РФ ввечері 6 лютого атакувала територію України
Увечері 6 лютого російська армія здійснила повітряну атаку по території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували Повітряні сили Збройних сил України.
У ЗСУ зазначили, що сили оборони проводять необхідні заходи для відбиття атаки. Також триває робота із захисту повітряного простору держави.
О 19:28 - БпЛА повз н.п.Голоби в напрямку Турійська.
О 19:29 - БпЛА в напрямку Сум зі сходу.
О 19:38 - БпЛА на Волині курсом на Володимир та БпЛА курсом на Запоріжжя.
О 19:52 - БпЛА на Волині курсом на Нововолинськ.
О 20:02 - Група БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Вишгородський район).
О 20:12 - Повітряні цілі на Київщині:
- БпЛА курсом на Чорнобиль.
- БпЛА в напрямку Іванків/Красятичі.
О 20:27 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний/північно-західний (вектор - н.п.Мала Дівиця).
О 20:33 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:
- Дніпропетровщина: БпЛА на півдні Авіаторського, курс - південно-західний та на півдні Солоного, курс - північно-східний.
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - Дніпропетровщина (вектор - Юріївка/Павлоград).
О 20:44 - БпЛА на західних околицях Дніпра, курс - південно-східний.
О 20:46 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени, Бобровиці, Лосинівки зі сходу.
О 20:47 - БпЛА в напрямку Ніжина з південного сходу.
О 20:48 - БпЛА курсом на м.Дніпро із західного напрямку.
О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 21:20 - Повітряфні сили зафіксували рух ворожих безпілотників:
- з Чернігівщини курсом на північ Київщини;
- на Житомирщині повз Олевськ курсом на Рівненщину;
- на Дніпропетровщині на східних околицях Дніпра, курс - південний, на сході Солоного, курс - південний;
- на Харківщині в напрямку Близнюків зі сходу.
О 21:26 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.
О 21:39 - повідомляється про ворожі БпЛА:
- Дніпропетровщина:
- над обласним центром, курс - південний,
- на/повз Томаківку південним курсом;
- Рівненщина: БпЛА на/повз Сарни у західному напрямку.
О 21:55 - БпЛА на м.Дніпро з південного заходу.
О 21:56 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 22:12 - Ворожі дрони зафіксовано на наступних напрямках:
- на півночі Херсонщини, напрямок руху змінюється;
- на Рівненщині курсом на Сарни з півночі;
- на сході Дніпропетровщини в напрямку Петропавлівки, Васильківки, Чаплиного.
О 22:13 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - Холми).
О 22:14 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 22:24 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
О 22:31 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
О 22:33 - Декілька груп БпЛА на північному сході Чернігівщині в напрямку Сосниці, Корюківки.
О 22:34 - БпЛА на Волині повз Маневичі, курс - західний.
О 22:35 - Ціль на Суми.
О 22:46 - Пуски КАБ на Запорізьку область.
О 22:48 - БпЛА на північному сході від Ковеля, курс - західний/південно-західний.
О 22:53 - Чернігівщина:
- декілька груп БпЛА в напрямку на/повз Бахмач з півночі, курс - південний,
- група БпЛА на півночі Городні, курс - західний/південно-західний.
О 22:55 - Запорізька область: БпЛА на південному сході від Вільнянська, курс постійно змінюється.
О 22:57 - Нові групи БпЛА заходять на північ Сумщини та центр.
О 23:02 - БпЛА в напрямку Путивля зі сходу.
О 23:05 - БпЛА в напрямку Володимира з півночі.
О 23:08 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.
О 23:17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.
О 23:22 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:
- Чернігівщина: групи БпЛА повз Бахмач, Дмитрівку в південному напрямку (вектор - Полтавщина);
- Сумщина: групи БпЛА на/повз Путивль, Буринь південно-західним курсом (вектор - н.п.Ромни);
- Запорізька область: БпЛА над обласним центром.
О 23:29 - БпЛА в напрямку Миколаєва з південного сходу.
О 23:44 - БпЛА повз Миколаїв на півдні північно-західним курсом.
О 23:50 - БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.
О 23:53 - БпЛА противника зафіксовані на таких напрямках:
- Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;
- БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.
О 23:57 - Нові групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.
О 23:58 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.
О 00:15 - Нові групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор - н.п.Велика Лепетиха).
О 00:16 - БпЛА на м.Запоріжжя з північного сходу.
О 00:18 - Дніпропетровщина:
- БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,
- Криворізький р-н - загроза застосування ударних БпЛА з півдня.
О 00:19 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
О 00:24 - Полтавщина: декілька десятків груп БпЛА в напрямку на/повз Кременчук з півночі.
О 00:25 - БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу.
О 00:31 - Харківщина: БпЛА на сході області в напрямку Чугуєва, Печеніг.
О 00:38 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 00:40 - Нові групи БпЛА заходять на Сумщину та Херсонщину.
О 00:42 - БпЛА на південному сході від Кривого Рогу, курс - північний.
О 00:47 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:
- Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;
- Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Дніпропетровщина;
- Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;
- БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;
- БпЛА з ТОТ Херсонщини курсом на Криворізький р-н та північ Херсонщини:
- БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.
О 00:56 - Нові групи БпЛА заходять на межі Харківщини та Сумщини, курс - південний/південно-західний.
О 01:11 - Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині повз Кременчук курсом на Кіровоградщину та Криворізький р-н Дніпропетровщини.
О 01:15 - Вінниччина: БпЛА на південному сході області в напрямку Теплика, Бершаді, Піщанки.
О 01:29 - Повітряні сили відбивають ворожу атаку:
- Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;
- Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Кіровоградщина/Дніпропетровщина;
- Декілька груп зі сходу Кіровоградщини західним курсом;
- Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;
- БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;
- БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину;
- Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини;
- БпЛА на південному сході Запоріжжя, курс - північно-західний.
О 01:38 - БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.
О 01:39 - БпЛА курсом на Самар з півночі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Завдання - забезпечити мале ППО області всім тим, чим може забезпечити місцева влада ос МВГ, бойові розрахунки ЗРК та ос інших засобів малої *антидронової ППО". Мета - сприяння підвищенню ефективності бойової роботи малої ППО в області.