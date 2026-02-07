Росіяни масовано атакують Україну БпЛА та ракетами
Протягом ночі 7 лютого російські загарбники здійснюють масовану ракетно-дронову атаку по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.
По всій території оголошено повітряну тривогу. З декількох напрямків зафіксовані пустки ударних БпЛА на низку областей України.
За даними Повітряних сил, значна кількість дронів прямувала в бік
- Тернопільщини
- Вінницької області
- Хмельниччини
- Львівщини та Бурштина.
Після 03:00 Росія запустила крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони рухалися через Миколаївську область у напрямку Вінницької області та західних регіонів.
За даними моніторингових каналів, основним об'єктом удару стала енергетична інфраструктура західних областей, зокрема, місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована стратегічна Бурштинська ТЕС.
"У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.
Близько 04:00. Повітряні сили повідомили про запуск з моря швидкісних цілей. Імовірно, йшлося про гіперзвукові ракети "Циркон", які атакували Вінницю.
Очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою РФ.
Станом на 05:00 дронові удари йдуть по всій Україні, частина безпілотників атакувала також Київ.
Рух крилатих ракет
На 06:10 перші ракети Х-101 зайшли в Миколаївську область.
6:18 - КР на Миколаївщині курсом на/повз Баштанку та Нову Одесу північно-західним курсом.
6:23 - КР З Миколаївщини курсом на північ Одещини.
6:32 - КР з півночі Одещини на південь Вінниччини.
6:39 - КР на Вінниччині повз Тростянець, Вапнярку західним курсом.
6:50 - Група КР на Хмельниччині в напрямку Хмельницького,
Група КР на Хмельниччині в напрямку Кам'янця-Подільського.
6:54 - КР на півдні Хмельниччини на північ Чернівецької області.
6:56 - КР через центральну частину Хмельниччини на Тернопільщину (вектор - Гримайлів/Збараж).
6:59 - КР курсом на Івано-Франківщину (вектор - Обертин/Тлумач).
?:00 - КР в напрямку Коломиї.
7:01 - КР на півночі Тернопільщини курсом на Львівщину.
7:02 - КР курсом на Івано-Франківськ.
7:05 - КР курсом на Броди (Львівщина).
7:06 - КР курсом на Добротвір (Львівщина).
7:09 - КР курсом на Жидачів.
7:10 - КР курсом на Добротвір.
7:14 - Група КР з Тернопільщини на Львівщину (Броди).
7:16 - КР на Тернопільщині повз Збараж на Ланівці.
7:18 - Група КР на Рівненщину. Курсом на Рівне
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У ніч на 7 лютого Росія здійснює масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки - енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети Циркон били по Вінниці, а шахеди атакують і Київ, і Закарпаття. Повітряна тривога лунає по всій Україні.
Як вказували монітори, левова частка ракет вдарила саме по Бурштину.
При цьому близько десяти ракет залетіли на Франківщину і тримають курс на Івано-Франківськ та Бурштин.
Повітряні сили о 7.08 повідомили, що основна ціль ракет - Добротвір на Львівщині та Бурштин на Франківщині.
А сьогодні побачивши, куди йдуть і кому йдуть гроші їх платників податків( міндичі, цукермани, шефіри, Бені, галущенки ''двушки на москву'') скоротили допомогу в рази.
звичайні шахеди просто літають як хочуть ..де ж ті славетні дрони-перехоплювачі?
Чи цей?