РФ ввечері 6 лютого атакувала територію України

Увечері 6 лютого російська армія здійснила повітряну атаку по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували Повітряні сили Збройних сил України.

У ЗСУ зазначили, що сили оборони проводять необхідні заходи для відбиття атаки. Також триває робота із захисту повітряного простору держави.

Атака на Україну

О 19:28 - БпЛА повз н.п.Голоби в напрямку Турійська.

О 19:29 - БпЛА в напрямку Сум зі сходу.

О 19:38 - БпЛА на Волині курсом на Володимир та БпЛА курсом на Запоріжжя.

О 19:52 - БпЛА на Волині курсом на Нововолинськ.

Оновлена інформація

О 20:02 - Група БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Вишгородський район).

О 20:12 - Повітряні цілі на Київщині:

БпЛА курсом на Чорнобиль.

БпЛА в напрямку Іванків/Красятичі.

О 20:27 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний/північно-західний (вектор - н.п.Мала Дівиця).

О 20:33 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

Дніпропетровщина: БпЛА на півдні Авіаторського, курс - південно-західний та на півдні Солоного, курс - північно-східний.

БпЛА на півдні Харківщини, курс - Дніпропетровщина (вектор - Юріївка/Павлоград).

О 20:44 - БпЛА на західних околицях Дніпра, курс - південно-східний.

О 20:46 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени, Бобровиці, Лосинівки зі сходу.

О 20:47 - БпЛА в напрямку Ніжина з південного сходу.

О 20:48 - БпЛА курсом на м.Дніпро із західного напрямку.

О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:20 - Повітряфні сили зафіксували рух ворожих безпілотників:

з Чернігівщини курсом на північ Київщини;

на Житомирщині повз Олевськ курсом на Рівненщину;

на Дніпропетровщині на східних околицях Дніпра, курс - південний, на сході Солоного, курс - південний;

на Харківщині в напрямку Близнюків зі сходу.

О 21:26 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:39 - повідомляється про ворожі БпЛА:

Дніпропетровщина:

Рівненщина: БпЛА на/повз Сарни у західному напрямку.

О 21:55 - БпЛА на м.Дніпро з південного заходу.

О 21:56 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:12 - Ворожі дрони зафіксовано на наступних напрямках:

на півночі Херсонщини, напрямок руху змінюється;

на Рівненщині курсом на Сарни з півночі;

на сході Дніпропетровщини в напрямку Петропавлівки, Васильківки, Чаплиного.

О 22:13 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - Холми).

О 22:14 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 22:24 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 22:31 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

О 22:33 - Декілька груп БпЛА на північному сході Чернігівщині в напрямку Сосниці, Корюківки.

О 22:34 - БпЛА на Волині повз Маневичі, курс - західний.

О 22:35 - Ціль на Суми.

О 22:46 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:48 - БпЛА на північному сході від Ковеля, курс - західний/південно-західний.

О 22:53 - Чернігівщина:

декілька груп БпЛА в напрямку на/повз Бахмач з півночі, курс - південний,

група БпЛА на півночі Городні, курс - західний/південно-західний.

О 22:55 - Запорізька область: БпЛА на південному сході від Вільнянська, курс постійно змінюється.

О 22:57 - Нові групи БпЛА заходять на північ Сумщини та центр.

О 23:02 - БпЛА в напрямку Путивля зі сходу.

О 23:05 - БпЛА в напрямку Володимира з півночі.

О 23:08 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.

О 23:17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:22 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:

Чернігівщина: групи БпЛА повз Бахмач, Дмитрівку в південному напрямку (вектор - Полтавщина);

Сумщина: групи БпЛА на/повз Путивль, Буринь південно-західним курсом (вектор - н.п.Ромни);

Запорізька область: БпЛА над обласним центром.

О 23:29 - БпЛА в напрямку Миколаєва з південного сходу.

О 23:44 - БпЛА повз Миколаїв на півдні північно-західним курсом.

О 23:50 - БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.

О 23:53 - БпЛА противника зафіксовані на таких напрямках:

Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;

БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.

О 23:57 - Нові групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.

О 23:58 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.

О 00:15 - Нові групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор - н.п.Велика Лепетиха).

О 00:16 - БпЛА на м.Запоріжжя з північного сходу.

О 00:18 - Дніпропетровщина:

БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,

Криворізький р-н - загроза застосування ударних БпЛА з півдня.

О 00:19 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:24 - Полтавщина: декілька десятків груп БпЛА в напрямку на/повз Кременчук з півночі.

О 00:25 - БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу.

О 00:31 - Харківщина: БпЛА на сході області в напрямку Чугуєва, Печеніг.

О 00:38 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:40 - Нові групи БпЛА заходять на Сумщину та Херсонщину.

О 00:42 - БпЛА на південному сході від Кривого Рогу, курс - північний.

О 00:47 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:

Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;

Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Дніпропетровщина;

Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;

БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;

БпЛА з ТОТ Херсонщини курсом на Криворізький р-н та північ Херсонщини:

БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 00:56 - Нові групи БпЛА заходять на межі Харківщини та Сумщини, курс - південний/південно-західний.

О 01:11 - Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині повз Кременчук курсом на Кіровоградщину та Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 01:15 - Вінниччина: БпЛА на південному сході області в напрямку Теплика, Бершаді, Піщанки.

О 01:29 - Повітряні сили відбивають ворожу атаку:

Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;

Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Кіровоградщина/Дніпропетровщина;

Декілька груп зі сходу Кіровоградщини західним курсом;

Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;

БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;

БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину;

Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини;

БпЛА на південному сході Запоріжжя, курс - північно-західний.

О 01:38 - БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

О 01:39 - БпЛА курсом на Самар з півночі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

