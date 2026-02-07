Росіяни масовано атакують Україну БпЛА та ракетами

Атака РФ по енергетиці: ракети і дрони били по заходу України

Протягом ночі 7 лютого російські загарбники здійснюють масовану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

По всій території оголошено повітряну тривогу. З декількох напрямків зафіксовані пустки ударних БпЛА на низку областей України. 

За даними Повітряних сил, значна кількість дронів прямувала в бік

  • Тернопільщини
  • Вінницької області
  • Хмельниччини
  • Львівщини та Бурштина.

Після 03:00 Росія запустила крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони рухалися через Миколаївську область у напрямку Вінницької області та західних регіонів.

За даними моніторингових каналів,   основним об'єктом удару стала енергетична інфраструктура західних областей, зокрема, місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована стратегічна Бурштинська ТЕС.

"У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.

Близько 04:00. Повітряні сили повідомили про запуск з моря швидкісних цілей. Імовірно, йшлося про гіперзвукові ракети "Циркон", які атакували Вінницю.

Очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою РФ.

Станом на 05:00 дронові удари йдуть по всій Україні, частина безпілотників атакувала також Київ.

Рух  крилатих ракет

На 06:10 перші ракети Х-101 зайшли в Миколаївську область.

6:18  - КР на Миколаївщині курсом на/повз Баштанку та Нову Одесу північно-західним курсом.

6:23 - КР З Миколаївщини курсом на північ Одещини.

6:32 - КР з півночі Одещини на південь Вінниччини.

6:39 - КР на Вінниччині повз Тростянець, Вапнярку західним курсом.

6:50 - Група КР на Хмельниччині в напрямку Хмельницького,
Група КР на Хмельниччині в напрямку Кам'янця-Подільського.

6:54 - КР на півдні Хмельниччини  на північ Чернівецької області.

6:56 - КР через центральну частину Хмельниччини  на Тернопільщину (вектор - Гримайлів/Збараж).

6:59 - КР курсом на Івано-Франківщину (вектор - Обертин/Тлумач).

?:00 - КР в напрямку Коломиї.

7:01 - КР на півночі Тернопільщини курсом на Львівщину.

7:02 - КР курсом на Івано-Франківськ.

7:05 - КР курсом на Броди (Львівщина).

7:06 - КР курсом на Добротвір (Львівщина).

7:09 - КР курсом на Жидачів.

7:10 - КР курсом на Добротвір.

7:14 - Група КР з Тернопільщини на Львівщину (Броди).

7:16 -  КР на Тернопільщині повз Збараж на Ланівці.

