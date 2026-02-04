Понад 60 іноземних делегатів оглянули пошкоджену російськими обстрілами Дарницьку ТЕЦ

У середу, 4 лютого, понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку Росії.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог свідомо бив по ТЕЦ

"Це об’єкт критичної цивільної інфраструктури. Не військова ціль. Не оборонний об’єкт. ТЕЦ забезпечує теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян",- зазначив Кулеба.

Він наголосив, що ворог завдав удар свідомо в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

Іноземні делегати побачили наслідки атак

За словами Кулеби, міжнародні партнери побачили на власні очі реальні наслідки атак по енергетиці та те, з чим щодня працюють аварійні бригади.

"Поки фахівці цілодобово відновлюють пошкоджені мережі, держава паралельно посилює стійкість системи",- зазначив віцепремʼєр.

Він додав, що захист і відновлення енергетичної інфраструктури України – це не лише про нашу країну, а також питання безпеки всієї Європи.

