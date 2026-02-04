Более 60 иностранных делегатов осмотрели поврежденную российскими обстрелами Дарницкую ТЭЦ

В среду, 4 февраля, более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций посетили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Враг сознательно бил по ТЭЦ

"Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы - сотни тысяч киевлян", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что враг нанес удар сознательно в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.

Иностранные делегаты увидели последствия атак

По словам Кулебы, международные партнеры увидели воочию реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады.

"Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины — это не только вопрос нашей страны, но и вопрос безопасности всей Европы.

