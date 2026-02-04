Партнеры передали Украине энергооборудование мощностью более 145 МВт, - Свириденко

Энергетическая помощь Украине

Украина продолжает получать энергетическое оборудование от международных партнеров для восстановления электроснабжения громад и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт. Это позволит оперативно восстановить электроснабжение в сложных регионах.

Помощь от партнеров

По словам премьер-министра, Европейский Союз предоставил 447 генераторов на более чем 7 МВт, Италия — 78 котлов мощностью 112 МВт, а Германия — две когенерационные установки мощностью 3,8 МВт. Польша передала 379 генераторов на 4,5 МВт, Франция — 30 генераторов на 3,4 МВт, а ЮНИСЕФ — 106 генераторов общей мощностью 15,1 МВт.

Оборудование из Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии уже в пути. Италия, Ирландия, Германия и Великобритания внесли средства в Фонд поддержки энергетики Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия выделяет 25 миллионов евро на восстановление энергетики Украины

Логистика и быстрое подключение

"Правительство оказывает логистическую поддержку, упрощает процедуры растаможивания и способствует быстрому подключению техники", — подчеркнула Свириденко. Она также призвала громады оперативно установить и подключить оборудование.

Премьер выразила благодарность международным партнерам за экстренную помощь и поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Читайте также: Россия с начала года уже нанесла 217 ударов по энергетике Украины, — Свириденко

Негайно це обладнання під трирівневий захист. Де Мустафа.
04.02.2026 21:34 Ответить
04.02.2026 22:01 Ответить
И где это оборудование? По кабинетам растащили.
04.02.2026 21:45 Ответить
тільки, Йулька, не переплутай передали не Міндічу, не д'Єрмаку, не Зе і його монабільшовикам...
А як прийдуть просить що-небудь (а ці прийдуть), то цитуй найвеличнішого "Йдіть у $p@ку!!!" або "я Вам нічєго не должєн".
Нахіба їм ще потужності...Вони у нас і так патужні
04.02.2026 21:44 Ответить
ото дивина !
ЗЄлєнський електрогенерації на Гігіват передав... на словах

.
04.02.2026 23:59 Ответить
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
04.02.2026 21:40 Ответить
А где 1ГВт от Потужеого и компании?
04.02.2026 21:49 Ответить
Тільки 145 мегават? Тю, один обіцяв гігавати
04.02.2026 21:51 Ответить
Бо якщо все буде добре... То що тоді "відновлювати"?) Просто так гроші не дадуть...
04.02.2026 22:14 Ответить
за 11 мільярдів можна було в мегаполісах побудувати рознесену електро-тепло генерацію!

легко !

.
05.02.2026 00:04 Ответить
Бо як людина міндіча ця стерва наклала "шлагбауми", де тільки можна. І поки їй не заплатять хабаря, вона дозволу на відновлення не дає! Що тут не зрозумілого? Гнати її треба нахрін!
05.02.2026 00:40 Ответить
Росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень, - Шмигаль

Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись.
04.02.2026 22:13 Ответить
відновлюйте далі ці монстрячі ТЕС - динозаврів развітого соціалізму !

гроші на вітер !

.
05.02.2026 00:06 Ответить
Італія - 78 котлів потужністю 112 Мвт, - а це газові котли? Вони щоб воду гріти для гвп, чи опалення?
04.02.2026 22:16 Ответить
а де гігаватт к кінцю 2025 року?
05.02.2026 07:47 Ответить
 
 