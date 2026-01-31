Нацгвардейцы с начала 2026 года уничтожили 2786 блиндажей оккупантов и более 1000 единиц техники.
Подразделения Национальной гвардии Украины системно снижают военный потенциал противника и уничтожают вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники с начала 2026 года разгромили 2786 блиндажей захватчиков и 62 склада боекомплекта.
В частности, также уничтожено:
- 30 танков
- 449 артиллерийских систем
- 74 единицы бронетехники
- 592 автомобиля
- 11 систем РЭБ
- 25 реактивных систем залпового огня
- 246 радиолокационных станций
Кадрами поделились в официальном телеграм-канале НГУ.
2786 бліндажів... спочатку написали, що це зробили нацгвардійці (читай - менти), а потім заокруглили на "українських захисників" (читай ЗСУ)