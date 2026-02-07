У більшості регіонів застосовані аварійні відключення світла, - "Укренерго"
У ніч проти 7 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. У більшості регіонів - аварійні відключення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Станом на 7:30 ворожа атака ще тривала. У компанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - наголосили у НЕК "Укренерго".
Що передувало?
Вночі 7 лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи пролунали у Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та у Винниці.
Наразі БпЛА досі літають на Україною. Відомо, що певна група летить на Львівщину, також зафіксовано безпілотники на Чернігівщині.
▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕС