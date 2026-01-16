Украинский дрон-перехватчик догоняет и уничтожает российский ударный беспилотник Shahed-136. ВИДЕО

В сети появились кадры с земли, на которых зафиксирован момент уничтожения российского дрона-камикадзе Shahed-136 украинским FPV-перехватчиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как FPV-дрон выходит на цель и в воздухе уничтожает вражеский беспилотник, после чего происходит взрыв и падение обломков. Съемка с земли позволяет увидеть перехват с необычного ракурса.

Уничтожение Shahed-136 в очередной раз демонстрирует эффективность украинских FPV-перехватчиков в борьбе с ударными дронами противника, которые Россия массово использует для атак по инфраструктуре и гражданским объектам.

