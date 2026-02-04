Шмыгаль: графики отключений электроэнергии могут ухудшиться

Текущая ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что графики отключений электроэнергии могут ухудшиться из-за дефицита в энергосистеме и новых возможных ударов со стороны России

"При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил Шмыгаль. 

Состояние восстановительных работ

Министр энергетики подчеркнул, что во всех регионах страны продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей и теплоснабжения. Также он отметил, что власти Киева должны предоставить людям четкую информацию о сроках восстановления тепла в квартирах.

"В домах, где невозможно восстановить тепло, свет должен быть не менее 18 часов в сутки", — подчеркнул премьер.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако ситуация зависит от погоды и безопасности ремонтных бригад. 

Топ комментарии
+22
Наслідки зеленого недолугого керівництва, просрали все
04.02.2026 22:54 Ответить
+18
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
04.02.2026 23:32 Ответить
+15
Яке все таки брехлива тварюка. Це просто пи₴дець.
04.02.2026 23:22 Ответить
04.02.2026 22:54 Ответить
А ми готуємося до потужних атак двушками на москву, буде дуже потужно , вони нам ракети а ми їм двушки! Чого єнергетику за 30 років не розбудували нові а тільки радянське експлуатували нещадно, при цьому не забували підвищувати тарифи на єлектро і теплопостачання, геть цю імпотентну ні на що не спроможню владу!
04.02.2026 22:57 Ответить
А гігавати від держави де? Цим зеленим імпотентам тільки зосталося константувати.
04.02.2026 23:08 Ответить
Львів,тримайся. Аж по 3,5 години без світла.
04.02.2026 23:08 Ответить
Да, а що за херня, в мене 18 годин немає світла, куди вже погіршуватись
04.02.2026 23:15 Ответить
Львів, власне, не голосував за те, що зараз маємо
04.02.2026 23:20 Ответить
3.5 години без світла? Да це просто казка! А 6 без світла на 2 зі світлом готовий?
05.02.2026 01:21 Ответить
Я готовий. Тільки в мене 5 зі світлом,а 19 без. У Дніпрі
05.02.2026 03:03 Ответить
так це ж майже світле майбутнє, в мене з кінця грудня світло є 1-2 години на добу, але 160-165В на кожній фазі (тобто нічого не працює)
Так шо не поспішайте пропонувати жахнутися не глядячи ))
05.02.2026 06:41 Ответить
А до чого тут Львів ? В товарища Васильева73% знов бандерівці в усьому винні ?!
05.02.2026 10:27 Ответить
классная констатации факта, интересно куда им еще дальше ухудшаться
04.02.2026 23:14 Ответить
04.02.2026 23:15 Ответить
04.02.2026 23:22 Ответить
Ну і як же не плюнути лайном у владу Києва?
04.02.2026 23:21 Ответить
Так, причому Зеленський сам призначає голів районів Києва, а не Кличко.
04.02.2026 23:24 Ответить
04.02.2026 23:32 Ответить
і зі сльозами згадую про "піввареника")
05.02.2026 10:47 Ответить
Війна, тотальне, наростаюче руйнування інфраструктури виживання, яка дісталася у спадок від СССР і яку не розвивали, тому що крали-наживалися... І в цей кризовий країна залишилася з супер кризові мененджерами типу Свириденко, Шмигаль. Криза і супер кризові мененджери. "Україні ніяк без комбайнерів широкого профілю, Pardon! Мененджерів широкого профілю, який все більше і більше, а кар'єрних фахівців з досвідом роботи у галузі все менше і менше; вони у меншості, у тому слої, який витонюється... На них і утримається галузь від повної деградації. Офіси засмічений людьми випадковими, без фахової освіти, без виробничого досвіду, які і складають "подавляющее большинство"; "подавляющее большинство" персоналу з "корочками", не по профілю, т.зв. мененджерів-всюдиходів, людей випадкових: блатарів, позвоночників, родичів, і т. п. "рекрутів", яким "у жізні" повезло - втовпилися у податкові, митарі та інші більш дохідні "прісутсвія". Дуже багато сміття.... Забагато кадрового сміття... А по вченню Сирила Н. Паркинсона, викладеного у його книзі "Закони Паркінсона", одного разу фірма досягає точки неповернення - сміття витісняє залишки кар'єрного персоналу з професійним досвідом, а тих, хто залишається/уцілів заганяють як мишей під віник" Бідна Україна... І зима прийшла неочікувано...
04.02.2026 23:47 Ответить
Ці кризові дефективні менеджери шмигун і зелена гоп стоп компанія загнали єнергетику України в кам'яний вік
04.02.2026 23:57 Ответить
чем більше єкофло на руках тім меньше світла в розетці
05.02.2026 00:08 Ответить
Дніпро, група 5.1 - світло за весь день з 12:30 - 16:00, з урахуванням того ще ще й включають с затримкою буде десь 3 години, і ті у час коли всі на роботі. Куди ще гірше то?
05.02.2026 00:18 Ответить
Гірше, 12:30 - 16:00 раз на тиждень
05.02.2026 00:21 Ответить
ну то вже не життя. Тоді треба буде штурмувати кордони "вільної країни"..
05.02.2026 02:22 Ответить
куди гірше - то я здивовано читаю новини поз можливі зміни у графіках
з грудня - 1-2 години на добу, але 150-165Вольт. У селі, де без енергії немає ні води, ні тепла
05.02.2026 06:44 Ответить
та у селі як раз можна вирішити проблему генератором або дровами/вуглем, а от що мені робити у бетонній коробці?
05.02.2026 16:38 Ответить
В Дніпрі вже погіршились. Завтра, тобто сьогодні зі світлом будемо 5 годин. З низ 3 глибого у ночі...
05.02.2026 00:24 Ответить
По ходу шмигаль як той Льоня касманавт, короче інопланетний. Хто має забезпечити світлом на протязі 18 годин??? *********, що перекладають вину один на одного. А люди і ті хто безпосередньо відновлюють страждають від недолугих рішень неосяжних керовників всіх рівнів.
05.02.2026 00:29 Ответить
У файлах Епштейна таки не помилилися, коли засумнівалися в спроможності ЗЕ керувати країною. Тим більш під час війни...
05.02.2026 00:34 Ответить
6 годин світла на добу. Куди ще гірше??? Хай зелені жруть асфальт свого великого крадівництва. Замість оборони доріжки будували для танків орди
05.02.2026 01:35 Ответить
А якщо в будинках нема тепла, а котли опалення працюють з електрикою, то як їм доставити ту електрику 18 годин?
05.02.2026 03:10 Ответить
Тебе Шмигаль треба посадити до вʼязниці
05.02.2026 04:07 Ответить
Цікаво

