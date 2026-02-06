Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Ввечері 5 лютого російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:12 ПС повідомили:

Кілька БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку, Кролевець.

розвідувальний БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.

Кілька БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину, Лозову.

БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове. Великий Бурлук, Борову.

БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

БпЛА на сході Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

БпЛА на північному заході Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини, - повідомлялося о 17:33.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 17:46.

БпЛА на Запоріжжя, Павлоград, - повідомлялося о 18:24.

О 18:50 ПС повідомлялося:

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Овруч.

БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Магдалинівку.

БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук, - повідомлялося о 20:23.

БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ, - повідомлялося о 20:48.

БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід, - повідомлялося о 20:04.

Оновлення

На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н), - повідомлялося о 21:23.

БпЛА на Харківщині, вектор Берестин, - повідомлялося о 21:30.

м.Миколаїв: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 22:17.

м.Краматорськ: БпЛА над містом, - повідомлялося о 22:23.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу;

БпЛА на Сумщині, повз н.п.Терни курс на захід;

м.Суми: БпЛА на місто зі сходу;

БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину;

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину

БпЛА на сході Харківщини, курс південно-західний

БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 00:06.

БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Лосинівка курсом на захід, - повідомлялося о 00:38.

м.Запоріжжя: БпЛА на місто з південного сходу,- повідомлялося о 00:43.

Бессент заявив, що тиск на РФ залежатиме від ходу мирних переговорів, - повідомлялося о 00:48.

БпЛА курсом на Київщину з Чернігівщини, - повідомлялося о 00:49.

БпЛА на Сумщині, повз Ромни курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:27.

БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:30.

м.Дніпро: БпЛА зі сходу в напрямку міста, - повідомлялося о 01:48.

