"Дикие Шершни" поразили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО

Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка "Дикие Шершни" успешно применили перехватчик STING и поразили реактивный "Щахед"

Как сообщает Цензор.НЕТ, была применена ракета класса "воздух-воздух" Р-60.

"Враг все активнее использует беспилотники как универсальную платформу для выполнения различных боевых задач. Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка успешно сорвали эти планы", - добавили украинские военные в своем Telegram-канале. Там же показали и видео поражения вражеского объекта.

