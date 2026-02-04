Шмыгаль: графики отключений электроэнергии могут ухудшиться

Текущая ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что графики отключений электроэнергии могут ухудшиться из-за дефицита в энергосистеме и новых возможных ударов со стороны России.

"При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - добавил Шмыгаль.

Состояние восстановительных работ

Министр энергетики подчеркнул, что во всех регионах страны продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей и теплоснабжения. Также он отметил, что власти Киева должны предоставить людям четкую информацию о сроках восстановления тепла в квартирах.

"В домах, где невозможно восстановить тепло, свет должен быть не менее 18 часов в сутки", — подчеркнул премьер.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако ситуация зависит от погоды и безопасности ремонтных бригад.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что партнеры предоставили Украине оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт. Это позволит оперативно восстановить электроснабжение в сложных регионах.

