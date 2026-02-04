Партнеры передали Украине энергооборудование мощностью более 145 МВт, - Свириденко
Украина продолжает получать энергетическое оборудование от международных партнеров для восстановления электроснабжения громад и объектов жизнеобеспечения.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.
По ее словам, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт. Это позволит оперативно восстановить электроснабжение в сложных регионах.
Помощь от партнеров
По словам премьер-министра, Европейский Союз предоставил 447 генераторов на более чем 7 МВт, Италия — 78 котлов мощностью 112 МВт, а Германия — две когенерационные установки мощностью 3,8 МВт. Польша передала 379 генераторов на 4,5 МВт, Франция — 30 генераторов на 3,4 МВт, а ЮНИСЕФ — 106 генераторов общей мощностью 15,1 МВт.
Оборудование из Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии уже в пути. Италия, Ирландия, Германия и Великобритания внесли средства в Фонд поддержки энергетики Украины.
Логистика и быстрое подключение
"Правительство оказывает логистическую поддержку, упрощает процедуры растаможивания и способствует быстрому подключению техники", — подчеркнула Свириденко. Она также призвала громады оперативно установить и подключить оборудование.
Премьер выразила благодарность международным партнерам за экстренную помощь и поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись.
