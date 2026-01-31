5 377 7
Украинский экипаж вертолета Ми-8 сбил российский "Шахед" пулеметным огнем
В сети опубликовали видеозапись, как украинский экипаж вертолета Ми-8 сбивает российский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие с вертолета пулеметным огнем сбили вражеский дрон-камикадзе "Шахед".
В результате подбитый беспилотник упал посреди поля и взорвался.
Также сообщалось, что российский беспилотник "Shahed" летел низко над землей и взорвался в воздухе после атаки украинских воинов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Тут (серед поля) можно бухать!" (с)