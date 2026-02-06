Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері 5 лютого російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:12 ПС повідомили:
- Кілька БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку, Кролевець.
- розвідувальний БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.
- Кілька БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину, Лозову.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове. Великий Бурлук, Борову.
- БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
- БпЛА на сході Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
БпЛА на північному заході Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини, - повідомлялося о 17:33.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 17:46.
БпЛА на Запоріжжя, Павлоград, - повідомлялося о 18:24.
О 18:50 ПС повідомлялося:
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Овруч.
- БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Магдалинівку.
БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук, - повідомлялося о 20:23.
БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ, - повідомлялося о 20:48.
БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід, - повідомлялося о 20:04.
Оновлення
На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н), - повідомлялося о 21:23.
БпЛА на Харківщині, вектор Берестин, - повідомлялося о 21:30.
м.Миколаїв: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 22:17.
м.Краматорськ: БпЛА над містом, - повідомлялося о 22:23.
Оновлення
- Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу;
- БпЛА на Сумщині, повз н.п.Терни курс на захід;
- м.Суми: БпЛА на місто зі сходу;
- БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину;
- БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину
- БпЛА на сході Харківщини, курс південно-західний
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 00:06.
БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Лосинівка курсом на захід, - повідомлялося о 00:38.
м.Запоріжжя: БпЛА на місто з південного сходу,- повідомлялося о 00:43.
Бессент заявив, що тиск на РФ залежатиме від ходу мирних переговорів, - повідомлялося о 00:48.
БпЛА курсом на Київщину з Чернігівщини, - повідомлялося о 00:49.
БпЛА на Сумщині, повз Ромни курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:27.
БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:30.
м.Дніпро: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 01:48.
«Эмоции губернатора я понимаю. Лишнего, конечно, наговорил, но бывает. Вот только не нужно забывать о важном. Мы боремся за победу в сво, и ради этого иногда нужно чем-то жертвовать. Например, комфортной жизнью. А Белгородская область - это передний край нашего противостояния с врагом. Потому мы все надеемся, что Гладков успокоится. И его регион вместе со всей остальной россией продолжит нелегкую, но совершенно необходимую борьбу».