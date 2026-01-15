"Дикие Шершни" поразили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО
Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка "Дикие Шершни" успешно применили перехватчик STING и поразили реактивный "Щахед"
Как сообщает Цензор.НЕТ, была применена ракета класса "воздух-воздух" Р-60.
"Враг все активнее использует беспилотники как универсальную платформу для выполнения различных боевых задач. Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка успешно сорвали эти планы", - добавили украинские военные в своем Telegram-канале. Там же показали и видео поражения вражеского объекта.
До речі, пишуть, що русня дуже скоро буде запускати шлюхеди та інше гівно на старлінку. А таке не глушиться нашим РЕБ-ом. Отже залишається лише одна опція - збивати.
ЗСУ - РЕСПЕКТ!
Якщо б протишахедними дронами збили би дійсно реактивний шахед, з його швидкістю, то це був би справжній прорив.