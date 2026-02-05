На Запорожьей, Харьковщине, Сумщине и Одесчине новые отключения электроэнергии из-за российских обстрелов, – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 5 февраля в результате новых российских ударов по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Запорожской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации компании, в течение прошедших суток враг продолжил атаки на энергообъекты. Во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Потребление электроэнергии снизилось

В "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга было на 1,9% ниже, чем накануне. Это связывают с увеличением объемов отключений света.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, в части областей применяются аварийные отключения. В других регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики отключений для населения.

Непогода осложнила ситуацию

Отдельно в компании сообщили, что из-за налипания мокрого снега и порывов ветра на утро полностью или частично были обесточены более 30 населенных пунктов в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется по всей стране.

"Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", – призвали энергетики.

Ахметов, Коломойський, Григоришин, депутати ОПЗЖ і, можливо, злодії в законі. Хто володіє українськими обленерго, від яких залежить, чи буде світло взимку!!
https://forbes.ua/company/akhmetov-kolomoyskiy-grigorishin-deputati-opzzh-i-mozhlivo-zlodii-v-zakoni-khto-volodie-ukrainskimi-oblenergo-vid-yakikh-zalezhit-chi-bude-svitlo-vzimku-15092022-8227
05.02.2026 12:58 Ответить
то і нехай вони всі ідуть у $р@ку

пережили -22 в цей понеділок,
переживемо і -18 в наступний.
...а там до весни три тижні
05.02.2026 13:50 Ответить
Да, сейчас я слышу обстрелы - это после окончания переговоров они продолжаются. Тогда о чём там они договаривались? Может быть такое, что путлер не хочет мира? Может. Тогда что надо делать? Подключать европейскую армию и направлять на 0. У рф воюют россияне и корейцы с китайцами, а у Украины почему "партнёры" не направляют свои войска. Если путлер не завершил войну, он будет идти до конца. Здесь нужно подкрепление на фронт из Европы!
05.02.2026 13:21 Ответить
@ (в перекладі):
Російські окупанти визнають низьку точність своїх ракет.

Після того, як у відкриті джерела було викладено супутникові знімки об'єктів енергетичної інфраструктури України, по яких російські окупаційні війська (РОВ) завдавали ударів у ніч на 3-є лютого, їх відразу почали вивчати різні там російські "експерти" і, на диво, були зроблені цілком адекватні висновки.
Більшість ракет, яким вдалося прорватися через українську ППО, схибили по таких великих і стаціонарних об'єктах рівня як ТЕЦ і підстанції.
Зокрема, значна частина ракет Х-22/32, які застосовувалися в ніч проти 3 лютого, відхилилися від вельми великої площі цілі, на 300 - 500 метрів!
Натомість, балістичні ракети 9М723 показали куди кращу точність, ніж Х-22/32, що й не дивно, але при цьому у ціль влучала тільки кожна друга ракета. В одному з випадків відхилення від цілі складало понад 350 метрів.
Також противник визнає той факт, що дорогі і вкрай енерговитратні у виробництві ракети 3М22 "Циркон" виявилися менш ефективними від класичних і дешевших 9М723.

А тепер найголовніше - про що це говорить?
А говорить це про повну відсутність при авральному виробництві, поспіхом, технічного контролю продукції - проведення контрольно-вимірювальних заходів. Якщо раніше, на російських підприємствах, що виробляють ракети різної номенклатури і призначення, процес виробництва був пов'язаний з неспішним процесом контрольно-вимірювальних заходів, що дозволяють здійснювати діагностику надійності всіх компонентів ракети, включаючи двигуни, системи наведення, паливні системи та корпус, і все рівно, допускалися при випуску готової продукції дефекти, то зараз це все зведено до мінімуму. А подеколи такі процеси й геть-чисто відсутні.
Це призводить до того, що російська ракетна продукція, яка виробляється, має множинні дефекти, починаючи від систем наведення, що впливає на точність ураження і закінчуючи надійністю паливних систем і силових установок. Неодноразово російські ракети, зокрема Х-101 і Х-555, падали через відмову двигунів прямо на території росії.
В авральному режимі ракетна продукція, що виробляється на російських підприємствах, не проходить через ретельні контрольно-вимірювальні заходи і відразу ж відправляється на поповнення БК для наступного удару по Україні.
