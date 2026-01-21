Вечером 21 января Россия атакует Украину беспилотниками

Вечером среды, 21 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 18:22 - сообщалось о движении БПЛА в Харьковской области в районе Богодухова, курс - восточный.

В 18:26 - Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в следующих направлениях: 

  • Харьковская область:
    БПЛА в р-не Шаровки, курс северо-западный;
    БПЛА в р-не Меревы, курс восточный;

  • Запорожье:
    БПЛА в р-не Новониколаевки, в направлении г. Запорожье.

В 18:59 - Север Черниговской области - вражеский БПЛА.

В 19:19 - Сумская область в районе Боромля и Тростянец вражеские БПЛА, курс восточный.

В 19:47 – вражеский беспилотник на Харьков с запада.

В 20:07 - на Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.

В 20:54 - в Николаевской области воздушная тревога из-за работы разведывательного БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс на Сумщину.
  • БпЛА на Сумщине, близ н.п.Бромля, курс на север.
  • БпЛА на Запорожье с северо-восточного направления.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.

В 21:09 - пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:18 - БпЛА на Запорожье с востока и БпЛА на Днепропетровщине, к югу от Павлограда, курс на запад.

В 21:40 - БпЛА на Запорожье с востока.

В 22:13 – пуски КАБ на Запорожскую область и восток Харьковщины.

В 22:49 – угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 22:56 - БпЛА на Харьков с востока. БпЛА на Запорожье с юга.

В 23:08 – пуски КАБ на Запорожскую область.

В 23:11 - БпЛА на западе от Харькова, курс на юг.

В 23:30 – отбой угрозы применения дальнего баллистического вооружения.

В 23:41 - БпЛА на Запорожье с юга.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что ночью 21 января враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура.

+6
Все взаємопов'язане. ***** щодня тероризує українців обстрілами міст, а в цей час московські агенти типу Скороход, Абдристовича, Жульки і тд підбурюють українців до капітуляції. Мовляв підпишіть і все закінчиться. Прямо як в 90-х. Один кладе гарячий утюг на живіт, а інший пропонує підписати документи на квартиру щоб настав мір. Тому потрібно відстрілювати московських агентів які ходять по Київу не менше ніж рашистів на фронті. Бо рашисти хоча б видно що вони вороги а українські гниди труться з ножем за нашими спинами
21.01.2026 20:11 Ответить
+4
Ну так для вас же побудували пункти потужності і незламності що не так? Там можна восхваляти вашого найвеличнішого, який ще три місяці обіцяв фламінги на москву, зараз Україна фактично у глибокому блекауті в фламінгами на москву і не пахне..
21.01.2026 21:53 Ответить
+4
да евреи виноваты, нашли виновника всего, вот уберем евреев и заживем счастливо, евреи нам мешают осознать и понять, самим думать.
21.01.2026 22:18 Ответить
заманала ця копіпаста
21.01.2026 19:54 Ответить
Жодної ночі без рашиського терору ,як завжди відповіді немає як по кацапстану так терористичних лднр де зосереджена логістика ворога.
21.01.2026 19:58 Ответить
Добре, що зеленський з єрмаком і КабМіндічами та баканов з наумовим, мабуть, хвилюються за Українців, щоб грошей з них побільше здерти на «шламбаумах»!?!?
Свириденко з генпрокурорами і данилов з умеровим, мабуть, і місця собі не знаходять, через свою брехню???
22.01.2026 07:12 Ответить
Тцк це еталонні українські гниди, ніж в руку і вперед! Ріж.
21.01.2026 21:54 Ответить
Таки точно з раські смердиш.
22.01.2026 08:39 Ответить
А наоборот когда?
21.01.2026 21:34 Ответить
Які люди ідіоти, сидять штампують зброю щоб вбити другого, взяли би та за ці гроші, що йдуть на озброєння своїм в країні допомогли пенсіонерам, хворим дітям, інвалідам лікарні побудували, а ідіоти штампують, щоб вбивати собі подібних людей
21.01.2026 21:46 Ответить
я знаю про це все
21.01.2026 23:58 Ответить
Ти за раз про яку країну пишеш? Чи сам не знаєш, бо мозок пошкоджений "українським конфліктом"?
21.01.2026 22:47 Ответить
Ти мабуть за раські ото таке воняєш.
22.01.2026 08:38 Ответить
Світлана Павелецька (цивільна дружина колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби) в одному з інтервʼю заявила: «Якщо нема опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися, вони нагріваються до 38 градусів».
22.01.2026 00:05 Ответить
А мужикам чим обкладатись? )
22.01.2026 06:55 Ответить
Мівінократія!!!
Де " блекаут на москвє"???!!!
22.01.2026 02:44 Ответить
Ресурс OSINT Intuit стверджує, що в атаці на Орловську ТЕС вчора, 21.01.2026, була застосована крилата ракета "Фламінго" - https://x.com/i/status/2013977382953038210 відео.
22.01.2026 08:13 Ответить
 
 