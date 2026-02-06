Ворог атакував Запорізьку область: без світла 12 тисяч абонентів, пошкоджено будинки
Внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область", - розповів Федоров.
Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення, додав посадовець.
Атака дронів
- Нагадаємо, що ввечері 5 лютого російські війська розпочали атаку ударними дронами.
- у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.
Це вже перемога чи ще ні? Де блекаут в Мацкві, брехлива падлюка?