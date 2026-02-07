РФ ввечері 6 лютого атакувала територію України

Увечері 6 лютого російська армія здійснила повітряну атаку по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували Повітряні сили Збройних сил України.

У ЗСУ зазначили, що сили оборони проводять необхідні заходи для відбиття атаки. Також триває робота із захисту повітряного простору держави.

О 19:28 - БпЛА повз н.п.Голоби в напрямку Турійська.

О 19:29 - БпЛА в напрямку Сум зі сходу.

О 19:38 - БпЛА на Волині курсом на Володимир та БпЛА курсом на Запоріжжя.

О 19:52 - БпЛА на Волині курсом на Нововолинськ.

Оновлена інформація

О 20:02 -  Група БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Вишгородський район).

О 20:12 - Повітряні цілі на Київщині: 

  • БпЛА курсом на Чорнобиль.
  • БпЛА в напрямку Іванків/Красятичі.

О 20:27 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний/північно-західний (вектор - н.п.Мала Дівиця).

О 20:33 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

  • Дніпропетровщина: БпЛА на півдні Авіаторського, курс - південно-західний та на півдні Солоного, курс - північно-східний.
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - Дніпропетровщина (вектор - Юріївка/Павлоград).

О 20:44 - БпЛА на західних околицях Дніпра, курс - південно-східний.

О 20:46 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени, Бобровиці, Лосинівки зі сходу.

О 20:47 - БпЛА в напрямку Ніжина з південного сходу.

О 20:48 - БпЛА курсом на м.Дніпро із західного напрямку.

О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:20 - Повітряфні сили зафіксували рух ворожих безпілотників: 

  • з Чернігівщини курсом на північ Київщини;
  • на Житомирщині повз Олевськ курсом на Рівненщину;
  • на Дніпропетровщині на східних околицях Дніпра, курс - південний, на сході Солоного, курс - південний;
  • на Харківщині в напрямку Близнюків зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:26 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:39 - повідомляється про ворожі БпЛА: 

  • Дніпропетровщина:
    - над обласним центром, курс - південний,
    - на/повз Томаківку південним курсом;
  • Рівненщина: БпЛА на/повз Сарни у західному напрямку.

О 21:55 - БпЛА на м.Дніпро з південного заходу.

О 21:56 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:12 - Ворожі дрони зафіксовано на наступних напрямках: 

  • на півночі Херсонщини, напрямок руху змінюється;
  • на Рівненщині курсом на Сарни з півночі;
  • на сході Дніпропетровщини в напрямку Петропавлівки, Васильківки, Чаплиного.

О 22:13 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - Холми).

О 22:14 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:24 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 22:31 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

О 22:33 - Декілька груп БпЛА на північному сході Чернігівщині в напрямку Сосниці, Корюківки.

О 22:34 - БпЛА на Волині повз Маневичі, курс - західний.

О 22:35 - Ціль на Суми.

О 22:46 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:48 - БпЛА на північному сході від Ковеля, курс - західний/південно-західний.

О 22:53 - Чернігівщина:

  • декілька груп БпЛА в напрямку на/повз Бахмач з півночі, курс - південний,
  • група БпЛА на півночі Городні, курс - західний/південно-західний.

О 22:55 -  Запорізька область: БпЛА на південному сході від Вільнянська, курс постійно змінюється.

О 22:57 - Нові групи БпЛА заходять на північ Сумщини та центр.

О 23:02 - БпЛА в напрямку Путивля зі сходу.

О 23:05 - БпЛА в напрямку Володимира з півночі.

О 23:08 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.

О 23:17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:22 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі: 

  • Чернігівщина: групи БпЛА повз Бахмач, Дмитрівку в південному напрямку (вектор - Полтавщина);
  • Сумщина: групи БпЛА на/повз Путивль, Буринь південно-західним курсом (вектор - н.п.Ромни);
  • Запорізька область: БпЛА над обласним центром.

О 23:29 - БпЛА в напрямку Миколаєва з південного сходу.

О 23:44 - БпЛА повз Миколаїв на півдні північно-західним курсом.

О 23:50 - БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.

О 23:53 - БпЛА противника зафіксовані на таких напрямках: 

  • Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;
  • БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.

О 23:57 - Нові групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.

О 23:58 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.

Оновлена інформація

О 00:15 - Нові групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор - н.п.Велика Лепетиха).

О 00:16 - БпЛА на м.Запоріжжя з північного сходу.

О 00:18 - Дніпропетровщина:

  • БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,
  • Криворізький р-н - загроза застосування ударних БпЛА з півдня.

О 00:19 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Оновлена інформація

О 00:24 - Полтавщина: декілька десятків груп БпЛА в напрямку на/повз Кременчук з півночі.

О 00:25 -  БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу.

О 00:31 - Харківщина: БпЛА на сході області в напрямку Чугуєва, Печеніг.

О 00:38 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:40 - Нові групи БпЛА заходять на Сумщину та Херсонщину.

О 00:42 - БпЛА на південному сході від Кривого Рогу, курс - північний.

О 00:47 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА: 

  • Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;
  • Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Дніпропетровщина;
  • Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;
  • БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;
  • БпЛА з ТОТ Херсонщини курсом на Криворізький р-н та північ Херсонщини:
  • БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 00:56 - Нові групи БпЛА заходять на межі Харківщини та Сумщини, курс - південний/південно-західний.

