Російські дрони атакували Запоріжжя: є поранений

У ніч проти 22 січня війська РФ здійснили атаку на Запоріжжя з використанням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, один із ворожих дронів влучив у парковку поруч з одним із торговельних центрів міста. Крім того, російський безпілотник атакував приватну забудову Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки.

"Зафіксовано влучання по стоянці біля торговельного центру та пошкодження будинків у приватному секторі", — повідомив Іван Федоров.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Атака російських БпЛА

Увечері 21 січня російські окупанти продовжили атакувати Україну. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Раніше ми повідомляли, що вночі 21 січня ворог масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

