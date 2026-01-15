РУС
"Дикие Шершни" поразили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО

Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка "Дикие Шершни" успешно применили перехватчик STING и поразили реактивный "Щахед"

Как сообщает Цензор.НЕТ, была применена ракета класса "воздух-воздух" Р-60.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Враг все активнее использует беспилотники как универсальную платформу для выполнения различных боевых задач. Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка успешно сорвали эти планы", - добавили украинские военные в своем Telegram-канале. Там же показали и видео поражения вражеского объекта. 

Смотрите: Украинский F-16 сбил российский "Шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4230) Дикие шершни (232) Шахед (1819)
І знов з ракетою "повітря-повітря" Р-60.

До речі, пишуть, що русня дуже скоро буде запускати шлюхеди та інше гівно на старлінку. А таке не глушиться нашим РЕБ-ом. Отже залишається лише одна опція - збивати.
15.01.2026 20:07 Ответить
Ілюша Масков скинув південноафриканську маску та став на захист своєї Атчізни?
15.01.2026 20:16 Ответить
Йому русняві кацманавти допомогли розібратися у всьому. Розкрили, так би мовити, очі. Тепер він справжній технофашист, а не няшний, яким був до війни.
15.01.2026 20:18 Ответить
Дякую нашим воїнам та інженерам. Українці незламний народ.
15.01.2026 20:10 Ответить
Можливо отакою фігнею і був збитий вертоліт Мі-24, коли загинув екіпаж Героя України Олександра Шемета....
ЗСУ - РЕСПЕКТ!
15.01.2026 20:16 Ответить
Більш схоже, що це не "Реактивний шахед", а звичайний шахед із ракетою Р-60 "Повітря-повітря".
Якщо б протишахедними дронами збили би дійсно реактивний шахед, з його швидкістю, то це був би справжній прорив.
15.01.2026 20:26 Ответить
целый день над Украиной летают разведчики и где истребители?
15.01.2026 20:41 Ответить
 
 