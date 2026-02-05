Ситуація складна, але контрольована: В "Укренерго" спростували фейки про посилення відключень і те, що "світло може не з’явитись взагалі"
В "Укренерго" повідомили, що поширювана багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", не відповідає дійсності.
Про це йдеться в заяві "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Обережно, фейки!
"Сьогодні багато телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". При цьому – видавали це за цитату заяви НЕК "Укренерго". Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю", - йдеться в повідомленні.
Ситуація складна, але контрольована
Зауважується, що внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії – ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною. Однак, вона цілком контрольована.
За даними "Укренерго", наразі, через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень – за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби.
"Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" – не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільств", - наголошують в компанії.
В "Укренерго" закликають споживачів довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Що передувало?
Нагадаємо, станом на ранок 5 лютого внаслідок нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській, Сумській та Одеській областях.
Крові нап'ються.тарифи піднімуть,і все наладиться.
Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись. (с)