Ситуація складна, але контрольована: В "Укренерго" спростували фейки про посилення відключень і те, що "світло може не з’явитись взагалі"

В "Укренерго" повідомили, що поширювана багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обережно, фейки!

"Сьогодні багато телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". При цьому – видавали це за цитату заяви НЕК "Укренерго". Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю", - йдеться в повідомленні.

Ситуація складна, але контрольована

Зауважується, що внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії – ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною. Однак, вона цілком контрольована.

Також читайте: Шмигаль: Графіки відключень електроенергії можуть погіршитися

За даними "Укренерго", наразі, через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень – за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби.

"Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" – не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільств", - наголошують в компанії.

В "Укренерго" закликають споживачів довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Також читайте: У КМДА розповіли, як Київ діятиме у разі тривалого блекауту: резервне живлення, пункти обігріву, вода, оповіщення та координація служб

Що передувало?

Нагадаємо, станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.