7:18 - Група КР на Рівненщину. Курсом на Рівне

+18
Читаю телеграми і бачу, що ракети табунами полетіли через всю Україну аж на Захід і чомусь не збиваються. Та що там ракети, шахеди без всяких перешкод летять куди побажають. А де ж наші системи ППО і потужні плани, селекторні наради та ставки Голобородька'? Де наші, українські системи ППО? При одноосібній владі сім років Голобородько, сотні мільярдів доларів допомоги від партнерів, то де наш захист???
07.02.2026 07:16 Відповісти
+9
Шановні, це тільки у мене таке враження, що все, що летить на захід України, летить без перешкод? Це такі домовленості? З ким? З кацапами? Хочу бачити статистику, скільки чого було збито на лівобережжі та у Миколаївські області. А ніскільки! *слава ппо*!
07.02.2026 07:35 Відповісти
+9
То виходить, що для росії не секрет, що у Вінницькій області є такі об'єкти, а для нашої влади секрет? Чому за 4 роки війни не побудували захисні споруди, які не могли пробити не тільки шахеди, а і ракети? Всі причини у владі. По- перше Голобородько віддав весь Енергоатом герою росії андрію деркачу, який зняв ксерокопії всіх необхідних об'єктів, а бізнес- партнери Голобородька' розікрали всі гроші, виділені на захисні споруди і не забулися ''двушками'' ті гроші возити на москву. А нам на марафоні і у відосах після удару скажуть, що то все винен ворог і військові, що не збили асфальтом ракети та дрони. Вслід за світлом, заберуть і інтернет, доведуть нарід до такого стану, що він буде згоден і на капітуляцію.Все робиться послідовно і в такому напрямку. Дай Боже, щоб я помилився.
07.02.2026 07:57 Відповісти
Мкнше сиди в тєлєзі.
07.02.2026 07:52 Відповісти
Не погана ідея, чим менше сидиш в ''телезі'' тим менше полетить ракет?
07.02.2026 07:58 Відповісти
Не. Но появится время,что б посчитать,стоимость ракет ПВО и ежедневное колличество целей
07.02.2026 08:22 Відповісти
Раніше хоч ракети на захiд більш-менш нормально збивали, сьогодні ж таке відчуття, що всі долетіли. Ну може там мінус пару штук
07.02.2026 07:54 Відповісти
А ще на москву двушки стабільно літають
07.02.2026 12:19 Відповісти
BBC
У ніч на 7 лютого Росія здійснює масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки - енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети Циркон били по Вінниці, а шахеди атакують і Київ, і Закарпаття. Повітряна тривога лунає по всій Україні.
07.02.2026 07:40 Відповісти
Після 3 години ночі Росія запустили крилаті ракети "Калібр" з моря, які через Миколаївщину попрямували на Вінниччину та далі на захід. Повітряні сили вказували про небезпеку для Тернополя, Старокостянтинова, Жидачева на Львівщині та Бурштина на Франківщині.

Як вказували монітори, левова частка ракет вдарила саме по Бурштину.
07.02.2026 07:41 Відповісти
Біля Вінниці розташовані важливі для енергозабезпечення всього регіону енергетичні об'єкти, які Росія намагається знищити останніми тижнями.
07.02.2026 07:44 Відповісти
Монітори вказують, що львівська частина ракет прямує до Добротвірської ТЕС.

При цьому близько десяти ракет залетіли на Франківщину і тримають курс на Івано-Франківськ та Бурштин.

