Російські дрони атакували Запоріжжя: є поранений
У ніч проти 22 січня війська РФ здійснили атаку на Запоріжжя з використанням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його інформацією, один із ворожих дронів влучив у парковку поруч з одним із торговельних центрів міста. Крім того, російський безпілотник атакував приватну забудову Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки.
"Зафіксовано влучання по стоянці біля торговельного центру та пошкодження будинків у приватному секторі", — повідомив Іван Федоров.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Атака російських БпЛА
Увечері 21 січня російські окупанти продовжили атакувати Україну. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що вночі 21 січня ворог масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль