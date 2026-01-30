Дрон 63-й бригады поразил оккупанта без детонации боеприпаса

Украинские военные уничтожили российского оккупанта во время боевой работы с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном канале 63-й механизированной бригады.

Инцидент произошел во время выполнения боевого задания на передовой.

Уникальный эпизод боевой работы

Видео опубликовано в рамках рубрики "Дневник дрона".

"Боеприпас не взорвался, но все равно ликвидировал оккупанта", – отметили в бригаде.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее мы писали, что зенитчики 63-й бригады сбили российский БПЛА "Молния" нового поколения – носитель FPV-дронов.

