Способен обнаруживать цели за 450 км: Украина получит от Испании радар Lanza LTR-25. ФОТО
Правительство Испании одобрило контракт на производство и поставку радара Lanza для поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный, об этом говорится на сайте Совета министров Испании.
Что известно?
Так, отмечается, речь идет о тактическом радаре раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA.
Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.
Что такое Lanza LTR-25
Lanza LTR-25 - это мобильная 3-х координатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты.
Радар легко транспортируется самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.
Характеристики Lanza LTR-25
Отмечается, что дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.
Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка является фазированной, что позволяет осуществлять качественное сканирование воздушного пространства.
Компания Indra
Разработчиком радара является компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером в создании радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.
Стоит заметить, что ранее испанская компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.
Передача радара происходит в рамках более широкого пакета военной помощи, который также содержит зенитные ракеты и бронетехнику. Применение Lanza LTR-25 интегрирует украинскую систему противовоздушной обороны в единую сеть с современными западными образцами вооружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи цілу одну РЛС?
Приклад від привладних безкарного теліпання язиками, на кшалт аброхамія і падлюка в Яворівському полігоні, що призвело до УБИВСТВА Українців!! В у ДБР та ГПУ🤑🤑🤑🤬🤬🤬, ну ніяк не притягнуть їх обох, до судового покарання!?!? Татаров з єрмаком, можуть це засвідчити!!
Пильнуймо Україну, від дії отих приблуд95!!
У Сирії за такі факти просто вішають, а в Україні …..
В Іспанії демократія. Вони повинні звітувати всі свої трати.
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2026/20260113-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx Целью настоящего Соглашения является производство и поставка радиолокационной станции «Ланца ЛТР-25», а также её материально-техническое обеспечение, призванные внести вклад в усилия союзников по поддержке Украины путем укрепления её противовоздушной обороны.
Оценочная стоимость соглашения составляет 37 000 000 евро, и оно будет действовать с момента официального оформления до 31 декабря 2026 года без возможности продления.