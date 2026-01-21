Російські дрони атакували Запоріжжя: є поранений

У ніч проти 22 січня війська РФ здійснили атаку на Запоріжжя з використанням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, один із ворожих дронів влучив у парковку поруч з одним із торговельних центрів міста. Крім того, російський безпілотник атакував приватну забудову Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки.

"Зафіксовано влучання по стоянці біля торговельного центру та пошкодження будинків у приватному секторі", — повідомив Іван Федоров.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Удар по Запоріжжю 21 січня

Увечері 21 січня російські окупанти продовжили атакувати Україну. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

