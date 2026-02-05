РФ атакувала двома "Іскандер-М" та 183 БпЛА: ППО знешкодила 156 цілей

У ніч на 5 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети та 183 БпЛа різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакували росіяни?

Так, ворог випустив дві балістичні ракети Іскандер-М з окупованого Криму.

Зафіксовано пуски 183 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".

Також дивіться: Мобільна вогнева група влучними пострілами знищила російський "Shahed" на надмалій висоті. ВIДЕО

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.



Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Конгресмен-республіканець Бейкон закликав надати Україні далекобійну зброю на тлі масованих атак РФ