Способен обнаруживать цели за 450 км: Украина получит от Испании радар Lanza LTR-25. ФОТО

Правительство Испании одобрило контракт на производство и поставку радара Lanza для поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный, об этом говорится на сайте Совета министров Испании.

Что известно?

Так, отмечается, речь идет о тактическом радаре раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA.

Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

Что такое Lanza LTR-25

Lanza LTR-25 - это мобильная 3-х координатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты.

Радар легко транспортируется самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Характеристики Lanza LTR-25

Отмечается, что дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка является фазированной, что позволяет осуществлять качественное сканирование воздушного пространства.

Компания Indra

Разработчиком радара является компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером в создании радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.

Стоит заметить, что ранее испанская компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.

Передача радара происходит в рамках более широкого пакета военной помощи, который также содержит зенитные ракеты и бронетехнику. Применение Lanza LTR-25 интегрирует украинскую систему противовоздушной обороны в единую сеть с современными западными образцами вооружения.