Дарницька ТЕЦ (м. Київ) належить ТОВ «Євро-Реконструкція», яке контролюється бізнесменом, екснардепом
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BC+%D0%A8%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=uk-sk&client=safari&mstk=AUtExfAwfQgy8yBYu5IqVDM603n_ZWm9g7V7nQ2E0tpF8Xyor_82D5p-38U4R0FKCIw0ckNt5qPCxtpG-******************************************************&csui=3&ved=2ahUKEwjf3YuyqcGSAxUiHhAIHXKWEuIQgK4QegQIARAB Анатолієм *************** низку офшорних компаній. Це підприємство функціонує як основний виробник теплової та електричної енергії для мешканців лівобережних районів Києва.
Основні факти про власника Дарницької ТЕЦ:

Оператор: ТОВ «Євро-Реконструкція».Кінцевий бенефіціар: Анатолій ******** (контролює компанію з 2012 року).Активи: Крім Дарницької ТЕЦ, Анатолій ******** також є власником Чернігівської, Сумської ТЕЦ, а також контролює компанію "ТехНова".Сфера діяльності: Забезпечує теплом понад 300 тисяч споживачів (Харківський, Соцмісто, ДВРЗ).
Примітка: Дарницька ТЕЦ (ТОВ «Євро-Реконструкція») - це окремий об'єкт, який не слід плутати з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які знаходяться в управлінні комунального підприємства "Київтеплоенерго".
05.02.2026 04:41 Ответить
Анатолій ********
Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський державний університет імені Тараса Шевченка(2003), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA фізик

1995-1998 - займався художнім промислом[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8 яким?].1999-2000 - заступник директора ТОВ «Авгур», м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ.2000-2001 - президент ТОВ «Нафтагазтрейд», м. Київ.2002-2006 - заступник генерального директора із загальних питань ТОВ фірма «ТехНова», м. Київ.

Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83 Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Член групи з міжпарламентських зв'язків з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайською Народною Республікою.
05.02.2026 04:45 Ответить
‼️‼️‼️
Крім Дарницької ТЕЦ, Анатолій ******** також є власником Чернігівської, Сумської ТЕЦ,
ТОБТО ЯК ГРОШІ гребсти через офшори - то він ґазда , А ЯК ЗАХИСТ до ціх активів КУПИТИ , то він на пляжі на мальдивах
05.02.2026 04:47 Ответить
Звісно. Особливо після того як тебе, зелене блювотіння, назначили міністром енергетики. До всього , до чого доторкнеться зелене лайно, розвалюється, обкрадається і занепадає.
05.02.2026 08:05 Ответить
В Одесі на поскоті в будинках з газовими плитами на проти мене світло практично не вимикають вічна ілюмінація..а в мене де плити електричні дають 2 години вночі і 1 годину вдень, там же в нашій черзі групи великих супермаркетів по дніпродорозі..мабуть в дтек хочуть хабар..ходили перекривати дорогу..дали на 2 години в нас, а ілюмінацію напроти вирубили теж на 2 години..і все...щараз знов люди організовуються перекривати дорогу бо ці підери що напроти зі світлом реально дратують
05.02.2026 08:29 Ответить
куди **** гірше, коли 4-5 годин на добу? дають двічі 1,5 години та 3-3,5 години на добу (Дніпропетровщина, м. Кам'янське)!
05.02.2026 09:12 Ответить
******** був депом від Нашої України,
05.02.2026 10:13 Ответить
Настав час пересувати ліжка в Кабміні.
05.02.2026 10:43 Ответить
Да тут итак в сутки , 6 часов есть свет. С 2до 6 утра и днём с 13 до15 . Куда уже хуже.
05.02.2026 12:39 Ответить
 
 