Увечері 21 січня Росія атакує Україну безпілотниками

Увечері середи, 21 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:22 - повідомлялося про рух БпЛА на Харківщині в р-ні Богодухова, курс - східний.

О 18:26 - Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників на таких напрямках:

Харківщина:

БпЛА в р-ні Шарівки, курс північно-західний;

БпЛА в р-ні Мереви, курс східний;





БпЛА в р-ні Шарівки, курс північно-західний; БпЛА в р-ні Мереви, курс східний; Запоріжжя:

БпЛА в р-ні Новомиколаївки, у напрямку м. Запоріжжя.

О 18:59 - Північ Чернігівщини - ворожий БпЛА.

О 19:19 - Сумщина в р-ні. Боромля та Тростянець ворожі БпЛА, курс східний.

Оновлена інформація

О 19:47 - ворожий безпілотник на Харків із заходу.

О 20:07 - на Херсонщині розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття.

О 20:54 - на Миколаївщині повітряна тривога через роботу розвідувального БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Сумщину.

БпЛА на Сумщині, поблизу н.п.Бромля, курс на північ.

БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний.

О 21:09 - пуски КАБ на Харківщину.

О 21:18 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу та БпЛА на Дніпропетровщині, на південь від Павлограду, курс на захід.

Оновлена інформація

О 21:40 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

Оновлена інформація

О 22:13 - пуски КАБ на Запорізьку область та схід Харківщини.

Оновлена інформація

О 22:49 - загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 22:56 - БпЛА на Харків зі сходу. БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 23:08 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:11 - БпЛА на заході від Харкова, курс на південь.

О 23:30 - відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння.

О 23:41 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 00:36 - БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.

О 00:37 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 01:00 - Повітряні сили повідомляють про загрощу БпЛА:

на Сумщині:

- на заході від Сум, курс на н.п.Ромни;

- на сході від н.п.Ромни, курс на захід;

- зі сходу на н.п.Лебедин.

на півдні Дніпропетровщини, курс на захід.

з акваторії Чорного моря на Одещину.

О 01:11 - БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ.

О 01:12 - БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу.

О 01:16 - БпЛА в напрямку Одеси із заходу.

О 01:26 - безпілотник на н.п.Маяки з півдня.

О 01:38 - БпЛА на н.п.Маяки, Біляївку та Лиманку на Одещині.

О 01:39 - БпЛА на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.

О 01:49 - БпЛА на Чорноморськ.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що вночі 21 січня ворог масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

