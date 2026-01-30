Дрон 63-ї бригади уразив окупанта без детонації боєприпасу

Українські військові знищили російського окупанта під час бойової роботи з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на офіційному каналі 63-ї механізованої бригади.

Інцидент стався під час виконання бойового завдання на передовій.

Унікальний епізод бойової роботи

Відео опубліковане в межах рубрики "Щоденник дрона".

"Боєприпас не здетонував, але все одно ліквідував окупанта", – зазначили у бригаді.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

