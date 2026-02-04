Плату за коммуналку пересчитают. Люди должны платить только за полученные услуги, - Свириденко

В Украине будет проведен перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном после совещания с правительственными чиновниками и руководителями профильных ведомств.

Глава правительства поручила обеспечить контроль за выполнением решения о пересчете и реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей. По ее словам, украинцы должны платить исключительно за фактически полученные услуги, особенно в условиях регулярных вражеских обстрелов.

Перерасчет будет произведен автоматически

Ранее премьер-министр сообщала, что перерасчет должны провести сами поставщики коммунальных услуг. Речь идет о предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

  • Перерасчет должен произойти без подачи заявлений от потребителей.

Результаты перерасчета должны отразиться в платежках уже в феврале. Ответственность за правильность начислений возлагается непосредственно на коммунальные предприятия.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если тепла или воды не было, перерасчет является обязательным", – заявила Свириденко.

Повреждение энергосистемы

Напомним, российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в частности тепло- и гидроэлектростанции, для неотложных работ по восстановлению генерации требуется около $1 млрд.

Со своей стороны, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что вследствие массированных российских атак в энергосистеме Украины возник дефицит, покрыть его за счет внутренней генерации и импорта электроэнергии пока невозможно.

Топ комментарии
Полтава:
Транспортування газу(ЗА ТРУБУ),тобто платиш за те що ти чи твої батьки за свої кошти приєднались до трубопроводу. Водоканал,Теплоенерго - абонентська плата.
Хоч не користуєшся - плати.
04.02.2026 20:36 Ответить
З вуст Зельоних це звучить загрозливо.
04.02.2026 20:49 Ответить
Кабельне телебачення не працює - або в мене світла немає або на сервері TV...
Але вони не перерахують - бо це не комуналка
04.02.2026 20:08 Ответить
але в платіжки введуть новий пункт - за спожиту електроенергію при зарядці гаджетів в т.з. пупках незламності! зараз тільки визначаться, скілки кіловат-годин споживає кожний посполитий відвідавши такий пункт.
04.02.2026 20:09 Ответить
"Глава уряду доручила забезпечити контроль за виконанням рішення про перерахунок та реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів." Джерело: https://censor.net/ua/n3598941

КОМУ доручила?
ОДА/РДА, меріям, сільрадам, Поліції, НБУ, СБУ, ГУР, ГШ, МінЄду, МінОсвіти, Лізі сексуальних реформ, свідкам пласкої Землі, адвентистам сьомої п'ятки третього коліна свідків зачаття рептилоїда?
КОМУ? Хто буде нести за це відповідальність?
04.02.2026 20:11 Ответить
Не поручила-др очила чи не др очила
04.02.2026 20:37 Ответить
а до цього доручення люди платили не лише за отримані послуги?

і Йулька лише як про це дізналась... так одразу...

Ви з Зе як перший день країною керуєте...
Все ще не навчилися?
04.02.2026 21:55 Ответить
«За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг.»
04.02.2026 20:29 Ответить
Це по всій країні так. Пояснють: ми вам газ, воду, тепло до квартири поставили? Поставили, а чи користуєтесь газом, водою, теплом, чи ні, то вже ваша справа, платіть і не розмовляйте.
04.02.2026 22:06 Ответить
Аж до серця приложити ,суки
04.02.2026 20:59 Ответить
Это хорошо что дали указание сдетат перерасчёт чтобы каждый заплатил только да те услуги которые непосредственно потребил. Ведь раньше.... а раньше было наверное как-то по другому получается? Ну хоть этот месяц благодаря обстрелам выставят справедливые счёта... наверное.
04.02.2026 21:06 Ответить
Тільки для перерахунку ви повинні довести, що вас обстріляли і в результаті не було послуг.
04.02.2026 22:08 Ответить
Раніше прем'єрка повідомляла, що перерахунок мають провести самі надавачі комунальних послуг. 3,14ЗДЄЦ ПОВНИЙ....ПРОДАВЦІ ОВЕЧОЇ ШЕРСТІ МАЮТЬ САМІ ПЕРЕРАХУВАТИ ЇЇ ВАРТІСТЬ
04.02.2026 21:50 Ответить
Комунальні послуги на практиці надаються монополістами,тому повинна бути калькуляція одиниці наданих послуг,з чого складається ціна послуги. Подаючи технічну воду,Водоканал придумав окрему сплату за абонентські послуги,огляд труб у підвалах,і т.п. Точно такі види оплати зробило теплокомуненерго. Так я ваші труби подачі води,каналізації,тепла ,що проходять транзитом через моє помешкання,,тримаю під цілодобовим наглядом,за свої кошти передаю вам по засобах зв'язку показники лічильників(роблю абонентське обслуговування). І це все безоплатно. Насправедливо,доплачуйте мені.
04.02.2026 22:10 Ответить
а за 160-170в в мережі коли є буде перерахунок,платіжка більша ніж 220 в?
05.02.2026 06:52 Ответить
 
 