На Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Одещині нові знеструмлення через російські обстріли, - "Укренерго"

Станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

За інформацією компанії, протягом минулої доби ворог продовжив атаки на енергооб’єкти. У всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знизилося

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії станом на 9:30 четверга було на 1,9% нижчим, ніж попереднього дня. Це пов’язують зі збільшенням обсягів відключень світла.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, у частині областей застосовуються аварійні відключення. В інших регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень для населення.

Негода ускладнила ситуацію

Окремо в компанії повідомили, що через налипання мокрого снігу та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у Київській, Одеській та Тернопільській областях.

В "Укренерго" наголосили, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається по всій країні.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", – закликали енергетики.

Ахметов, Коломойський, Григоришин, депутати ОПЗЖ і, можливо, злодії в законі. Хто володіє українськими обленерго, від яких залежить, чи буде світло взимку!!
https://forbes.ua/company/akhmetov-kolomoyskiy-grigorishin-deputati-opzzh-i-mozhlivo-zlodii-v-zakoni-khto-volodie-ukrainskimi-oblenergo-vid-yakikh-zalezhit-chi-bude-svitlo-vzimku-15092022-8227
05.02.2026 12:58 Відповісти
то і нехай вони всі ідуть у $р@ку

пережили -22 в цей понеділок,
переживемо і -18 в наступний.
...а там до весни три тижні
05.02.2026 13:50 Відповісти
Да, сейчас я слышу обстрелы - это после окончания переговоров они продолжаются. Тогда о чём там они договаривались? Может быть такое, что путлер не хочет мира? Может. Тогда что надо делать? Подключать европейскую армию и направлять на 0. У рф воюют россияне и корейцы с китайцами, а у Украины почему "партнёры" не направляют свои войска. Если путлер не завершил войну, он будет идти до конца. Здесь нужно подкрепление на фронт из Европы!
05.02.2026 13:21 Відповісти
@ (в перекладі):
Російські окупанти визнають низьку точність своїх ракет.

Після того, як у відкриті джерела було викладено супутникові знімки об'єктів енергетичної інфраструктури України, по яких російські окупаційні війська (РОВ) завдавали ударів у ніч на 3-є лютого, їх відразу почали вивчати різні там російські "експерти" і, на диво, були зроблені цілком адекватні висновки.
Більшість ракет, яким вдалося прорватися через українську ППО, схибили по таких великих і стаціонарних об'єктах рівня як ТЕЦ і підстанції.
Зокрема, значна частина ракет Х-22/32, які застосовувалися в ніч проти 3 лютого, відхилилися від вельми великої площі цілі, на 300 - 500 метрів!
Натомість, балістичні ракети 9М723 показали куди кращу точність, ніж Х-22/32, що й не дивно, але при цьому у ціль влучала тільки кожна друга ракета. В одному з випадків відхилення від цілі складало понад 350 метрів.
Також противник визнає той факт, що дорогі і вкрай енерговитратні у виробництві ракети 3М22 "Циркон" виявилися менш ефективними від класичних і дешевших 9М723.

А тепер найголовніше - про що це говорить?
А говорить це про повну відсутність при авральному виробництві, поспіхом, технічного контролю продукції - проведення контрольно-вимірювальних заходів. Якщо раніше, на російських підприємствах, що виробляють ракети різної номенклатури і призначення, процес виробництва був пов'язаний з неспішним процесом контрольно-вимірювальних заходів, що дозволяють здійснювати діагностику надійності всіх компонентів ракети, включаючи двигуни, системи наведення, паливні системи та корпус, і все рівно, допускалися при випуску готової продукції дефекти, то зараз це все зведено до мінімуму. А подеколи такі процеси й геть-чисто відсутні.
Це призводить до того, що російська ракетна продукція, яка виробляється, має множинні дефекти, починаючи від систем наведення, що впливає на точність ураження і закінчуючи надійністю паливних систем і силових установок. Неодноразово російські ракети, зокрема Х-101 і Х-555, падали через відмову двигунів прямо на території росії.
В авральному режимі ракетна продукція, що виробляється на російських підприємствах, не проходить через ретельні контрольно-вимірювальні заходи і відразу ж відправляється на поповнення БК для наступного удару по Україні.
05.02.2026 14:07 Відповісти
 
 