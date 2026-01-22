Технологический ответ: украинские дроны F7 LITAVR перехватывают "Шахеды", вооруженные ракетами Р-60 класса "воздух-воздух"

Подразделения противовоздушной обороны научились противодействовать "шахедам" с установленной ракетой, используя дроны-перехватчики украинского производства F7 LITAVR.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео - работа одного из самых эффективных подразделений по подтвержденному количеству сбитых целей - Дивизиона перехватчиков БПЛА 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка ПВО Сухопутных войск ВСУ.

1020 ЗРАП сбивает "шахеды" с ракетами именно дроном-перехватчиком F7 LITAVR от украинского производителя F-Drones.

В последнее время Россия запускает все больше "Гераней" и "шахедов", которые несут на себе ракету Р-60. О появлении таких модификаций российских беспилотников сообщало ГУР МО в декабре 2025 года.

Ракеты класса "воздух-воздух" Р-60 опасны тем, что могут атаковать украинскую авиацию, в том числе F16 и вертолеты. Поэтому каждый сбитый "шахед" с ракетой - это минус опасная ловушка против нашей авиации.

Напомним, что ранее специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил о первом обнаружении "шахеда" с ракетой Р-60 и отметил, что такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за "шахедами".

"Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60", - отметил он.

+11
на шашликах
показать весь комментарий
22.01.2026 15:25 Ответить
+10
а шо там Фіре-Понт ?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:21 Ответить
+4
Це відео для кідарів? Щоб вони доробляли свої шлюхєди?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:21 Ответить
це ті "шашлики", які маца ?

показать весь комментарий
22.01.2026 16:03 Ответить
Це відео для кідарів? Щоб вони доробляли свої шлюхєди?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:21 Ответить
У кідарів давно стоять камери огляду верхньої напівсфери, віддалене керування і навіть автомати ухилення від атаки. Не на всіх дронах, правда, але достатньо, щоб побачити, чим саме атакують.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:24 Ответить
Цей з ракетою точно камерами оснащений був... Щодо ухилення від атаки, шахед неповороткий, він в маневреності однозначно програє пісюну. Тільки розвідрони можуть ухилятись.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:58 Ответить
Взагалі треба вже забути про полювання на ішакєди за допомогою авіації. Небезпечно і дорого.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:25 Ответить
А що зробив ти,крім ниття на форумі цензор.нет?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:50 Ответить
Дякуем ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
22.01.2026 19:03 Ответить
 
 