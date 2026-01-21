Вечером 21 января Россия атакует Украину беспилотниками

Вечером среды, 21 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:22 - сообщалось о движении БПЛА в Харьковской области в районе Богодухова, курс - восточный.

В 18:26 - Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в следующих направлениях:

Харьковская область:

БПЛА в р-не Шаровки, курс северо-западный; БПЛА в р-не Меревы, курс восточный; Запорожье:

БПЛА в р-не Новониколаевки, в направлении г. Запорожье.

В 18:59 - Север Черниговской области - вражеский БПЛА.

В 19:19 - Сумская область в районе Боромля и Тростянец вражеские БПЛА, курс восточный.

Обновленная информация

В 19:47 – вражеский беспилотник на Харьков с запада.

В 20:07 - на Херсонщине разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания.

В 20:54 - в Николаевской области воздушная тревога из-за работы разведывательного БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

БпЛА на востоке Черниговщины, курс на Сумщину.

БпЛА на Сумщине, близ н.п.Бромля, курс на север.

БпЛА на Запорожье с северо-восточного направления.

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.

В 21:09 - пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:18 - БпЛА на Запорожье с востока и БпЛА на Днепропетровщине, к югу от Павлограда, курс на запад.

Обновленная информация

В 21:40 - БпЛА на Запорожье с востока.

Обновленная информация

В 22:13 – пуски КАБ на Запорожскую область и восток Харьковщины.

Обновленная информация

В 22:49 – угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 22:56 - БпЛА на Харьков с востока. БпЛА на Запорожье с юга.

В 23:08 – пуски КАБ на Запорожскую область.

В 23:11 - БпЛА на западе от Харькова, курс на юг.

В 23:30 – отбой угрозы применения дальнего баллистического вооружения.

В 23:41 - БпЛА на Запорожье с юга.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что ночью 21 января враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура.

