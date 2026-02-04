Мобільна вогнева група влучними пострілами знищила російський "Shahed" на надмалій висоті
Українські захисники продовжують демонструвати високу ефективність у відбитті повітряних атак окупантів, застосовуючи майстерність та точність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео успішного перехоплення ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed" силами мобільної вогневої групи.
На відео зафіксовано момент, як ворожий безпілотник намагається прорватися крізь зону відповідальності підрозділу, йдучи на гранично низькій висоті для обходу ППО.
Точність проти металобрухту:
Майстерність зенітників: Завдяки злагодженим діям екіпажу та миттєвій реакції, ворожу ціль було взято на супровід та знищено зі стрілецького озброєння за лічені секунди.
Надмала висота: Окупанти все частіше програмують маршрути "шахедів" низько над землею, намагаючись сховатися від радарів, проте мобільні групи успішно нівелюють цю тактику завдяки візуальному виявленню.
Результат: Після серії влучних черг ворожий дрон вибухає у повітрі, не досягнувши своєї цілі.
"Мобільна вогнева група кількома влучними пострілами мінусує російський "шахед" на надмалій висоті", - йдеться у коментарі до відео.
