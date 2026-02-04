Плату за коммуналку пересчитают. Люди должны платить только за полученные услуги, - Свириденко
В Украине будет проведен перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном после совещания с правительственными чиновниками и руководителями профильных ведомств.
Глава правительства поручила обеспечить контроль за выполнением решения о пересчете и реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей. По ее словам, украинцы должны платить исключительно за фактически полученные услуги, особенно в условиях регулярных вражеских обстрелов.
Перерасчет будет произведен автоматически
Ранее премьер-министр сообщала, что перерасчет должны провести сами поставщики коммунальных услуг. Речь идет о предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
- Перерасчет должен произойти без подачи заявлений от потребителей.
Результаты перерасчета должны отразиться в платежках уже в феврале. Ответственность за правильность начислений возлагается непосредственно на коммунальные предприятия.
"Люди должны платить только за полученные услуги. Если тепла или воды не было, перерасчет является обязательным", – заявила Свириденко.
Повреждение энергосистемы
Напомним, российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в частности тепло- и гидроэлектростанции, для неотложных работ по восстановлению генерации требуется около $1 млрд.
Со своей стороны, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что вследствие массированных российских атак в энергосистеме Украины возник дефицит, покрыть его за счет внутренней генерации и импорта электроэнергии пока невозможно.
Але вони не перерахують - бо це не комуналка
КОМУ доручила?
ОДА/РДА, меріям, сільрадам, Поліції, НБУ, СБУ, ГУР, ГШ, МінЄду, МінОсвіти, Лізі сексуальних реформ, свідкам пласкої Землі, адвентистам сьомої п'ятки третього коліна свідків зачаття рептилоїда?
КОМУ? Хто буде нести за це відповідальність?
і Йулька лише як про це дізналась... так одразу...
Ви з Зе як перший день країною керуєте...
Все ще не навчилися?
Транспортування газу(ЗА ТРУБУ),тобто платиш за те що ти чи твої батьки за свої кошти приєднались до трубопроводу. Водоканал,Теплоенерго - абонентська плата.
Хоч не користуєшся - плати.