В Германии задержаны контрабандисты, которые поставляли дроны боевикам "ДНР" и "ЛНР"

В Германии задержаны контрабандисты: что известно

В Бранденбурге, Германия, задержали двух человек, подозреваемых в нелегальной поставке дронов на временно оккупированную территорию востока Украины - боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Как пишет BILD, фигуранты дела - гражданин России и гражданин Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Обоих подозревают в многолетней поддержке пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины

"По данным федеральной прокуратуры Германии, речь идет о помощи так называемым "ДНР" и "ЛНР", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с 2016 года оба злоумышленника занимали ключевые позиции в организации, которая под видом гуманитарной помощи отправляла в "ДНР" и "ЛНР" не только медикаменты и другие поставки, но и беспилотники. Дроны предназначались для боевиков, воевавших против ВСУ.

Добавим, что в Германии "ДНР" и "ЛНР" классифицируются как террористические организации. Сейчас задержанным инкриминируется несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями.Расследование продолжается. 

Зазвичай з українськими пачпортами
21.01.2026 15:47 Ответить
Ні, це "рускіє нємци".
21.01.2026 15:53 Ответить
тільки один, той який встиг натуралізуватись ))
21.01.2026 15:57 Ответить
Значить, один - "русішедойчь-натюрліхь", а інший - "русішедойчь-підюрліхь".
21.01.2026 16:05 Ответить
Расія узяла їх на забезпечення навіть офіційно !!! ( Це випливає з декларативного "прі-сосі-є_дінєнія)
Яка може бути гуманітарка ворожим террористичним угруповуванняи !!
21.01.2026 15:55 Ответить
Рашисткие спецслужбы создали так называемые "ЛНР/ДНР" и руководят ими. Когда вы пишете о них как о самостоятельных образованиях, вы подыгрываете кремлевской пропаганде....
21.01.2026 16:08 Ответить
З 2016 року!!!, Карл куди ви дивились???
21.01.2026 15:57 Ответить
Мля... Це вже дно? Чи знизу ще постукають?
21.01.2026 16:02 Ответить
 
 