Увечері 21 січня Росія атакує Україну безпілотниками

Увечері середи, 21 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 18:22 - повідомлялося про рух БпЛА на Харківщині в р-ні Богодухова, курс - східний.

О 18:26 - Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників на таких напрямках: 

  • Харківщина:
    БпЛА в р-ні Шарівки, курс північно-західний;
    БпЛА в р-ні Мереви, курс східний;

  • Запоріжжя:
    БпЛА в р-ні Новомиколаївки, у напрямку м. Запоріжжя.

О 18:59 - Північ Чернігівщини - ворожий БпЛА.

О 19:19 - Сумщина в р-ні. Боромля та Тростянець ворожі БпЛА, курс східний.

Оновлена інформація

О 19:47 - ворожий безпілотник на Харків із заходу.

О 20:07 - на Херсонщині розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття.

О 20:54 - на Миколаївщині повітряна тривога через роботу розвідувального БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Сумщину.
  • БпЛА на Сумщині, поблизу н.п.Бромля, курс на північ.
  • БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний.

О 21:09 -  пуски КАБ на Харківщину.

О 21:18 -  БпЛА на Запоріжжя зі сходу та БпЛА на Дніпропетровщині, на південь від Павлограду, курс на захід.

О 21:40 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 22:13 - пуски КАБ на Запорізьку область та схід Харківщини.

О 22:49 - загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 22:56 - БпЛА на Харків зі сходу. БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 23:08 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:11 - БпЛА на заході від Харкова, курс на південь.

О 23:30 - відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння.

О 23:41 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 00:36 - БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.

О 00:37 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 01:00 - Повітряні сили повідомляють про загрощу БпЛА: 

  • на Сумщині:
    - на заході від Сум, курс на н.п.Ромни;
    - на сході від н.п.Ромни, курс на захід;
    - зі сходу на н.п.Лебедин.
  • на півдні Дніпропетровщини, курс на захід.
  • з акваторії Чорного моря на Одещину.

О 01:11 - БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ.

О 01:12 - БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу.

О 01:16 - БпЛА в напрямку Одеси із заходу.

О 01:26 - безпілотник на н.п.Маяки з півдня.

О 01:38 - БпЛА на н.п.Маяки, Біляївку та Лиманку на Одещині.

О 01:39 -  БпЛА на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.

О 01:49 - БпЛА на Чорноморськ.

Раніше ми повідомляли, що вночі 21 січня ворог масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

Топ коментарі
+6
Все взаємопов'язане. ***** щодня тероризує українців обстрілами міст, а в цей час московські агенти типу Скороход, Абдристовича, Жульки і тд підбурюють українців до капітуляції. Мовляв підпишіть і все закінчиться. Прямо як в 90-х. Один кладе гарячий утюг на живіт, а інший пропонує підписати документи на квартиру щоб настав мір. Тому потрібно відстрілювати московських агентів які ходять по Київу не менше ніж рашистів на фронті. Бо рашисти хоча б видно що вони вороги а українські гниди труться з ножем за нашими спинами
21.01.2026 20:11 Відповісти
+4
Ну так для вас же побудували пункти потужності і незламності що не так? Там можна восхваляти вашого найвеличнішого, який ще три місяці обіцяв фламінги на москву, зараз Україна фактично у глибокому блекауті в фламінгами на москву і не пахне..
21.01.2026 21:53 Відповісти
+4
да евреи виноваты, нашли виновника всего, вот уберем евреев и заживем счастливо, евреи нам мешают осознать и понять, самим думать.
21.01.2026 22:18 Відповісти
заманала ця копіпаста
21.01.2026 19:54 Відповісти
Жодної ночі без рашиського терору ,як завжди відповіді немає як по кацапстану так терористичних лднр де зосереджена логістика ворога.
21.01.2026 19:58 Відповісти
Добре, що зеленський з єрмаком і КабМіндічами та баканов з наумовим, мабуть, хвилюються за Українців, щоб грошей з них побільше здерти на «шламбаумах»!?!?
Свириденко з генпрокурорами і данилов з умеровим, мабуть, і місця собі не знаходять, через свою брехню???
22.01.2026 07:12 Відповісти
Тцк це еталонні українські гниди, ніж в руку і вперед! Ріж.
21.01.2026 21:54 Відповісти
Таки точно з раські смердиш.
22.01.2026 08:39 Відповісти
А наоборот когда?
21.01.2026 21:34 Відповісти
Які люди ідіоти, сидять штампують зброю щоб вбити другого, взяли би та за ці гроші, що йдуть на озброєння своїм в країні допомогли пенсіонерам, хворим дітям, інвалідам лікарні побудували, а ідіоти штампують, щоб вбивати собі подібних людей
21.01.2026 21:46 Відповісти
я знаю про це все
21.01.2026 23:58 Відповісти
Ти за раз про яку країну пишеш? Чи сам не знаєш, бо мозок пошкоджений "українським конфліктом"?
21.01.2026 22:47 Відповісти
Ти мабуть за раські ото таке воняєш.
22.01.2026 08:38 Відповісти
Світлана Павелецька (цивільна дружина колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби) в одному з інтервʼю заявила: «Якщо нема опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися, вони нагріваються до 38 градусів».
22.01.2026 00:05 Відповісти
А мужикам чим обкладатись? )
22.01.2026 06:55 Відповісти
Мівінократія!!!
Де " блекаут на москвє"???!!!
22.01.2026 02:44 Відповісти
Ресурс OSINT Intuit стверджує, що в атаці на Орловську ТЕС вчора, 21.01.2026, була застосована крилата ракета "Фламінго" - https://x.com/i/status/2013977382953038210 відео.
22.01.2026 08:13 Відповісти
 
 