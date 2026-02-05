На Запорожьей, Харьковщине, Сумщине и Одесчине новые отключения электроэнергии из-за российских обстрелов, – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 5 февраля в результате новых российских ударов по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Запорожской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации компании, в течение прошедших суток враг продолжил атаки на энергообъекты. Во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Потребление электроэнергии снизилось

В "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга было на 1,9% ниже, чем накануне. Это связывают с увеличением объемов отключений света.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, в части областей применяются аварийные отключения. В других регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики отключений для населения.

Непогода осложнила ситуацию

Отдельно в компании сообщили, что из-за налипания мокрого снега и порывов ветра на утро полностью или частично были обесточены более 30 населенных пунктов в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется по всей стране.

"Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", – призвали энергетики.

