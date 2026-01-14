Способен обнаруживать цели за 450 км: Украина получит от Испании радар Lanza LTR-25. ФОТО

Правительство Испании одобрило контракт на производство и поставку радара Lanza для поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный, об этом говорится на сайте Совета министров Испании.

Испания предоставит Украине радиолокационную станцию LTR-25

Что известно?

Так, отмечается, речь идет о тактическом радаре раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA.

Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты для ПВО есть на складах партнеров, они должны быть у наших защитников, - Зеленский

Что такое Lanza LTR-25

Lanza LTR-25 - это мобильная 3-х координатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты.

Радар легко транспортируется самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Характеристики Lanza LTR-25

Отмечается, что дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Читайте также: Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - Минобороны страны

Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка является фазированной, что позволяет осуществлять качественное сканирование воздушного пространства.

Компания Indra

Разработчиком радара является компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером в создании радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.

Стоит заметить, что ранее испанская компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.

Читайте также: Германия передала Украине две дополнительные системы Patriot, - Минобороны

Передача радара происходит в рамках более широкого пакета военной помощи, который также содержит зенитные ракеты и бронетехнику. Применение Lanza LTR-25 интегрирует украинскую систему противовоздушной обороны в единую сеть с современными западными образцами вооружения.

Хоча б штук десять, а краще двадцять?
Чи цілу одну РЛС?
14.01.2026 12:42 Ответить
14.01.2026 12:49 Ответить
В Іспанії демократія. Вони повинні звітувати всі свої трати.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2026/20260113-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx Целью настоящего Соглашения является производство и поставка радиолокационной станции «Ланца ЛТР-25», а также её материально-техническое обеспечение, призванные внести вклад в усилия союзников по поддержке Украины путем укрепления её противовоздушной обороны.

Оценочная стоимость соглашения составляет 37 000 000 евро, и оно будет действовать с момента официального оформления до 31 декабря 2026 года без возможности продления.
14.01.2026 12:56 Ответить
У нас є хоча якась таємниця, чому відразу не написати де буде встановлено. Не розуміють, навіщо ми постійно спрощуємо работу спецслужбам ху....лостану.
14.01.2026 13:12 Ответить
14.01.2026 13:34 Ответить
14.01.2026 15:45 Ответить
 
 