Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили об атаке вражеских ударных БПЛА на территорию Украины

Вечером 5 февраля российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:12 ВС сообщили:

  • Несколько БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку, Кролевец.
  • Разведывательный БПЛА на востоке Сумщины курсом на Хотень.
  • Несколько БПЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину, Лозовую.
  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково. Большой Бурлук, Боровую.
  • БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Карловку.
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
  • БПЛА на востоке Запорожской области курсом на Новониколаевку.

БПЛА на северо-западе Черниговщины, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Киевщины, сообщалось в 17:33.

БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область, сообщалось в 17:46.

БПЛА на Запорожье, Павлоград, сообщалось в 18:24.

Смотрите также: РФ атаковала двумя "Искандер-М" и 183 БПЛА: ПВО обезвредила 156 целей. ИНФОГРАФИКА

В 18:50 ВС сообщали:

  • БПЛА на севере Житомирской области курсом на Овруч.
  • БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.
  • БПЛА на юге Харьковщины курсом на Краснопавловку.
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
  • БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на Магдалиновку.

БПЛА на Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Кременчуг, сообщалось в 20:23.

БПЛА на Николаевщине, направление Новая Одесса/Вознесенск, сообщалось в 20:48.

БПЛА на Сумщине, мимо Хотеня курсом на восток, сообщалось в 20:04.

Обновление

На Черниговщине разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания. (Новгород-Северский р-н), сообщалось в 21:23.

БпЛА в Харьковской области, вектор Берестин, сообщалось в 21:30.

Город Николаев: БпЛА с востока в направлении города, сообщалось в 22:17.

Краматорск: БпЛА над городом, сообщалось в 22:23.

Обновление

  • Впоследствии ВС сообщили о:
    БпЛА в направлении г.Запорожья с юго-востока;
  • БпЛА на Сумщине, мимо н.п.Терны курс на запад;
  • г.Сумы: БпЛА на город с востока;
  • БпЛА с Донецкой области курсом на Харьковщину;
  • БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс юго-западный

Читайте также: Украина отражает воздушную атаку РФ (обновлено)

Почитай, що зараз в бєлгороді відбувається...
05.02.2026 23:49 Ответить
А в ответ только двушка на мааацкву купюрами по 100 долларов.
05.02.2026 21:22 Ответить
почитав .... просто скільки у нас таких "білгородів " за одну ніч , при цьому жодного разу мацкви не було , хоча Києву дісталося далі нікуди (((
06.02.2026 00:50 Ответить
"капустін яр" вийшов із чата,наприклад
06.02.2026 02:07 Ответить
Пишуть, що можливо удари були в січні, а що там насправді, на сьогодні не пишуть
06.02.2026 08:57 Ответить
що з того ,що знищує нашу енергетику, було запущено з капяру ? Адекватною відповіддю це може ввважати тільки той хто свято вірить телевізору .
06.02.2026 12:53 Ответить
А окрім бєлгорода щось буде? Україна & бєлгород. Якось не дуже.
06.02.2026 02:56 Ответить
}{уйлу насрать на Белгород. Для него важна только мааацква, его резиденции и ещё немного Питер, где его местные братки драли в подворотне. Не зря в первые 28 пунктов "мира" от параши было включено не бомбить мааацкву и Питер.
06.02.2026 06:58 Ответить
А вот что ответили гауляйтеру Белгородской области от имени }{уйла.
«Эмоции губернатора я понимаю. Лишнего, конечно, наговорил, но бывает. Вот только не нужно забывать о важном. Мы боремся за победу в сво, и ради этого иногда нужно чем-то жертвовать. Например, комфортной жизнью. А Белгородская область - это передний край нашего противостояния с врагом. Потому мы все надеемся, что Гладков успокоится. И его регион вместе со всей остальной россией продолжит нелегкую, но совершенно необходимую борьбу».
06.02.2026 07:13 Ответить
Де удари нашими дронами по НПЗ та військових об'єктах?
05.02.2026 21:57 Ответить
 
 