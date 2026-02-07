У більшості регіонів застосовані аварійні відключення світла, - "Укренерго"

РФ масовано атакувала енергосистему: по Україні аварійні знеструмлення

У ніч проти 7 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. У  більшості регіонів - аварійні  відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Станом на 7:30 ворожа атака ще тривала. У компанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - наголосили у НЕК "Укренерго".

Що передувало? 

Вночі 7 лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи пролунали у Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та у Винниці.

Наразі БпЛА досі літають на Україною. Відомо, що певна група летить на Львівщину, також зафіксовано безпілотники на Чернігівщині.

Топ коментарі
чекаємо на відосик Оманської Гниди підрахуя по статистиці та потужно прийнятих рішень
07.02.2026 07:55 Відповісти
Ну ниче, щас в качестве ответки атакуют какой-то бензобак в Мухосранске и телемарафоновские зомби будут ссатся от радости.
07.02.2026 07:59 Відповісти
Ідіть дивіться бидломарафон,а то пропустите молитву на найвелічнішого янелохабонетряпку,покровителя істот без мозгів.
07.02.2026 08:42 Відповісти
Кацапи кончені , щоб ви всі повиздихали, а особливо ті, хто тролить нам нерви на цензорі.
07.02.2026 08:00 Відповісти
Відключення старлінків кацапам не допомогло...
07.02.2026 08:00 Відповісти
ага 6 є 2 нема
07.02.2026 08:02 Відповісти
збрехали ,тільки 2 години не було ,зараз включили
07.02.2026 08:04 Відповісти
В яких регіонах кацапстану застосовані аварійні відключення світла. Бєлгород не пропонувати. Це український регіон.
07.02.2026 08:08 Відповісти
Отже, куди цілились кацапи цієї ночі :

▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕС
07.02.2026 08:29 Відповісти
Хрипате мурло зара видасть... Шановні співвітчизники.... блаблаблабла
07.02.2026 08:30 Відповісти
у Оманської Гниди інша Вітчизна..тому воно завжди хрипить - шановні українці та українки
07.02.2026 08:59 Відповісти
..н-да.. походу дермаки та татарови не дають безпорадному Найвеличнівшивому дамбіть Масукву та інші скупчення лайна у межах Залатога Кальца тисячами Фламіндрищей..
07.02.2026 09:01 Відповісти
 
 