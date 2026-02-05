Ситуація складна, але контрольована: В "Укренерго" спростували фейки про посилення відключень і те, що "світло може не з’явитись взагалі"

В "Укренерго" повідомили, що поширювана багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Обережно, фейки!

"Сьогодні багато телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". При цьому – видавали це за цитату заяви НЕК "Укренерго". Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю", - йдеться в повідомленні.

Ситуація складна, але контрольована

Зауважується, що внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії – ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною. Однак, вона цілком контрольована.

За даними "Укренерго", наразі, через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень – за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби.

"Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" – не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільств", - наголошують в компанії.

В "Укренерго" закликають споживачів довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Що передувало?

Нагадаємо, станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.

Так ми і так знаємо.
Крові нап'ються.тарифи піднімуть,і все наладиться.
05.02.2026 16:58 Відповісти
Какие нахрен фейки, черти зеленные? У меня в Хмельницкой области света нету по 18-20 часов в сутки и усиление выключений усиливаются каждый день нахрен!
05.02.2026 17:31 Відповісти
Тобто, якщо у вас світла нема по 20 годин на добу то це все рашистські фейкі, іпсо і ші? Ви довбні? Ви навіть кацапів переплюнули по дебілізму, може досить за кордон єлектрику продавати, як три роки тому?
05.02.2026 17:40 Відповісти
звично, фейк. Саме у мене ніякого погіршення - як було 1-2 години на добу 155-160в, так і сьогодні теж саме
... у Вас ще все попереду...
нічого страшного
не вистачить того самого гігавата - будемо дровами топити, з мільярда дерев
и вот когда уже все в полной жопе, открывается занавес и на сцене появляется зеленый пианист...
записывает видосик и, о чудо!, на сцене появляется дополнительный ГигаВатт!!!
Тобто фейки? Це особисто висрав ваш профільний "новий" міністр енергетики пан шмигаль.
Росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень, - Шмигаль

Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись. (с)
Міністр Енергетики України Денис Шмигаль - БРЕХЛО!
Усю ніч сидимо без світла і кому він потрібен, якщо його тільки не продавати?
