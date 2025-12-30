Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - Минобороны страны
Испания разместила в Литве системы Crow для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских беспилотников с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Системы Crow развернули на авиабазе в Шяуляй. Их эксплуатирует тактическое авиационное подразделение "Вовк" Военно-воздушных и космических сил Испании.
Команда из девяти испанских военнослужащих осуществляет постоянный мониторинг закрепленного воздушного пространства для защиты восточной границы НАТО от неопознанных дронов и воздушных шаров.
Система Crow объединяет радары, камеры, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы, формируя "умный щит" для защиты критической инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.
Министр обороны Литвы Роберт Каунас заявил, что такие шаги Испании являются доказательством ее политической воли и преданности коллективной обороне Альянса и усиливают сдерживающий эффект на восточном фланге НАТО.
Стена дронов
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.
- Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.
- Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик недавно сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лучше бы европейцы не теряли время, а уже сейчас тренировались бы сбивать кацапские ракеты и дроны в Украине.
Потом поздно будет.