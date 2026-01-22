Технологічна відповідь: українські дрони F7 LITAVR перехоплюють "Шахеди", озброєні ракетами Р-60 класу "повітря-повітря"

Підрозділи протиповітряної оборони навчилися протидіяти "шахедам" зі встановленою ракетою, використовуючи дрони-перехоплювачі українського виробництва F7 LITAVR.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео - робота одного з найбільш ефективних підрозділів за підтвердженою кількістю збитих цілей - Дивізіону перехоплювачів БпЛА 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку ППО Сухопутних військ ЗСУ.

1020 ЗРАП збиває "шахеди" з ракетами саме дроном-перехоплювачем F7 LITAVR від українського виробника F-Drones.

Останнім часом росія запускає все більше "Гераней" та "шахедів", які несуть на собі ракету Р-60. Про появу таких модифікацій російських безпілотників повідомляло ГУР МО у грудні 2025 року.

Ракети класу "повітря-повітря" Р-60 небезпечні тим, що можуть атакувати українську авіацію, в тому числі F16 та гелікоптери. Тому кожен збитий "шахед" з ракетою - це мінус небезпечна пастка проти нашої авіації.

Нагадаємо, що раніше фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про перше виявлення "шахеду" з ракетою Р-60 та зазначив, що така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за "шахедами".

"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60", - зазначив він.

