РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16775 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Запорожье Атака беспилотников на Запорожье
1 031 0

Российские дроны атаковали Запорожье: есть раненый

В ночь на 22 января войска РФ осуществили атаку на Запорожье с использованием ударных беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его информации, один из вражеских дронов попал в парковку рядом с одним из торговых центров города. Кроме того, российский беспилотник атаковал частную застройку Запорожья. В результате удара повреждены жилые дома.

"Зафиксировано попадание по стоянке возле торгового центра и повреждение домов в частном секторе", — сообщил Иван Федоров.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек. Информация о последствиях уточняется.

Удар по Запорожью 21 января

Атака российских БПЛА

Вечером 21 января российские оккупанты продолжили атаковать Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Автор: 

беспилотник (5102) Запорожье (2882) атака (1321) Шахед (2138)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 