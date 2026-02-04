Плату за коммуналку пересчитают. Люди должны платить только за полученные услуги, - Свириденко

В Украине будет проведен перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном после совещания с правительственными чиновниками и руководителями профильных ведомств.

Глава правительства поручила обеспечить контроль за выполнением решения о пересчете и реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей. По ее словам, украинцы должны платить исключительно за фактически полученные услуги, особенно в условиях регулярных вражеских обстрелов.

Перерасчет будет произведен автоматически

Ранее премьер-министр сообщала, что перерасчет должны провести сами поставщики коммунальных услуг. Речь идет о предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Перерасчет должен произойти без подачи заявлений от потребителей.

Результаты перерасчета должны отразиться в платежках уже в феврале. Ответственность за правильность начислений возлагается непосредственно на коммунальные предприятия.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если тепла или воды не было, перерасчет является обязательным", – заявила Свириденко.

Повреждение энергосистемы

Напомним, российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в частности тепло- и гидроэлектростанции, для неотложных работ по восстановлению генерации требуется около $1 млрд.

Со своей стороны, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что вследствие массированных российских атак в энергосистеме Украины возник дефицит, покрыть его за счет внутренней генерации и импорта электроэнергии пока невозможно.