Оновлена інформація

О 01:11 - Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині повз Кременчук курсом на Кіровоградщину та Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 01:15 - Вінниччина: БпЛА на південному сході області в напрямку Теплика, Бершаді, Піщанки.

О 01:29 - Повітряні сили відбивають ворожу атаку: 

  • Декілька десятків груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину;
  • Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Кіровоградщина/Дніпропетровщина;
  • Декілька груп зі сходу Кіровоградщини західним курсом;
  • Декілька груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;
  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;
  • БпЛА зі сходу Харківщини в напрямку Харкова та Полтавщини;
  • БпЛА з півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину;
  • Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини;
  • БпЛА на південному сході Запоріжжя, курс - північно-західний.

О 01:38 -  БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

О 01:39 - БпЛА курсом на Самар з півночі.

Оновлена інформація

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

безпілотник БпЛА (5816) обстріл (33938) атака (1460) Шахед (2190)
06.02.2026 21:29 Відповісти
Обрати дебіла-нарка презом під час війни потрібно мати неабиякий розум
07.02.2026 00:36 Відповісти
06.02.2026 21:29 Відповісти
"..19:38 - БпЛА на Волині курсом на Володимир..." - невже із бульбостану залетіли чи десь ппошники чернігівщини або сумщини пропустили?
06.02.2026 20:08 Відповісти
Нажаль летіло через весь півноч України
06.02.2026 20:12 Відповісти
06.02.2026 21:29 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4853233-rf-pidniala-stratehichnu-aviatsiui-koly-chekaty-raket
07.02.2026 02:53 Відповісти
06.02.2026 21:29 Відповісти
"Здрастуйтемоїбатькисвиніяківипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсиніван".
07.02.2026 06:05 Відповісти
Ворог нищить Україну цілодобово, сотні тисяч людей без світла і тепла в Києві ,Харкові ,Дніпрі ,Одесі та інших містах, жодної відповіді по ворогу . Рашиські чорти творят геноцид холодомор і ні тобі звернення президента до світової спільноти ,ні Верховної рада якама малаб звеонутись до парламентів світу ,немає звернення мерів до міст побратимів, ні звернення різних релігійних конфесій до світових церков ,21 столітт і ворог творить геноцид влада як в рот води набрали.
06.02.2026 21:42 Відповісти
Наріт мудрий сам обрав такий тяжкий шлях.Аналізуючи події наріт лише мудрішає
07.02.2026 00:32 Відповісти
Не мудрішє,61% йому довіряють. Може після морозу до деяких дійде але не думаю.
07.02.2026 02:49 Відповісти
Обрати дебіла-нарка презом під час війни потрібно мати неабиякий розум
07.02.2026 00:36 Відповісти
Звернулися, і далі що? Вони все чудово знають без звернень. І продовжують торгувати, покупати, запрошують кацапів на Олімпіади, конференції, концерти, стрелять червоні доріжки, вішають портрети.
Вам ще не дійшло, що парламентам світу начхати на цей геноцид і Україну?!
Чи аби повітря посотрясать?
07.02.2026 02:19 Відповісти
Так і Є.
07.02.2026 02:50 Відповісти
Хто це з кацапів на Олімпіаду запршував? немає там рф, хіба ті хто прийняв інше громадяннство ,хто купує кацапську нафту в ЄС це дві маріонетки орбан і фіцо ,а 90% закупівль рашиської сировини припадають на Китай і Індію.Якщо нічого не робити то ворог буде знищуватим Україну.
07.02.2026 09:11 Відповісти
То не влада то під@ри кінчені....
07.02.2026 05:39 Відповісти
Саме час " помсти" розбити сарай в Якутії 🤬🤬🤬. І тиждень розганяти цю потужність по всім ЗМІ 🤬. А крутіше по степу "полігону".
07.02.2026 05:44 Відповісти
Масове застосування дронів перехоплювачів -ВІДСУТНЄ!!! Строчать з кулеметів і шахеди летять далі. Масштабування зенітних дронів хтось таки завалив. В ОВА сидять люди, які не знають як готуватись до нападів ворога, а думають про зовсім інше( велика кількість справ це підтверджує). Де оснащенні зенітними дронами группи ТРО, які захищають важливі об'єкти, та і самі міста в кожної області? Чому дрони(і не тільки), як через прохідний двір залітають через Чернігівську та Сумську області кожен раз і нічого не змінюється?
07.02.2026 07:10 Відповісти
ОВА мабуть необхідний заступник з питань організації забезпечення малої ППО.
Завдання - забезпечити мале ППО області всім тим, чим може забезпечити місцева влада ос МВГ, бойові розрахунки ЗРК та ос інших засобів малої *антидронової ППО". Мета - сприяння підвищенню ефективності бойової роботи малої ППО в області.
07.02.2026 18:03 Відповісти
Я так розумію відключення старлінків кацапам це черговий піар влади, який реально на масові обстріли в тилу аж ніяк не вплинув?
07.02.2026 07:34 Відповісти
Піар мабуть не вплинув, а блокування терміналів Старлінк на бортах ударних та розвідувальних БпЛА ворога точно вплинуло.
07.02.2026 18:08 Відповісти
 
 