На Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Одещині нові знеструмлення через російські обстріли, - "Укренерго"
Станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.
За інформацією компанії, протягом минулої доби ворог продовжив атаки на енергооб’єкти. У всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.
Споживання електроенергії знизилося
В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії станом на 9:30 четверга було на 1,9% нижчим, ніж попереднього дня. Це пов’язують зі збільшенням обсягів відключень світла.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, у частині областей застосовуються аварійні відключення. В інших регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень для населення.
Негода ускладнила ситуацію
Окремо в компанії повідомили, що через налипання мокрого снігу та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у Київській, Одеській та Тернопільській областях.
В "Укренерго" наголосили, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається по всій країні.
"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", – закликали енергетики.
пережили -22 в цей понеділок,
переживемо і -18 в наступний.
...а там до весни три тижні
Російські окупанти визнають низьку точність своїх ракет.
Після того, як у відкриті джерела було викладено супутникові знімки об'єктів енергетичної інфраструктури України, по яких російські окупаційні війська (РОВ) завдавали ударів у ніч на 3-є лютого, їх відразу почали вивчати різні там російські "експерти" і, на диво, були зроблені цілком адекватні висновки.
Більшість ракет, яким вдалося прорватися через українську ППО, схибили по таких великих і стаціонарних об'єктах рівня як ТЕЦ і підстанції.
Зокрема, значна частина ракет Х-22/32, які застосовувалися в ніч проти 3 лютого, відхилилися від вельми великої площі цілі, на 300 - 500 метрів!
Натомість, балістичні ракети 9М723 показали куди кращу точність, ніж Х-22/32, що й не дивно, але при цьому у ціль влучала тільки кожна друга ракета. В одному з випадків відхилення від цілі складало понад 350 метрів.
Також противник визнає той факт, що дорогі і вкрай енерговитратні у виробництві ракети 3М22 "Циркон" виявилися менш ефективними від класичних і дешевших 9М723.
А тепер найголовніше - про що це говорить?
А говорить це про повну відсутність при авральному виробництві, поспіхом, технічного контролю продукції - проведення контрольно-вимірювальних заходів. Якщо раніше, на російських підприємствах, що виробляють ракети різної номенклатури і призначення, процес виробництва був пов'язаний з неспішним процесом контрольно-вимірювальних заходів, що дозволяють здійснювати діагностику надійності всіх компонентів ракети, включаючи двигуни, системи наведення, паливні системи та корпус, і все рівно, допускалися при випуску готової продукції дефекти, то зараз це все зведено до мінімуму. А подеколи такі процеси й геть-чисто відсутні.
Це призводить до того, що російська ракетна продукція, яка виробляється, має множинні дефекти, починаючи від систем наведення, що впливає на точність ураження і закінчуючи надійністю паливних систем і силових установок. Неодноразово російські ракети, зокрема Х-101 і Х-555, падали через відмову двигунів прямо на території росії.
В авральному режимі ракетна продукція, що виробляється на російських підприємствах, не проходить через ретельні контрольно-вимірювальні заходи і відразу ж відправляється на поповнення БК для наступного удару по Україні.