керуєте...
Все ще не навчилися?
показати весь коментар
04.02.2026 21:55 Відповісти
«За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг.»
показати весь коментар
04.02.2026 20:29 Відповісти
Полтава:
Транспортування газу(ЗА ТРУБУ),тобто платиш за те що ти чи твої батьки за свої кошти приєднались до трубопроводу. Водоканал,Теплоенерго - абонентська плата.
Хоч не користуєшся - плати.
показати весь коментар
04.02.2026 20:36 Відповісти
Це по всій країні так. Пояснють: ми вам газ, воду, тепло до квартири поставили? Поставили, а чи користуєтесь газом, водою, теплом, чи ні, то вже ваша справа, платіть і не розмовляйте.
показати весь коментар
04.02.2026 22:06 Відповісти
З вуст Зельоних це звучить загрозливо.
показати весь коментар
04.02.2026 20:49 Відповісти
Аж до серця приложити ,суки
показати весь коментар
04.02.2026 20:59 Відповісти
Это хорошо что дали указание сдетат перерасчёт чтобы каждый заплатил только да те услуги которые непосредственно потребил. Ведь раньше.... а раньше было наверное как-то по другому получается? Ну хоть этот месяц благодаря обстрелам выставят справедливые счёта... наверное.
показати весь коментар
04.02.2026 21:06 Відповісти
Тільки для перерахунку ви повинні довести, що вас обстріляли і в результаті не було послуг.
показати весь коментар
04.02.2026 22:08 Відповісти
Раніше прем'єрка повідомляла, що перерахунок мають провести самі надавачі комунальних послуг. 3,14ЗДЄЦ ПОВНИЙ....ПРОДАВЦІ ОВЕЧОЇ ШЕРСТІ МАЮТЬ САМІ ПЕРЕРАХУВАТИ ЇЇ ВАРТІСТЬ
показати весь коментар
04.02.2026 21:50 Відповісти
Комунальні послуги на практиці надаються монополістами,тому повинна бути калькуляція одиниці наданих послуг,з чого складається ціна послуги. Подаючи технічну воду,Водоканал придумав окрему сплату за абонентські послуги,огляд труб у підвалах,і т.п. Точно такі види оплати зробило теплокомуненерго. Так я ваші труби подачі води,каналізації,тепла ,що проходять транзитом через моє помешкання,,тримаю під цілодобовим наглядом,за свої кошти передаю вам по засобах зв'язку показники лічильників(роблю абонентське обслуговування). І це все безоплатно. Насправедливо,доплачуйте мені.
показати весь коментар
04.02.2026 22:10 Відповісти
а за 160-170в в мережі коли є буде перерахунок,платіжка більша ніж 220 в?
показати весь коментар
05.02.2026 06:52 Відповісти
 
 