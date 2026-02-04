УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео ППО України
5 616 16

Мобільна вогнева група влучними пострілами знищила російський "Shahed" на надмалій висоті

Українські захисники продовжують демонструвати високу ефективність у відбитті повітряних атак окупантів, застосовуючи майстерність та точність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео успішного перехоплення ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed" силами мобільної вогневої групи.

На відео зафіксовано момент, як ворожий безпілотник намагається прорватися крізь зону відповідальності підрозділу, йдучи на гранично низькій висоті для обходу ППО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Точність проти металобрухту:

  • Майстерність зенітників: Завдяки злагодженим діям екіпажу та миттєвій реакції, ворожу ціль було взято на супровід та знищено зі стрілецького озброєння за лічені секунди.

  • Надмала висота: Окупанти все частіше програмують маршрути "шахедів" низько над землею, намагаючись сховатися від радарів, проте мобільні групи успішно нівелюють цю тактику завдяки візуальному виявленню.

  • Результат: Після серії влучних черг ворожий дрон вибухає у повітрі, не досягнувши своєї цілі.

"Мобільна вогнева група кількома влучними пострілами мінусує російський "шахед" на надмалій висоті", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі

Також дивіться: Український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збив російський "Шахед" кулеметним вогнем. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4098) знищення (10093) Шахед (2173)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чудова робота! Дякую вам, наші Воїни)
показати весь коментар
04.02.2026 15:53 Відповісти
+7
Всего 8 (!) патронов!!!
показати весь коментар
04.02.2026 14:49 Відповісти
+6
Ти сраний професіонале,сядь за цей кулемет Браунінг, то ****** тільки від звуку від якого перепонки лопають .
показати весь коментар
04.02.2026 17:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже ж було - літали над руслами річок - над водою
показати весь коментар
04.02.2026 13:53 Відповісти
І після цього шахеди припинили літати , ви на це натякаєте ?
показати весь коментар
04.02.2026 13:56 Відповісти
Почали пильнувати - збивати - вони й соп"ятились - тепер знову
показати весь коментар
04.02.2026 14:04 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.02.2026 14:27 Відповісти
Всего 8 (!) патронов!!!
показати весь коментар
04.02.2026 14:49 Відповісти
В догоночку!
показати весь коментар
04.02.2026 15:27 Відповісти
Це мабуть самий ефективний ракурс обстрілу Герані з кулемета.
показати весь коментар
04.02.2026 19:14 Відповісти
100%!
показати весь коментар
04.02.2026 21:12 Відповісти
Чудова робота! Дякую вам, наші Воїни)
показати весь коментар
04.02.2026 15:53 Відповісти
В догоночку! Как бы да, но таки нет... В попочку!
показати весь коментар
04.02.2026 16:06 Відповісти
Молодці. Чудова робота
показати весь коментар
04.02.2026 17:00 Відповісти
Єсть, єсть - алах акбар, алах акбар... Ну, і чим ми від дикунів відрізняємось? Розумію, що бойовий запал, радість і т.і., але таке враження, що не сподівались збити, а збили. Бо не професіонали, а аматори, як і усі інші...
показати весь коментар
04.02.2026 17:10 Відповісти
Ти сраний професіонале,сядь за цей кулемет Браунінг, то ****** тільки від звуку від якого перепонки лопають .
показати весь коментар
04.02.2026 17:15 Відповісти
Ставай поруч, стріляй краще і мовчки!
показати весь коментар
04.02.2026 18:03 Відповісти
Добре хлопці влучають
показати весь коментар
04.02.2026 19:35 Відповісти
 
 