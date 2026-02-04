4 641 23

Более 60 иностранных делегатов осмотрели поврежденную российскими обстрелами Дарницкую ТЭЦ

В среду, 4 февраля, более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций посетили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Враг сознательно бил по ТЭЦ

"Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы - сотни тысяч киевлян", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что враг нанес удар сознательно в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.

Смотрите также: Общины десяти областей получат котлы из Италии стоимостью почти 2 млн евро, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Иностранные делегаты увидели последствия атак

По словам Кулебы, международные партнеры увидели воочию реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады.

"Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины — это не только вопрос нашей страны, но и вопрос безопасности всей Европы.

Читайте также: После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба

Топ комментарии
Дааа, на пасматреть можно. Навіть грошей дадут. Уряду чавунояйцевого та незламного крадїя. А треба давати напряму територіальной громаді під конкретний прект. Навіть не так - гроши напряму недавать а самим оплачувати роботи, матеріали та обладнання після перевірки шо скільки та за яку ціну. Шоб ЖОДНА копейчина не торкнулась липких zелених рочонок.
04.02.2026 18:32 Ответить
краще кількасот котелень на газі, ніж відновлювати це доробало-мішень, яка працює на вугіллі і отруюює Дарницю.

04.02.2026 18:32 Ответить
ЗЄлєнський - то наш Мойсей !
Сорок літ він буде водити обраний Богом "мудрий український наріт" по білій пустелі, засипаній мороженою манною небесною.
Аж допоки всю дурь малороську з голів хохлів не виморозить і не витовче.

04.02.2026 18:29 Ответить
патужна
04.02.2026 18:12 Ответить
04.02.2026 18:29 Ответить
Мойсей не був малоросомєвреєм!
04.02.2026 18:56 Ответить
слава Зе🙏
04.02.2026 20:36 Ответить
Цирк з конями! Кони удрали в Израиль, остался только разрушенный цирк !
04.02.2026 18:15 Ответить
.... і ЗЄльоні зрітєлі із роззявленими ротами, з яких звисають бурульки.

04.02.2026 18:25 Ответить
Скоріше соплі. ЗЕлені. Замість кінця. Який їм обіцяв бубочка. Хоча, кінець дебіли, його виборці, отримали. Прутень зветься.
05.02.2026 08:45 Ответить
А вони не хочуть поїхати ще на АсвАбАждЙОнниє кацапами Маріуполь, Авдіївка, Соледар, Бахмут, Мар'їнка та багато інших міст куди каZапи принесли свАбоду от бАндЄрАвцЄв?
04.02.2026 18:19 Ответить
Легче новую построить(((
04.02.2026 18:19 Ответить
краще кількасот котелень на газі, ніж відновлювати це доробало-мішень, яка працює на вугіллі і отруюює Дарницю.

04.02.2026 18:32 Ответить
Вже не отруює. Дарничани в захваті
05.02.2026 00:26 Ответить
Ви хоч в курсі, на чому тец4, тобто Дарницька працює??? Переважно використовується ГАЗ. Вугілля - то додаткове/альтернативне паливо, про всяк випадок.
05.02.2026 21:20 Ответить
У середу, 4 лютого, понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку Росії. Джерело: https://censor.net/ua/p3598922

Якщо всі 60 країн дадуть по 1000 генераторів, то це буде 60 000 генераторів, по 50 ген. на дом.
Можливо запитати 1200 домівок.....
Але якщо 60 000 генераторів з"явится на OLX. то це не про що....
04.02.2026 18:20 Ответить
Так там вони і зьявлятися. Зебанута зграя такого не пропустить.
05.02.2026 08:48 Ответить
Де генератори ?
05.02.2026 09:57 Ответить
04.02.2026 18:32 Ответить
якщо чесно, то до обстрілів воно майже так само виглядало. тепер тільки не працює.
04.02.2026 18:51 Ответить
Так. Промислові об'єкти зазвичай неперезентабельні.
Влітку якось залатають і буде коптіти далі.
04.02.2026 19:21 Ответить
Украина стала музеем войны.
04.02.2026 19:12 Ответить
Саботажники ракетної програми водять туристів по місцях своєї саботажної слави.
05.02.2026 21:09 Ответить
 
 