Повітряні сили о 7.08 повідомили, що основна ціль ракет - Добротвір на Львівщині та Бурштин на Франківщині.
07.02.2026 07:48 Відповісти
Ну не можна захистити повністю такі великі об'єкти! Це гектари! Інша справа, що на захист виділені гроші, які тупо спвкрали. І тут є, про що говорити.
07.02.2026 08:35 Відповісти
Та не потрібно захищати гектари, потрібно було захистити трансформатори та інші невеликі механізми. Але цього не робили, а крали і брехали, що на 100% побудовані захисні споруди. А як говорив ''великий класик і філософфф, точніше профффесор''- ''там і кінь не валявся''. А ще, для виготовлення своєї системи ППО потрібно було всього половину тієї суми, яку поцупили найближчі друзі Голобородька'.
07.02.2026 08:56 Відповісти
Щоб розробити свою ППО треба десятків років, гроші і насамперед люди які це вміють робити, за 30 років у України на все це не витрачали жодної гривні
07.02.2026 10:39 Відповісти
Не розповідайте мені казочки. За 5 років президентства Порошенка були розроблені з нуля ракетні комплекси ''Нептун'', ''Сапсан'', ''Вільха'', ''Стугна'' та інші. І це в той час, коли в нас була пуста казна і світове ембарго. За Порошенка були приведені в робочий стан всі системи ППО с-300, правдами і неправдами приводилися клістрони з росії (пам'ятаєте справу ''свинарчуки''?) та інші необхідні частини. А при Зеленському ці клістрони були вилучені. При Порошенко заключили договори з турками на виготовлення спільної системи ППО і що? А при Зеленському ці договори розірвали і всі гроші пустили у ''Велике крадівницство''. При Порошенко розпочали проект своєї системи ППО ''Кільчень'', але при Зеленському все було знищено при тому фінансуванні, коли партнери давали сотні мільярдів доларів США.
А сьогодні побачивши, куди йдуть і кому йдуть гроші їх платників податків( міндичі, цукермани, шефіри, Бені, галущенки ''двушки на москву'') скоротили допомогу в рази.
07.02.2026 11:08 Відповісти
Якусь фуйню мелешь, усі ці розробки радянських часів, в чому нема розробок власних ППО? Тому що в Україні не розроблялись ППО в радянські часи, тому і нема і зараз
07.02.2026 12:29 Відповісти
Та Ви шо? Невже? А я думав, що в Україні багато спеціалістів, які розробити і виготовили для "совка" найстрашніші на той час в світі ракетоносії. Можливо у Потужного немає політичної волі і немає грошей робити ППО на захист українців? Йому головне, щоб забезпечити мільярдами своє оточення.
07.02.2026 14:56 Відповісти
Ті спеціалісти вже років 20 на пенсії, це по перше, в по друге спеціалістів які робили навіть при союзі засоби ППО в Україні взагалі не має, бо виробництво ППО було тільки на рашке
07.02.2026 19:53 Відповісти
Нема таких споруд щоб повністю захистити ТЕЦ
07.02.2026 10:37 Відповісти
Немає вже що захищати. Мільярди доларів, які виділили партнери на ці споруди тихенько осіли в кишенях наємів, галушенків, цукерманів, деркачів, голобородьків та інших, які чекають, коли поїхати в теплі краї і там їх витрачати.
07.02.2026 11:10 Відповісти
Воно всюди залітає і летить практично без перешкод. Особливо дратують шахеди, які практично безкарно кружляють біля прифронтових міст,та летять куди завгодно. Таке враження, що вони ще думають куди полетіти і що вразити.
07.02.2026 07:41 Відповісти
Так і є. *дякуючи* маску.
07.02.2026 08:36 Відповісти
щось останнім часом не вірю в статистику ППО.

звичайні шахеди просто літають як хочуть ..де ж ті славетні дрони-перехоплювачі?
07.02.2026 07:51 Відповісти
чекаю коли речник ігнат вийде зі статистикою і zельоним поносом
07.02.2026 07:52 Відповісти
07.02.2026 07:56 Відповісти
О, знову хтось винен? На картинці видно, що Трамп. Але я знаю, що Трамп президент США і хоч він і не ідеальний президент, але він не наш президент. Про Україну мав би за 7 років потурбуватися Голобородько. Він і наш президент і так написано в Конституції. А на Вашій картинці його немає. Немає і його бізнес- партнерів, які бідолахи тягнуть важкі сумки з мільйонами доларів США, що дали нам ті американці, щоб ми побудували захисні споруди. Але нарід має знати, що винні Кличко, Порошенко, Мерц, Макрон, Байден, Трамп і ні разу не Голобородько.
07.02.2026 08:06 Відповісти
Цей?


Чи цей?


07.02.2026 08:36 Відповісти
Так!
07.02.2026 08:57 Відповісти
До речі, саме сьогодні Трамп скасував мита Індії, домігшись від них відмови від кацапської нафти. Так що в плані санкцій він зробив більше, ніж Байден.
07.02.2026 08:17 Відповісти
В плані поповнення свого гаманця. Бо Індія тепер буде купувати нафту з Венесуели. І до речі, венесуельська а-ля президентка - трампозалежна наркоманка. Байден зброю давав, а не нахрапом давив: то корисні копалини йому віддай, то мирну угоду підпиши, то Канада 51 штат, то Гренландію куплю. Трамп, то є безтолочь, яку ще пошукати треба.
07.02.2026 08:32 Відповісти
Ви не розумієте, це близько-перемирний обстріл, розслабтесь
07.02.2026 08:46 Відповісти
 
 