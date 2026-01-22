Российские дроны атаковали Запорожье: есть раненый
В ночь на 22 января войска РФ осуществили атаку на Запорожье с использованием ударных беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его информации, один из вражеских дронов попал в парковку рядом с одним из торговых центров города. Кроме того, российский беспилотник атаковал частную застройку Запорожья. В результате удара повреждены жилые дома.
"Зафиксировано попадание по стоянке возле торгового центра и повреждение домов в частном секторе", — сообщил Иван Федоров.
По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек. Информация о последствиях уточняется.
Атака российских БПЛА
Вечером 21 января российские оккупанты продолжили атаковать Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что ночью 21 января враг массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура.
