У Німеччині затримано контрабандистів, які постачали дрони бойовикам "ДНР" і "ЛНР"

У Бранденбурзі, в Німеччині, затримали двох осіб, яких підозрюють у нелегальному постачанні дронів на тимчасово окуповану територію сходу України - бойовикам "ДНР" і "ЛНР".

Як пише BILD, фігуранти справи - громадянин Росії та громадянин Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обох підозрюють у багаторічній підтримці проросійських збройних формувань на сході України

"За даними федеральної прокуратури Німеччини, йдеться про допомогу так званим "ДНР" і "ЛНР", - зазначили у повідомленні.

За даними слідства, з 2016 року обидва зловмисники займали ключові позиції в організації, яка під виглядом гуманітарної допомоги відправляла в "ДНР" і "ЛНР" не тільки медикаменти та інше постачання, а й безпілотники. Дрони призначалися для бойовиків, які воювали проти ЗСУ.

Додамо, що в Німеччині "ДНР" і "ЛНР" класифікуються як терористичні організації. Наразі затриманим інкримінується кілька епізодів співпраці з цими формуваннями. Розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримала Францію щодо застосування "торгової базуки" ЄС проти США, - Politico