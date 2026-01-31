Український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збив російський "Шахед" кулеметним вогнем

У мережі опублікували відеозапис, як український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збиває російський дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці з гвинтокрила кулеметним вогнем збили ворожий дрон-камікадзе "Шахед".

В результаті підбитий безпілотник впав серед поля та вибухнув.

Також повідомлялося, що російський безпілотник "Shahed" летів низько над землею і вибухнув у повітрі після атаки українських воїнів.

Треба припиняти це дурне діло, бо ішакєди все частіше з зенітними ракетами літають.
31.01.2026 14:40 Відповісти
пілоти бачать\знають, як бути\що робити)
31.01.2026 18:28 Відповісти
Не завжди... Буває, діють від безвиході - бо іншого способу, немає...
31.01.2026 19:17 Відповісти
Нашому пілоту респект і гарних польотів в майбутньому 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
31.01.2026 14:44 Відповісти
"Тут (серед поля) можно бухать!" (с)
31.01.2026 14:50 Відповісти
31.01.2026 14:55 Відповісти
 
 