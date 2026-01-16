Украинский дрон-перехватчик догоняет и уничтожает российский ударный беспилотник Shahed-136. ВИДЕО

В сети появились кадры с земли, на которых зафиксирован момент уничтожения российского дрона-камикадзе Shahed-136 украинским FPV-перехватчиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как FPV-дрон выходит на цель и в воздухе уничтожает вражеский беспилотник, после чего происходит взрыв и падение обломков. Съемка с земли позволяет увидеть перехват с необычного ракурса.

Уничтожение Shahed-136 в очередной раз демонстрирует эффективность украинских FPV-перехватчиков в борьбе с ударными дронами противника, которые Россия массово использует для атак по инфраструктуре и гражданским объектам.

+15
Гарно виглядає.
16.01.2026 16:29 Ответить
+9
Побільше б такого. Слава Україні!
16.01.2026 17:37 Ответить
+5
Аби кожне місто забезпечило себе такими перехоплювачами зараз би не мерзли як цуцики в темряві біля свічки в підвалах
16.01.2026 18:57 Ответить
Гарно виглядає.
16.01.2026 16:29 Ответить
це Пісюн
16.01.2026 16:31 Ответить
Це π*зда шахеду)
16.01.2026 16:44 Ответить
Пісюн це дрон перехоплювач
16.01.2026 16:56 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
16.01.2026 16:41 Ответить
Бачила, як збили Шахед. Чорна хмаринка була, вогню не було видно.
16.01.2026 17:04 Ответить
дивлячись чим збили і куди влучили.
16.01.2026 17:16 Ответить
Різні бойові частини у перехоплювачів... Тут могла буть фугасно-осколочна, ударної дії. Спрацьовує при ударі в "Шахєд". Може буть фугасно-осколочна, дистанційної дії. Спрацьовує при виявленні датчиком (магнітним, оптичним) цілі в радіусі дії БЧ. Ото, вами описана, подія. Вибухнула БЧ на відстані. Осколки пошкодили лопасті гвинта, чи двигун. Невелика чорна хмарка вибуху, і "Шахед" полетів на землю.
16.01.2026 19:23 Ответить
брісь..
16.01.2026 21:06 Ответить
Ну, як же я можу "бріснуть", коли ти постійно пхаєш свого носа, мені в зад? Я на твої дописи, що мене не стосуються, уваги не звертаю, а ти за мною по всіх гілках бігаєш, та все мені "в задницю заглядаєш...". Це вже психічний розлад"... Називається "нав"язливий стан"... Так і до "психушки" недалеко...
17.01.2026 11:59 Ответить
збоченець..
17.01.2026 13:10 Ответить
А я тут до чого? Я спокійно ходжу по форуму, і спілкуюся з людими... А ти постійно бігаєш за мною, та пхаєш свого носа, мені в зад... ДОБРОВІЛЬНО! Я ж не прошу тебе це робить, і не змушую...
17.01.2026 13:29 Ответить
схоже на ШІ
16.01.2026 17:11 Ответить
Побільше б такого. Слава Україні!
16.01.2026 17:37 Ответить
КОЖНОМУ БУДИНКУ ПО ПІСЮНУ !)
16.01.2026 17:49 Ответить
Аби кожне місто забезпечило себе такими перехоплювачами зараз би не мерзли як цуцики в темряві біля свічки в підвалах
16.01.2026 18:57 Ответить
Ага, запропонуй зараз скинутись хоча б по 10% від своєї зарплати на захист - побачимо купу лайна шо "мнє всє должни!". Запропонуй кожному виходити раз в тиждень на добу на полігони для тренувань, а потім і чергувань - скажуть шо "толька послє мєнтов ві діпутатов!" "ніраждьонниє" "хай дурачок Вася котрий в 22-му пішов воює" і все таке.
17.01.2026 10:48 Ответить
Шахеди чорного кольору літають зграями, вночі, на висоті 3-4км, на швидкості від 150км за год. Перехоплювачі "Карсон" потребують оператора для візуального наведення. Ніч, чорна кішка в чорній кімнаті, "Карсону" треба її спіймати...
17.01.2026 12:06 Ответить
Сокіл проти сперв"ятника -- в кого швидкість той "правий" !!!
18.01.2026 19:09 Ответить
 
 