Шмыгаль: графики отключений электроэнергии могут ухудшиться
Текущая ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Он отметил, что графики отключений электроэнергии могут ухудшиться из-за дефицита в энергосистеме и новых возможных ударов со стороны России.
"При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил Шмыгаль.
Состояние восстановительных работ
Министр энергетики подчеркнул, что во всех регионах страны продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей и теплоснабжения. Также он отметил, что власти Киева должны предоставить людям четкую информацию о сроках восстановления тепла в квартирах.
"В домах, где невозможно восстановить тепло, свет должен быть не менее 18 часов в сутки", — подчеркнул премьер.
Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако ситуация зависит от погоды и безопасности ремонтных бригад.
- Ранее премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что партнеры предоставили Украине оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт. Это позволит оперативно восстановить электроснабжение в сложных регионах.
Так шо не поспішайте пропонувати жахнутися не глядячи ))
з грудня - 1-2 години на добу, але 150-165Вольт. У селі, де без енергії немає ні води, ні тепла
Дарницька ТЕЦ (м. Київ) належить ТОВ «Євро-Реконструкція», яке контролюється бізнесменом, екснардепом
Анатолієм *************** низку офшорних компаній. Це підприємство функціонує як основний виробник теплової та електричної енергії для мешканців лівобережних районів Києва.
Основні факти про власника Дарницької ТЕЦ:
Оператор: ТОВ «Євро-Реконструкція».Кінцевий бенефіціар: Анатолій ******** (контролює компанію з 2012 року).Активи: Крім Дарницької ТЕЦ, Анатолій ******** також є власником Чернігівської, Сумської ТЕЦ, а також контролює компанію "ТехНова".Сфера діяльності: Забезпечує теплом понад 300 тисяч споживачів (Харківський, Соцмісто, ДВРЗ).
Примітка: Дарницька ТЕЦ (ТОВ «Євро-Реконструкція») - це окремий об'єкт, який не слід плутати з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які знаходяться в управлінні комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка(2003), фізик
1995-1998 - займався художнім промислом.1999-2000 - заступник директора ТОВ «Авгур», м. Київ.2000-2001 - президент ТОВ «Нафтагазтрейд», м. Київ.2002-2006 - заступник генерального директора із загальних питань ТОВ фірма «ТехНова», м. Київ.
Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою.
ТОБТО ЯК ГРОШІ гребсти через офшори - то він ґазда , А ЯК ЗАХИСТ до ціх активів КУПИТИ , то він на пляжі на мальдивах