Український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збив російський "Шахед" кулеметним вогнем
У мережі опублікували відеозапис, як український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збиває російський дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці з гвинтокрила кулеметним вогнем збили ворожий дрон-камікадзе "Шахед".
В результаті підбитий безпілотник впав серед поля та вибухнув.
Також повідомлялося, що російський безпілотник "Shahed" летів низько над землею і вибухнув у повітрі після атаки українських воїнів.
"Тут (серед поля) можно бухать!" (с)