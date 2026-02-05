На Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Одещині нові знеструмлення через російські обстріли, - "Укренерго"

Станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

За інформацією компанії, протягом минулої доби ворог продовжив атаки на енергооб’єкти. У всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знизилося

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії станом на 9:30 четверга було на 1,9% нижчим, ніж попереднього дня. Це пов’язують зі збільшенням обсягів відключень світла.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, у частині областей застосовуються аварійні відключення. В інших регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень для населення.

Негода ускладнила ситуацію

Окремо в компанії повідомили, що через налипання мокрого снігу та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у Київській, Одеській та Тернопільській областях.

В "Укренерго" наголосили, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається по всій країні.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", – закликали енергетики.

