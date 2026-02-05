РФ атакувала двома "Іскандер-М" та 183 БпЛА: ППО знешкодила 156 цілей

У ніч на 5 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети та 183 БпЛа різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакували росіяни?

Так, ворог випустив дві балістичні ракети Іскандер-М з окупованого Криму.

Зафіксовано пуски 183 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Жодного дня щоб ворог не атакував мирні міста України ,а де відповідь по рашиських чортах ,чому міста рф та лднр з світлом і теплом ?
05.02.2026 08:53 Відповісти
бо евреї все вкрали
05.02.2026 08:56 Відповісти
Відповідь загубилась в 2019р,коли наріт привів до влади торчка!Інколи передивляючись інтерв*ю торчка до 2019р і після ,ну ніяк не можу зрозуміти вибір наріту,невже дійсно настільки ідіоти?
05.02.2026 09:06 Відповісти
так, ідіоти. причому навіть повномаштабна війна з сотнями тисяч жертв, зруйнованими містами без води та світла не привела їх до тями, бо і далі ******* зелупу....
05.02.2026 10:57 Відповісти
ті 73 % ідіотів мабуть повинні піти дорогою баранів на убой, думаТИ так і нездатні, це їх доля
05.02.2026 13:45 Відповісти
Іскандери знешкодили?
05.02.2026 15:03 Відповісти
 
 