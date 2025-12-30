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Новини Стіна дронів
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Іспанія розгорнула системи Crow в Литві для захисту від дронів, - Міноборони країни

Іспанія

Іспанія розмістила в Литві системи Crow для виявлення, моніторингу та нейтралізації ворожих безпілотників з метою посилення безпеки східного флангу НАТО.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

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Системи Crow розгорнули на авіабазі в Шяуляї. Їх експлуатує тактичний авіаційний підрозділ "Вовк" Військово-повітряних і космічних сил Іспанії.

Команда з дев’яти іспанських військовослужбовців здійснює постійний моніторинг закріпленого повітряного простору для захисту східного кордону НАТО від неопізнаних дронів і повітряних куль.

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Система Crow поєднує радари, камери, сенсори та засоби радіоелектронної боротьби, формуючи "розумний щит" для захисту критичної інфраструктури, аеропортів і військових об’єктів.

Міністр оборони Литви Роберт Каунас заявив, що такі кроки Іспанії є доказом її політичної волі та відданості колективній обороні Альянсу й посилюють стримувальний ефект на східному фланзі НАТО.

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Стіна дронів

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Іспанія (1001) Литва (2709) дрони (8682)
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