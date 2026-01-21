Вечером 21 января Россия атакует Украину беспилотниками
Вечером среды, 21 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Движение вражеских дронов
В 18:22 - сообщалось о движении БПЛА в Харьковской области в районе Богодухова, курс - восточный.
В 18:26 - Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в следующих направлениях:
- Харьковская область:
БПЛА в р-не Шаровки, курс северо-западный;
БПЛА в р-не Меревы, курс восточный;
- Запорожье:
БПЛА в р-не Новониколаевки, в направлении г. Запорожье.
В 18:59 - Север Черниговской области - вражеский БПЛА.
В 19:19 - Сумская область в районе Боромля и Тростянец вражеские БПЛА, курс восточный.
Обновленная информация
В 19:47 – вражеский беспилотник на Харьков с запада.
В 20:07 - на Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.
В 20:54 - в Николаевской области воздушная тревога из-за работы разведывательного БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс на Сумщину.
- БпЛА на Сумщине, близ н.п.Бромля, курс на север.
- БпЛА на Запорожье с северо-восточного направления.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.
В 21:09 - пуски КАБ на Харьковщину.
В 21:18 - БпЛА на Запорожье с востока и БпЛА на Днепропетровщине, к югу от Павлограда, курс на запад.
В 21:40 - БпЛА на Запорожье с востока.
В 22:13 – пуски КАБ на Запорожскую область и восток Харьковщины.
В 22:49 – угроза применения баллистического вооружения с севера.
В 22:56 - БпЛА на Харьков с востока. БпЛА на Запорожье с юга.
В 23:08 – пуски КАБ на Запорожскую область.
В 23:11 - БпЛА на западе от Харькова, курс на юг.
В 23:30 – отбой угрозы применения дальнего баллистического вооружения.
В 23:41 - БпЛА на Запорожье с юга.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что ночью 21 января враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура.
Свириденко з генпрокурорами і данилов з умеровим, мабуть, і місця собі не знаходять, через свою брехню???
Де " блекаут на москвє"???!!!