Испания развернула системы Crow в Литве для защиты от дронов, - Минобороны страны

Испания разместила в Литве системы Crow для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских беспилотников с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Системы Crow развернули на авиабазе в Шяуляй. Их эксплуатирует тактическое авиационное подразделение "Вовк" Военно-воздушных и космических сил Испании.

Команда из девяти испанских военнослужащих осуществляет постоянный мониторинг закрепленного воздушного пространства для защиты восточной границы НАТО от неопознанных дронов и воздушных шаров.

Система Crow объединяет радары, камеры, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы, формируя "умный щит" для защиты критической инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.

Министр обороны Литвы Роберт Каунас заявил, что такие шаги Испании являются доказательством ее политической воли и преданности коллективной обороне Альянса и усиливают сдерживающий эффект на восточном фланге НАТО.

Стена дронов

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик недавно сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".

