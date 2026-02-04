Более 60 иностранных делегатов осмотрели поврежденную российскими обстрелами Дарницкую ТЭЦ
В среду, 4 февраля, более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций посетили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Враг сознательно бил по ТЭЦ
"Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы - сотни тысяч киевлян", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что враг нанес удар сознательно в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.
Иностранные делегаты увидели последствия атак
По словам Кулебы, международные партнеры увидели воочию реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады.
"Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины — это не только вопрос нашей страны, но и вопрос безопасности всей Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сорок літ він буде водити обраний Богом "мудрий український наріт" по білій пустелі, засипаній мороженою манною небесною.
Аж допоки всю дурь малороську з голів хохлів не виморозить і не витовче.
.
росомєвреєм!
.
.
Якщо всі 60 країн дадуть по 1000 генераторів, то це буде 60 000 генераторів, по 50 ген. на дом.
Можливо запитати 1200 домівок.....
Але якщо 60 000 генераторів з"явится на OLX. то це не про що....
Хто передав ?
Влітку якось залатають і буде коптіти далі.