Український дрон-перехоплювач наздоганяє та знищує російський ударний безпілотник "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри з землі, на яких зафіксовано момент знищення російського дрона-камікадзе "Shahed-136" українським FPV-перехоплювачем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як FPV-дрон виходить на ціль та в повітрі знищує ворожий безпілотник, після чого відбувається вибух і падіння уламків. Зйомка з землі дозволяє побачити перехоплення з незвичного ракурсу.

Знищення "Shahed-136" вкотре демонструє ефективність українських FPV-перехоплювачів у боротьбі з ударними дронами противника, які Росія масово використовує для атак по інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Дивіться: Українські FPV-дрони, оснащені палицею та мотузкою із петлею, ловлять у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО

Також дивіться: Український дрон-ждун дочекався свого росіянина. ВIДЕО