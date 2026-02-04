УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10652 відвідувача онлайн
Новини Фото Удари по енергетиці
4 641 23

Понад 60 іноземних делегатів оглянули пошкоджену російськими обстрілами Дарницьку ТЕЦ

У середу, 4 лютого, понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку Росії.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог свідомо бив по ТЕЦ

"Це об’єкт критичної цивільної інфраструктури. Не військова ціль. Не оборонний об’єкт. ТЕЦ забезпечує теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян",- зазначив Кулеба.

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Він наголосив, що ворог завдав удар свідомо в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Дивіться також: Громади десяти областей отримають котли з Італії вартістю майже 2 млн євро, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Іноземні делегати побачили наслідки атак

За словами Кулеби, міжнародні партнери побачили на власні очі реальні наслідки атак по енергетиці та те, з чим щодня працюють аварійні бригади.

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

"Поки фахівці цілодобово відновлюють пошкоджені мережі, держава паралельно посилює стійкість системи",- зазначив віцепремʼєр.

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Він додав, що захист і відновлення енергетичної інфраструктури України – це не лише про нашу країну, а також питання безпеки всієї Європи.

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Понад 60 дипломатів відвідали пошкоджену Дарницьку ТЕЦ

Читайте також: Після обстрілів у Києві, Харкові та Дніпрі відновлюють теплопостачання, у столиці без тепла 1 142 будинки, - Кулеба

Автор: 

Київ (20659) посол (1129) ТЕЦ (525) енергетика (3778) Дарниця (102) Кулеба Олексій (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Дааа, на пасматреть можно. Навіть грошей дадут. Уряду чавунояйцевого та незламного крадїя. А треба давати напряму територіальной громаді під конкретний прект. Навіть не так - гроши напряму недавать а самим оплачувати роботи, матеріали та обладнання після перевірки шо скільки та за яку ціну. Шоб ЖОДНА копейчина не торкнулась липких zелених рочонок.
показати весь коментар
04.02.2026 18:32 Відповісти
+9
краще кількасот котелень на газі, ніж відновлювати це доробало-мішень, яка працює на вугіллі і отруюює Дарницю.

.
показати весь коментар
04.02.2026 18:32 Відповісти
+5
ЗЄлєнський - то наш Мойсей !
Сорок літ він буде водити обраний Богом "мудрий український наріт" по білій пустелі, засипаній мороженою манною небесною.
Аж допоки всю дурь малороську з голів хохлів не виморозить і не витовче.

.
показати весь коментар
04.02.2026 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
патужна
показати весь коментар
04.02.2026 18:12 Відповісти
ЗЄлєнський - то наш Мойсей !
Сорок літ він буде водити обраний Богом "мудрий український наріт" по білій пустелі, засипаній мороженою манною небесною.
Аж допоки всю дурь малороську з голів хохлів не виморозить і не витовче.

.
показати весь коментар
04.02.2026 18:29 Відповісти
Мойсей не був малоросомєвреєм!
показати весь коментар
04.02.2026 18:56 Відповісти
слава Зе🙏
показати весь коментар
04.02.2026 20:36 Відповісти
Цирк з конями! Кони удрали в Израиль, остался только разрушенный цирк !
показати весь коментар
04.02.2026 18:15 Відповісти
.... і ЗЄльоні зрітєлі із роззявленими ротами, з яких звисають бурульки.

.
показати весь коментар
04.02.2026 18:25 Відповісти
Скоріше соплі. ЗЕлені. Замість кінця. Який їм обіцяв бубочка. Хоча, кінець дебіли, його виборці, отримали. Прутень зветься.
показати весь коментар
05.02.2026 08:45 Відповісти
А вони не хочуть поїхати ще на АсвАбАждЙОнниє кацапами Маріуполь, Авдіївка, Соледар, Бахмут, Мар'їнка та багато інших міст куди каZапи принесли свАбоду от бАндЄрАвцЄв?
показати весь коментар
04.02.2026 18:19 Відповісти
Легче новую построить(((
показати весь коментар
04.02.2026 18:19 Відповісти
краще кількасот котелень на газі, ніж відновлювати це доробало-мішень, яка працює на вугіллі і отруюює Дарницю.

.
показати весь коментар
04.02.2026 18:32 Відповісти
Вже не отруює. Дарничани в захваті
показати весь коментар
05.02.2026 00:26 Відповісти
Ви хоч в курсі, на чому тец4, тобто Дарницька працює??? Переважно використовується ГАЗ. Вугілля - то додаткове/альтернативне паливо, про всяк випадок.
показати весь коментар
05.02.2026 21:20 Відповісти
У середу, 4 лютого, понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку Росії. Джерело: https://censor.net/ua/p3598922

Якщо всі 60 країн дадуть по 1000 генераторів, то це буде 60 000 генераторів, по 50 ген. на дом.
Можливо запитати 1200 домівок.....
Але якщо 60 000 генераторів з"явится на OLX. то це не про що....
показати весь коментар
04.02.2026 18:20 Відповісти
Так там вони і зьявлятися. Зебанута зграя такого не пропустить.
показати весь коментар
05.02.2026 08:48 Відповісти
Де генератори ?
Хто передав ?
показати весь коментар
05.02.2026 09:57 Відповісти
Дааа, на пасматреть можно. Навіть грошей дадут. Уряду чавунояйцевого та незламного крадїя. А треба давати напряму територіальной громаді під конкретний прект. Навіть не так - гроши напряму недавать а самим оплачувати роботи, матеріали та обладнання після перевірки шо скільки та за яку ціну. Шоб ЖОДНА копейчина не торкнулась липких zелених рочонок.
показати весь коментар
04.02.2026 18:32 Відповісти
якщо чесно, то до обстрілів воно майже так само виглядало. тепер тільки не працює.
показати весь коментар
04.02.2026 18:51 Відповісти
Так. Промислові об'єкти зазвичай неперезентабельні.
Влітку якось залатають і буде коптіти далі.
показати весь коментар
04.02.2026 19:21 Відповісти
Украина стала музеем войны.
показати весь коментар
04.02.2026 19:12 Відповісти
Саботажники ракетної програми водять туристів по місцях своєї саботажної слави.
показати весь коментар
05.02.2026 21:09 Відповісти
 
 