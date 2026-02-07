Росіяни масовано атакують Україну БпЛА та ракетами

Протягом ночі 7 лютого російські загарбники здійснюють масовану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

По всій території оголошено повітряну тривогу. З декількох напрямків зафіксовані пустки ударних БпЛА на низку областей України.

За даними Повітряних сил, значна кількість дронів прямувала в бік

Тернопільщини

Вінницької області

Хмельниччини

Львівщини та Бурштина.

Після 03:00 Росія запустила крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони рухалися через Миколаївську область у напрямку Вінницької області та західних регіонів.

За даними моніторингових каналів, основним об'єктом удару стала енергетична інфраструктура західних областей, зокрема, місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована стратегічна Бурштинська ТЕС.

"У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.

Близько 04:00. Повітряні сили повідомили про запуск з моря швидкісних цілей. Імовірно, йшлося про гіперзвукові ракети "Циркон", які атакували Вінницю.

Очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою РФ.

Станом на 05:00 дронові удари йдуть по всій Україні, частина безпілотників атакувала також Київ.

Рух крилатих ракет

На 06:10 перші ракети Х-101 зайшли в Миколаївську область.

6:18 - КР на Миколаївщині курсом на/повз Баштанку та Нову Одесу північно-західним курсом.

6:23 - КР З Миколаївщини курсом на північ Одещини.

6:32 - КР з півночі Одещини на південь Вінниччини.

6:39 - КР на Вінниччині повз Тростянець, Вапнярку західним курсом.

6:50 - Група КР на Хмельниччині в напрямку Хмельницького,

Група КР на Хмельниччині в напрямку Кам'янця-Подільського.

6:54 - КР на півдні Хмельниччини на північ Чернівецької області.

6:56 - КР через центральну частину Хмельниччини на Тернопільщину (вектор - Гримайлів/Збараж).

6:59 - КР курсом на Івано-Франківщину (вектор - Обертин/Тлумач).

?:00 - КР в напрямку Коломиї.

7:01 - КР на півночі Тернопільщини курсом на Львівщину.

7:02 - КР курсом на Івано-Франківськ.

7:05 - КР курсом на Броди (Львівщина).

7:06 - КР курсом на Добротвір (Львівщина).

7:09 - КР курсом на Жидачів.

7:10 - КР курсом на Добротвір.

7:14 - Група КР з Тернопільщини на Львівщину (Броди).

7:16 - КР на Тернопільщині повз Збараж на Ланівці.

7:18 - Група КР на Рівненщину. Курсом на Рівне

