Партнеры передали Украине энергооборудование мощностью более 145 МВт, - Свириденко

Украина продолжает получать энергетическое оборудование от международных партнеров для восстановления электроснабжения громад и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт. Это позволит оперативно восстановить электроснабжение в сложных регионах.

Помощь от партнеров

По словам премьер-министра, Европейский Союз предоставил 447 генераторов на более чем 7 МВт, Италия — 78 котлов мощностью 112 МВт, а Германия — две когенерационные установки мощностью 3,8 МВт. Польша передала 379 генераторов на 4,5 МВт, Франция — 30 генераторов на 3,4 МВт, а ЮНИСЕФ — 106 генераторов общей мощностью 15,1 МВт.

Оборудование из Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии уже в пути. Италия, Ирландия, Германия и Великобритания внесли средства в Фонд поддержки энергетики Украины.

Логистика и быстрое подключение

"Правительство оказывает логистическую поддержку, упрощает процедуры растаможивания и способствует быстрому подключению техники", — подчеркнула Свириденко. Она также призвала громады оперативно установить и подключить оборудование.

Премьер выразила благодарность международным партнерам за экстренную помощь и поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

