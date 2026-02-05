Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 5 февраля российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:12 ВС сообщили:

Несколько БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку, Кролевец.

Разведывательный БПЛА на востоке Сумщины курсом на Хотень.

Несколько БПЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину, Лозовую.

БПЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково. Большой Бурлук, Боровую.

БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Карловку.

БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

БПЛА на востоке Запорожской области курсом на Новониколаевку.

БПЛА на северо-западе Черниговщины, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Киевщины, сообщалось в 17:33.

БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область, сообщалось в 17:46.

БПЛА на Запорожье, Павлоград, сообщалось в 18:24.

В 18:50 ВС сообщали:

БПЛА на севере Житомирской области курсом на Овруч.

БПЛА на севере Сумской области, в районе Шостки.

БПЛА на юге Харьковщины курсом на Краснопавловку.

БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на Магдалиновку.

БПЛА на Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Кременчуг, сообщалось в 20:23.

БПЛА на Николаевщине, направление Новая Одесса/Вознесенск, сообщалось в 20:48.

БПЛА на Сумщине, мимо Хотеня курсом на восток, сообщалось в 20:04.

Обновление

На Черниговщине разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания. (Новгород-Северский р-н), сообщалось в 21:23.

БпЛА в Харьковской области, вектор Берестин, сообщалось в 21:30.

Город Николаев: БпЛА с востока в направлении города, сообщалось в 22:17.

Краматорск: БпЛА над городом, сообщалось в 22:23.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили о:

БпЛА в направлении г.Запорожья с юго-востока; БпЛА на Сумщине, мимо н.п.Терны курс на запад;

г.Сумы: БпЛА на город с востока;

БпЛА с Донецкой области курсом на Харьковщину;

БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину;

БпЛА на востоке Харьковщины, курс юго-западный

