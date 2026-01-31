Нацгвардейцы с начала 2026 года уничтожили 2786 блиндажей оккупантов и более 1000 единиц техники.

Подразделения Национальной гвардии Украины системно снижают военный потенциал противника и уничтожают вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники с начала 2026 года разгромили 2786 блиндажей захватчиков и 62 склада боекомплекта.

В частности, также уничтожено:

  • 30 танков
  • 449 артиллерийских систем
  • 74 единицы бронетехники
  • 592 автомобиля
  • 11 систем РЭБ
  • 25 реактивных систем залпового огня
  • 246 радиолокационных станций

Кадрами поделились в официальном телеграм-канале НГУ.

Чомусь згадався старий анекдот: сидять рибак і мисливець і п"ють горілку. Рибак хвалиться, що впіймав сома на 200 кг. А мисливець - що вполював кабана на 600 кг. Коли добряче "наквасились", рибак пропонує "компроміс": якщо я "скошу" сомові 100 кг, ти "відріжеш" кабанові 300?
2786 бліндажів... спочатку написали, що це зробили нацгвардійці (читай - менти), а потім заокруглили на "українських захисників" (читай ЗСУ)
31.01.2026 11:53 Ответить
Хотілось би щоб було так, але це відверта брехня
31.01.2026 15:54 Ответить
 
 