В Германии задержаны контрабандисты, которые поставляли дроны боевикам "ДНР" и "ЛНР"

В Бранденбурге, Германия, задержали двух человек, подозреваемых в нелегальной поставке дронов на временно оккупированную территорию востока Украины - боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Как пишет BILD, фигуранты дела - гражданин России и гражданин Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Обоих подозревают в многолетней поддержке пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины

"По данным федеральной прокуратуры Германии, речь идет о помощи так называемым "ДНР" и "ЛНР", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с 2016 года оба злоумышленника занимали ключевые позиции в организации, которая под видом гуманитарной помощи отправляла в "ДНР" и "ЛНР" не только медикаменты и другие поставки, но и беспилотники. Дроны предназначались для боевиков, воевавших против ВСУ.

Добавим, что в Германии "ДНР" и "ЛНР" классифицируются как террористические организации. Сейчас задержанным инкриминируется несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями.Расследование продолжается.

