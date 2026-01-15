"Дикі Шершні" уразили російський реактивний "Шахед". ВIДЕО
Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку Дикі Шершні успішно застосували перехоплювач STING та уразили реактивний "шахед"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, була застосована ракета класу "повітря–повітря" Р-60.
"Ворог дедалі активніше використовує безпілотники як універсальну платформу для виконання різних бойових завдань. Бійці 1020-го зенітного ракетного авіаційного полку успішно зірвали ці плани", - додали українські військові у своєму Телеграм-каналі. Там же показали й відео ураження ворожого об'єкта.
До речі, пишуть, що русня дуже скоро буде запускати шлюхеди та інше гівно на старлінку. А таке не глушиться нашим РЕБ-ом. Отже залишається лише одна опція - збивати.
ЗСУ - РЕСПЕКТ!
Якщо б протишахедними дронами збили би дійсно реактивний шахед, з його швидкістю, то це був би справжній прорив.