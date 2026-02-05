РФ атакувала двома "Іскандер-М" та 183 БпЛА: ППО знешкодила 156 цілей
У ніч на 5 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети та 183 БпЛа різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакували росіяни?
Так, ворог випустив дві балістичні ракети Іскандер-М з окупованого Криму.
Зафіксовано пуски 183 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
