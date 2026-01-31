Украинский экипаж вертолета Ми-8 сбил российский "Шахед" пулеметным огнем

В сети опубликовали видеозапись, как украинский экипаж вертолета Ми-8 сбивает российский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие с вертолета пулеметным огнем сбили вражеский дрон-камикадзе "Шахед".

В результате подбитый беспилотник упал посреди поля и взорвался.

Также сообщалось, что российский беспилотник "Shahed" летел низко над землей и взорвался в воздухе после атаки украинских воинов.

Треба припиняти це дурне діло, бо ішакєди все частіше з зенітними ракетами літають.
31.01.2026 14:40 Ответить
пілоти бачать\знають, як бути\що робити)
31.01.2026 18:28 Ответить
Не завжди... Буває, діють від безвиході - бо іншого способу, немає...
31.01.2026 19:17 Ответить
Нашому пілоту респект і гарних польотів в майбутньому 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
31.01.2026 14:44 Ответить
"Тут (серед поля) можно бухать!" (с)
31.01.2026 14:50 Ответить
31.01.2026 14:55 Ответить
 
 