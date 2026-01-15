"Дикі Шершні" уразили російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку Дикі Шершні успішно застосували перехоплювач STING та уразили реактивний "шахед"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, була застосована ракета класу "повітря–повітря" Р-60.

"Ворог дедалі активніше використовує безпілотники як універсальну платформу для виконання різних бойових завдань. Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку успішно зірвали ці плани", - додали українські військові у своєму Телеграм-каналі. Там же показали й відео ураження ворожого об'єкта. 

І знов з ракетою "повітря-повітря" Р-60.

До речі, пишуть, що русня дуже скоро буде запускати шлюхеди та інше гівно на старлінку. А таке не глушиться нашим РЕБ-ом. Отже залишається лише одна опція - збивати.
15.01.2026 20:07 Відповісти
Ілюша Масков скинув південноафриканську маску та став на захист своєї Атчізни?
15.01.2026 20:16 Відповісти
Йому русняві кацманавти допомогли розібратися у всьому. Розкрили, так би мовити, очі. Тепер він справжній технофашист, а не няшний, яким був до війни.
15.01.2026 20:18 Відповісти
Дякую нашим воїнам та інженерам. Українці незламний народ.
15.01.2026 20:10 Відповісти
Можливо отакою фігнею і був збитий вертоліт Мі-24, коли загинув екіпаж Героя України Олександра Шемета....
ЗСУ - РЕСПЕКТ!
15.01.2026 20:16 Відповісти
Більш схоже, що це не "Реактивний шахед", а звичайний шахед із ракетою Р-60 "Повітря-повітря".
Якщо б протишахедними дронами збили би дійсно реактивний шахед, з його швидкістю, то це був би справжній прорив.
15.01.2026 20:26 Відповісти
целый день над Украиной летают разведчики и где истребители?
15.01.2026 20:41 Відповісти
ЗМІ поширюють дуже багато матеріалів, які мусять мати обмеження розповсюдження. Ворог швидко прилаштовується до протидії. І, головне, йому не треба ламати голови як. Всі алгоритми швиденько висвітлюються нашими ЗМІ. Думаю, це робиться свідомо. Як і багато іншого, що робиться на користь мордору.
16.01.2026 08:17 Відповісти
 
 