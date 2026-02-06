РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16315 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака беспилотников на Запорожье
672 2

Враг атаковал Запорожскую область: без света 12 тысяч абонентов, повреждены дома

Обстрел Запорожья: повреждены дома, 12 тысяч абонентов без электричества

В результате российских обстрелов в Запорожской области повреждены частные дома и обесточены около 12 тысяч абонентов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеской атаки

"Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область", - рассказал Федоров.

Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление электроснабжения, добавил чиновник.

Читайте также: Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: возник пожар

Атака дронов

  • Напомним, что вечером 5 февраля российские войска начали атаку ударными дронами.

Смотрите также: Рашисты снова ударили по Запорожью: трое раненых, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

энергетика (3457) Запорожская область (4354) атака (1401)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зараз тріо "ПБЧ" (потуж-буданга-чебур) заспіває свій хіт "Перемовини конструктивні" для населення Запорізької області.
показать весь комментарий
06.02.2026 00:40 Ответить
порівняйте новини - у Запорізькій області пошкоджено знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.
- у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.
Це вже перемога чи ще ні? Де блекаут в Мацкві, брехлива падлюка?
показать весь комментарий
06.02.2026 01:11 Ответить
 
 