Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 5 февраля российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 17:12 ВС сообщили:
- Несколько БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку, Кролевец.
- Разведывательный БПЛА на востоке Сумщины курсом на Хотень.
- Несколько БПЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину, Лозовую.
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково. Большой Бурлук, Боровую.
- БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Карловку.
- БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
- БПЛА на востоке Запорожской области курсом на Новониколаевку.
БПЛА на северо-западе Черниговщины, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Киевщины, сообщалось в 17:33.
БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область, сообщалось в 17:46.
БПЛА на Запорожье, Павлоград, сообщалось в 18:24.
В 18:50 ВС сообщали:
- БПЛА на севере Житомирской области курсом на Овруч.
- БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.
- БПЛА на юге Харьковщины курсом на Краснопавловку.
- БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
- БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на Магдалиновку.
БПЛА на Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Кременчуг, сообщалось в 20:23.
БПЛА на Николаевщине, направление Новая Одесса/Вознесенск, сообщалось в 20:48.
БПЛА на Сумщине, мимо Хотеня курсом на восток, сообщалось в 20:04.
Обновление
На Черниговщине разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания. (Новгород-Северский р-н), сообщалось в 21:23.
БпЛА в Харьковской области, вектор Берестин, сообщалось в 21:30.
Город Николаев: БпЛА с востока в направлении города, сообщалось в 22:17.
Краматорск: БпЛА над городом, сообщалось в 22:23.
Обновление
- Впоследствии ВС сообщили о:
БпЛА в направлении г.Запорожья с юго-востока;
- БпЛА на Сумщине, мимо н.п.Терны курс на запад;
- г.Сумы: БпЛА на город с востока;
- БпЛА с Донецкой области курсом на Харьковщину;
- БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА на востоке Харьковщины, курс юго-западный
