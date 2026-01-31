Український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збив російський "Шахед" кулеметним вогнем

У мережі опублікували відеозапис, як український екіпаж гвинтокрила Мі-8 збиває російський дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці з гвинтокрила кулеметним вогнем збили ворожий дрон-камікадзе "Шахед".

В результаті підбитий безпілотник впав серед поля та вибухнув.

Також повідомлялося, що російський безпілотник "Shahed" летів низько над землею і вибухнув у повітрі після атаки українських воїнів.

