УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10741 відвідувач онлайн
Новини Відео ППО України Модернізація Шахедів
13 399 10

Технологічна відповідь: українські дрони F7 LITAVR перехоплюють "Шахеди", озброєні ракетами Р-60 класу "повітря-повітря"

Індустрія дронів

Підрозділи протиповітряної оборони навчилися протидіяти "шахедам" зі встановленою ракетою, використовуючи дрони-перехоплювачі українського виробництва F7 LITAVR.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео - робота одного з найбільш ефективних підрозділів за підтвердженою кількістю збитих цілей - Дивізіону перехоплювачів БпЛА 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку ППО Сухопутних військ ЗСУ.

1020 ЗРАП збиває "шахеди" з ракетами саме дроном-перехоплювачем F7 LITAVR від українського виробника F-Drones.

Останнім часом росія запускає все більше "Гераней" та "шахедів", які несуть на собі ракету Р-60. Про появу таких модифікацій російських безпілотників повідомляло ГУР МО у грудні 2025 року.

Ракети класу "повітря-повітря" Р-60 небезпечні тим, що можуть атакувати українську авіацію, в тому числі F16 та гелікоптери. Тому кожен збитий "шахед" з ракетою - це мінус небезпечна пастка проти нашої авіації.

Нагадаємо, що раніше фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про перше виявлення "шахеду" з ракетою Р-60 та зазначив, що така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за "шахедами".

"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60", - зазначив він.

Автор: 

зброя (7859) ППО (4067) ракети (4383) технології (1040) знищення (9990) дрони (7954) ГУР (862) Шахед (2147) Сухопутні війська ЗСУ (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо там Фіре-Понт ?
показати весь коментар
22.01.2026 15:21
на шашликах
показати весь коментар
22.01.2026 15:25
це ті "шашлики", які маца ?

.
показати весь коментар
22.01.2026 16:03
Це відео для кідарів? Щоб вони доробляли свої шлюхєди?
показати весь коментар
22.01.2026 15:21
У кідарів давно стоять камери огляду верхньої напівсфери, віддалене керування і навіть автомати ухилення від атаки. Не на всіх дронах, правда, але достатньо, щоб побачити, чим саме атакують.
показати весь коментар
22.01.2026 15:24
Цей з ракетою точно камерами оснащений був... Щодо ухилення від атаки, шахед неповороткий, він в маневреності однозначно програє пісюну. Тільки розвідрони можуть ухилятись.
показати весь коментар
22.01.2026 18:58
Взагалі треба вже забути про полювання на ішакєди за допомогою авіації. Небезпечно і дорого.
показати весь коментар
22.01.2026 15:25
А що зробив ти,крім ниття на форумі цензор.нет?
показати весь коментар
22.01.2026 15:50
Дякуем ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
22.01.2026 19:03
 
 