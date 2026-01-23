Зенітники 63-ї бригади збили російський БПЛА "Молния" нового покоління - носія FPV-дронів
Українські захисники неба продовжують випереджати технологічні хитрощі ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, зенітники 63-ї окремої механізованої бригади успішно збили модернізований російський безпілотник "Молнія" нового покоління.
Цей БпЛА є непростою ціллю, адже він значно дорожчий за попередні модифікації та має специфічне призначення. Головна особливість цієї "прокачаної" версії полягає в тому, що вона може слугувати так званою "маткою" - повітряним носієм для менших FPV-дронів.
Чим небезпечна ця модифікація:
-
Транспортування дронів: Використання носія дозволяє окупантам доставляти дрони-камікадзе на значно більшу відстань, ніж при звичайному запуску.
-
Ретрансляція сигналу: Подібні апарати часто виконують роль підсилювача зв'язку, що робить ворожі FPV-атаки точнішими та глибшими.
-
Вартість та складність: На відміну від кустарних зразків, ця "Молнія" є дороговартісним серійним виробом з покращеними технічними характеристиками.
Завдяки пильності та влучності воїнів 63-ї бригади, черговий ворожий технологічний експеримент завершився падінням. Знищення "матки" означає не лише ліквідацію одного дорогого апарата, а й зрив потенційних атак цілого рою дрібних дронів, які він мав нести на собі.
