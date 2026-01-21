У Німеччині затримано контрабандистів, які постачали дрони бойовикам "ДНР" і "ЛНР"

У Бранденбурзі, в Німеччині, затримали двох осіб, яких підозрюють у нелегальному постачанні дронів на тимчасово окуповану територію сходу України - бойовикам "ДНР" і "ЛНР".

Як пише BILD, фігуранти справи - громадянин Росії та громадянин Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обох підозрюють у багаторічній підтримці проросійських збройних формувань на сході України

"За даними федеральної прокуратури Німеччини, йдеться про допомогу так званим "ДНР" і "ЛНР", - зазначили у повідомленні.

За даними слідства, з 2016 року обидва зловмисники займали ключові позиції в організації, яка під виглядом гуманітарної допомоги відправляла в "ДНР" і "ЛНР" не тільки медикаменти та інше постачання, а й безпілотники. Дрони призначалися для бойовиків, які воювали проти ЗСУ.

Додамо, що в Німеччині "ДНР" і "ЛНР" класифікуються як терористичні організації. Наразі затриманим інкримінується кілька епізодів співпраці з цими формуваннями. Розслідування триває. 

Зазвичай з українськими пачпортами
21.01.2026 15:47 Відповісти
Ні, це "рускіє нємци".
21.01.2026 15:53 Відповісти
тільки один, той який встиг натуралізуватись ))
21.01.2026 15:57 Відповісти
Значить, один - "русішедойчь-натюрліхь", а інший - "русішедойчь-підюрліхь".
21.01.2026 16:05 Відповісти
Расія узяла їх на забезпечення навіть офіційно !!! ( Це випливає з декларативного "прі-сосі-є_дінєнія)
Яка може бути гуманітарка ворожим террористичним угруповуванняи !!
21.01.2026 15:55 Відповісти
Рашисткие спецслужбы создали так называемые "ЛНР/ДНР" и руководят ими. Когда вы пишете о них как о самостоятельных образованиях, вы подыгрываете кремлевской пропаганде....
21.01.2026 16:08 Відповісти
З 2016 року!!!, Карл куди ви дивились???
21.01.2026 15:57 Відповісти
Мля... Це вже дно? Чи знизу ще постукають?
21.01.2026 16:02 Відповісти
 
 