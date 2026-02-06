Новини Атака безпілотників
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Повітряні сили попередили про атаку ворожих ударних БпЛА на територію України

Ввечері 5 лютого російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:12 ПС повідомили:

  • Кілька БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку, Кролевець.
  • розвідувальний БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.
  • Кілька БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину, Лозову.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове. Великий Бурлук, Борову.
  • БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • БпЛА на сході Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

БпЛА на північному заході Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини, - повідомлялося о 17:33.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 17:46.

БпЛА на Запоріжжя, Павлоград, - повідомлялося о 18:24.

О 18:50 ПС повідомлялося:

  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Овруч.
  • БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Магдалинівку.

БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук, - повідомлялося о 20:23.

БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ, - повідомлялося о 20:48.

БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід, - повідомлялося о 20:04.

Оновлення

На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н), - повідомлялося о 21:23.

БпЛА на Харківщині, вектор Берестин, - повідомлялося о 21:30.

м.Миколаїв: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 22:17.

м.Краматорськ: БпЛА над містом, - повідомлялося о 22:23. 

Оновлення

  • Згодом ПС повідомили про:
  • БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу;
  • БпЛА на Сумщині, повз н.п.Терни курс на захід;
  • м.Суми: БпЛА на місто зі сходу;
  • БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину;
  • БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину
  • БпЛА на сході Харківщини, курс південно-західний

БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 00:06.

БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Лосинівка курсом на захід, - повідомлялося о 00:38.

м.Запоріжжя: БпЛА на місто з південного сходу,- повідомлялося о 00:43. 

Бессент заявив, що тиск на РФ залежатиме від ходу мирних переговорів, - повідомлялося о 00:48.

БпЛА курсом на Київщину з Чернігівщини, - повідомлялося о 00:49.

БпЛА на Сумщині, повз Ромни курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:27.

БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:30. 

м.Дніпро: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 01:48. 

Почитай, що зараз в бєлгороді відбувається...
05.02.2026 23:49
А в ответ только двушка на мааацкву купюрами по 100 долларов.
05.02.2026 21:22
почитав .... просто скільки у нас таких "білгородів " за одну ніч , при цьому жодного разу мацкви не було , хоча Києву дісталося далі нікуди (((
06.02.2026 00:50
А в ответ только двушка на мааацкву купюрами по 100 долларов.
05.02.2026 21:22
Почитай, що зараз в бєлгороді відбувається...
05.02.2026 23:49
почитав .... просто скільки у нас таких "білгородів " за одну ніч , при цьому жодного разу мацкви не було , хоча Києву дісталося далі нікуди (((
06.02.2026 00:50
"капустін яр" вийшов із чата,наприклад
06.02.2026 02:07
Пишуть, що можливо удари були в січні, а що там насправді, на сьогодні не пишуть
06.02.2026 08:57
що з того ,що знищує нашу енергетику, було запущено з капяру ? Адекватною відповіддю це може ввважати тільки той хто свято вірить телевізору .
06.02.2026 12:53
А окрім бєлгорода щось буде? Україна & бєлгород. Якось не дуже.
06.02.2026 02:56
}{уйлу насрать на Белгород. Для него важна только мааацква, его резиденции и ещё немного Питер, где его местные братки драли в подворотне. Не зря в первые 28 пунктов "мира" от параши было включено не бомбить мааацкву и Питер.
06.02.2026 06:58
А вот что ответили гауляйтеру Белгородской области от имени }{уйла.
«Эмоции губернатора я понимаю. Лишнего, конечно, наговорил, но бывает. Вот только не нужно забывать о важном. Мы боремся за победу в сво, и ради этого иногда нужно чем-то жертвовать. Например, комфортной жизнью. А Белгородская область - это передний край нашего противостояния с врагом. Потому мы все надеемся, что Гладков успокоится. И его регион вместе со всей остальной россией продолжит нелегкую, но совершенно необходимую борьбу».
06.02.2026 07:13
Де удари нашими дронами по НПЗ та військових об'єктах?
05.02.2026 21:57
 
 