Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - Минобороны страны

Іспанія

Испания разместила в Литве системы Crow для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских беспилотников с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Системы Crow развернули на авиабазе в Шяуляй. Их эксплуатирует тактическое авиационное подразделение "Вовк" Военно-воздушных и космических сил Испании.

Команда из девяти испанских военнослужащих осуществляет постоянный мониторинг закрепленного воздушного пространства для защиты восточной границы НАТО от неопознанных дронов и воздушных шаров.

Система Crow объединяет радары, камеры, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы, формируя "умный щит" для защиты критической инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.

Министр обороны Литвы Роберт Каунас заявил, что такие шаги Испании являются доказательством ее политической воли и преданности коллективной обороне Альянса и усиливают сдерживающий эффект на восточном фланге НАТО.

Стена дронов

"Система Crow поєднує радари, камери, сенсори та засоби радіоелектронної боротьби, формуючи "розумний щит" для захисту" ЦН, вы издеваетесь) Специально такие новости "накидываете") Для нейтрализации, еще нужны средства физического уничтожения) причем не один эшелон. А так, красиво! Испания защитит!
30.12.2025 12:36 Ответить
А хто ж тобі геолокацію системи ППО скине із подробицями???Ти що .дурня" включив???
30.12.2025 13:11 Ответить
Шо, воронами тренованими будуть збивати?
30.12.2025 12:42 Ответить
Я служив 5 місяців в Шауляї в навчальному полку ВВ МВС, готували на начальника радіостанції середньої потужності.Нас, курсантів з нашивками на погонах ВВ відпускали в зільнення тільки групами по 5 чоловік, тому що місцеві "дуже любили" наші погони. Та і це було 3-4 рази за всю службу. А ще в Шауляї була найбільшо база ВПС в совку, і ми бачили, як над нами пролітали літаки раннього попередження, літаючі радари. Здоровенний літак, там команда була, як казали, з 22 чоловік - операторів. Літунів, точніше, солдатів з блакитними погонами не трогали місцеві. То була відповідь НАТО на їхні АВАКСи.
30.12.2025 12:47 Ответить
Война в Европе будет.
Лучше бы европейцы не теряли время, а уже сейчас тренировались бы сбивать кацапские ракеты и дроны в Украине.
Потом поздно будет.
30.12.2025 13:48 Ответить
 
 